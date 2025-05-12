В Казани закрыли парковку у экстрим-парка «Урам» до 18 мая
Парковочная зона у экстрим-парка «Урам» временно недоступна для автомобилистов до 18 мая. Ограничение связано с проведением XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КаzanForum».
Для посетителей рекомендованы альтернативные места парковки:
- на улице Подлужной;
- в парке Горького;
- подземная и надземная парковки гостиницы «Корстон».
Организаторы мероприятия приносят извинения за доставленные неудобства и благодарят горожан за понимание.
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