В Госдуму внесли законопроект о расторжении договоров на проживание в студобщежитиях

Фото: Анастасия Фартыгина

Глава Комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, позволяющего вузам расторгать договоры на проживание в общежитиях со студентами, которые не используют предоставленное жилье.

По словам депутата, около 20 тысяч мест в студенческих общежитиях занимают студенты, фактически там не проживающие. В настоящее время федеральное законодательство не дает вузам права расторгнуть договор даже при многолетнем отсутствии учащегося, так как Жилищный кодекс предусматривает предоставление общежития на весь период обучения.

— Мы это меняем. Это была просьба ректорского сообщества, — отметил Метелев.

Напомним, что в 2024 году Казанский федеральный университет (КФУ) получил более 2,9 млрд рублей на модернизацию своей научно-образовательной инфраструктуры и обновление студенческих общежитий в рамках федеральной поддержки.

Матвей Гавриков