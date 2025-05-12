СИБУР разработал радиационно стойкий полипропилен для медицинских изделий
Компания СИБУР создала новую марку полипропилена, устойчивую к радиации. Материал сохраняет прочность, прозрачность и цвет медицинских изделий после стерилизации.
Новинка может применяться при производстве различных медицинских изделий — от шприцев до контейнеров.
Разработка позволит в короткие сроки заместить импортные аналоги на российском рынке.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.