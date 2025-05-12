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В Казани закрыли парковку у экстрим-парка «Урам» до 18 мая

12:38, 12.05.2025
В Казани закрыли парковку у экстрим-парка «Урам» до 18 мая
Фото: Максим Платонов

Парковочная зона у экстрим-парка «Урам» временно недоступна для автомобилистов до 18 мая. Ограничение связано с проведением XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КаzanForum».

Для посетителей рекомендованы альтернативные места парковки:

  • на улице Подлужной;
  • в парке Горького;
  • подземная и надземная парковки гостиницы «Корстон».

Организаторы мероприятия приносят извинения за доставленные неудобства и благодарят горожан за понимание.

Матвей Гавриков

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