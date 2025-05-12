Премьер-министр Малайзии посетит Москву и Казань на этой неделе

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим совершит официальный визит в Россию с 13 по 16 мая. Об этом сообщает агентство Bernama, ссылаясь на пресс-секретаря правительства Тунку Нашрула.

В Москве, где он будет находиться со вторника по четверг, Ибрагим встретится с представителями российского бизнеса и малайзийской диаспоры. Также он выступит с речью в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

После Москвы премьер отправится в Казань, где с четверга по пятницу примет участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». В рамках форума он встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Форум пройдет с 13 по 18 мая и соберет участников из более чем 70 стран. Главная тема этого года — «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества».



Напомним, что 16 мая в Казани состоится товарищеский футбольный матч между молодыми дипломатами стран ОИС и звездами российского футбола, включая легенд «Рубина» и амбассадоров РФС, в рамках международного турнира «Кубок Востока».

Анастасия Фартыгина