Мосгорсуд приговорил к 25 годам предполагаемого главаря Таганской ОПГ

Фото: Михаил Захаров

Мосгорсуд вынес приговор предполагаемому лидеру Таганской организованной преступной группировки Игорю Жирноклееву, признав его виновным в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Судебное разбирательство продолжалось с лета 2021 года. Приговор основан на вердикте присяжных заседателей, которые признали всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней. Также члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, однако пятерым из них присяжные сочли возможным назначить снисхождение по этой статье.

Напомним, что криминальный авторитет Дед Хасан, чье влияние распространялось на преступный мир постсоветского пространства и части Западной Европы, был убит в 2013 году у одного из московских ресторанов.

Матвей Гавриков