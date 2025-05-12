Turkish Airlines вводит штрафы за нарушение правил поведения после посадки

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Turkish Airlines объявила о введении штрафов для пассажиров, которые встают с мест до полной остановки самолета и выключения табло «Пристегните ремни». Такие действия будут приравниваться к дебоширству согласно циркуляру Главного управления гражданской авиации Турции (SHGM).

К нарушениям также отнесено игнорирование инструкций бортпроводников и преждевременное открытие багажных полок. В авиакомпании отметили, что стюарды будут делать дополнительные объявления после приземления и фиксировать инциденты для последующего разбирательства.

Представитель перевозчика подчеркнул, что меры направлены на поддержание порядка и снижение травматизма пассажиров.

— Резкие движения самолета при рулении и падение багажа не раз приводили к травмам, — отметили в пресс-службе.

Размер штрафов пока не уточняется, но меры будут применяться в соответствии с законодательством. Turkish Airlines становится одной из первых авиакомпаний, внедряющих системные финансовые санкции за подобные нарушения.

Напомним, что приволжская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров рейса Turkish Airlines TK427 Стамбул — Казань, совершившего 10 декабря экстренную посадку в аэропорту Самары из-за неблагоприятных погодных условий.

Матвей Гавриков