На Чукотке учрежден новый праздник — День многодетной семьи

Фото: Мария Зверева

Департамент социальной политики Чукотского автономного округа сообщил ТАСС об учреждении нового регионального праздника — Дня многодетной семьи.

Праздник будет отмечаться в третье воскресенье сентября. В ведомстве отметили, что он призван поддержать родителей, признать их труд и выразить уважение.

— На таких мероприятиях родители смогут делиться опытом, получать советы и знания, — рассказали в профильном департаменте.

По данным окружного правительства, на Чукотке проживает около 1 200 многодетных семей, из которых почти 100 семей воспитывают пять и более детей.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Теперь в этот список включены многодетные родители, воспитывающие троих и более детей.

Матвей Гавриков