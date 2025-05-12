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СИБУР разработал радиационно стойкий полипропилен для медицинских изделий

14:14, 12.05.2025
СИБУР разработал радиационно стойкий полипропилен для медицинских изделий
Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Компания СИБУР создала новую марку полипропилена, устойчивую к радиации. Материал сохраняет прочность, прозрачность и цвет медицинских изделий после стерилизации.

Новинка может применяться при производстве различных медицинских изделий — от шприцев до контейнеров.

Разработка позволит в короткие сроки заместить импортные аналоги на российском рынке.

Матвей Гавриков

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