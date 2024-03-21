«Вы — хранители славных традиций, достойный пример для молодежи»

В Нижнекамске ветераны производства побывали с экскурсией на родном предприятии

Фото: Александр Ильин

Счастливые улыбки, теплые объятия, блеск в глазах и душевные воспоминания. Ветераны нижнекамского нефтеперерабатывающего предприятия смогли окунуться в рабочую атмосферу, вспомнить трудовой путь, а также удивиться новшествам, произошедшим за последние годы в «ТАИФ-НК». На предприятии прошла первая в этом году экскурсия, организованная для бывших работников компании. Как встречали почетных гостей на производстве — в материале «Реального времени».



«На месте не стоим, все модернизируем»



Такие встречи для старшего поколения нефтепереработчиков — добрая традиция. В этот раз ветеранов ждали на втором производстве завода Бензинов. До начала экскурсии бывшие работники компании прошли обязательный инструктаж по технике безопасности. Несмотря на то, что все они много лет проработали на производстве и не понаслышке знакомы с правилами безопасности и охраны труда, необходимо было освежить знания.

До начала экскурсии бывшие работники компании прошли обязательный инструктаж по технике безопасности. Александр Ильин

— На предприятии произошло очень много изменений за последние годы. Ветераны едут на опасный производственный объект, поэтому должны знать о том, какая сейчас применяется специальная одежда, средства индивидуальной защиты, по каким дорогам можно ходить, а где нельзя. Все присутствующие внимательно выслушали инструктаж по технике безопасности и серьезно отнеслись к требованиям, — отметила специалист по охране труда Лейсан Валишина.



Поставив свою подпись в журнале, получив средства индивидуальной защиты, гости пересели в автобус и поехали на производственную площадку. Экскурсоводом выступил помощник директора завода Ильдар Садыков. По его словам, выступать перед ветеранами всегда почетно и волнительно.



— До этого я проводил экскурсии для школьников и студентов, но эти гости — особенные. Мы всегда рады нашим уважаемым ветеранам. Именно они участвовали в становлении предприятия, запуске первых установок. Им и сейчас многое интересно, особенно то, какие новшества внедрены на производстве. Мы на месте не стоим, все модернизируем, и с удовольствием рассказываем обо всем ветеранам, — подчеркнул он.

Экскурсоводом выступил помощник директора завода Ильдар Садыков. По его словам, выступать перед ветеранами всегда почетно и волнительно. Александр Ильин

Во время экскурсии бывшим работникам компании показали автоматическую станцию налива бензина, сливо-наливную эстакаду, резервуарный парк, а также установку по переработке газового конденсата. Более подробно о ней рассказал начальник цеха №04 Дамир Сибгатов.



— Газовый конденсат у нас привозной. Привоз газового конденсата осуществляется ж/д цистернами. Откачка из ж/д цистерн осуществляется на сливо-наливной эстакаде в сырьевые резервуары, откуда далее идет на установку по переработке газового конденсата. Установка переработки газового конденсата состоит из блока ЭЛОУ, блока подогрева сырья, блока колонн, блока печи, факельного хозяйства и водоблока. Основным технологическим процессом установки по переработке газового конденсата является процесс ректификации, который протекает в ректификационных колоннах.

Ветеранам показали установку по переработке газового конденсата. Более подробно о ней рассказал начальник цеха №04 Дамир Сибгатов. Александр Ильин

За тем, как осуществляется ведение технологического процесса, ветераны производства наблюдали в центральной операторной. Многие были удивлены тому, как далеко ушел прогресс.



— Времена меняются. Сегодня в операторных не встретишь настенные табло с лампочками. Современные цифровые решения позволили полностью автоматизировать технологический процесс, все показатели выведены на мониторы компьютеров. Операторы полностью контролируют параметры, — уточнил Дамир Сибгатов, отметив успехи своего коллектива. По его словам, второй год подряд четвертый цех занимает первое место в корпоративном конкурсе по охране труда и промышленной безопасности. Этот год не стал исключением. Добиться высоких результатов, удалось благодаря слаженной и профессиональной работе персонала.



— Молодцы! Так держать! — похвалили своих коллег ветераны производства.

За тем, как осуществляется ведение технологического процесса, ветераны производства наблюдали в центральной операторной. Александр Ильин

Более подробно о том, как проходит хранение и отгрузка светлых нефтепродуктов, рассказал начальник цеха №02 Тимур Николаев. Казалось, что ветераны боялись пропустить каждое его слово. Они не только внимательно слушали рассказчика, но и задавали волнующие вопросы о качестве и отгрузке нефтепродуктов.

Более подробно о том, как проходит хранение и отгрузка светлых нефтепродуктов, рассказал начальник цеха №02 Тимур Николаев. Александр Ильин

Автоматическая наливная эстакада цеха №07 стала еще одной точкой в маршруте экскурсантов. Всего же за годы работы на заводе было внедрено более 40 проектов по техническому перевооружению.



Бывший главный энергетик одного из производств Владимир Маркелов, который лично участвовал в строительстве и вводе в эксплуатацию установки по переработке газового конденсата, признался корреспонденту «Реального времени», что до слез рад снова побывать на производстве.

Бывший главный энергетик одного из производств Владимир Маркелов признался, что до слез рад снова побывать на производстве. Александр Ильин

— Я проработал в компании с момента ее создания, когда предприятие взяло в аренду оборудование. Сначала трудился помощником генерального директора, когда началась стройка перевелся сюда на должность главного энергетика. Занимался строительством завода на первой зоне. Чуть позже появилась новая стройка по переработке газового конденсата. Этот проект мы тоже начинали с нуля на территории, которая досталась от химического предприятия. Мы ее полностью реконструировали. Я очень рад, что производство работает продуктивно, — с улыбкой сказал он.



«Мы с честью продолжаем начатое вами дело»



Особый восторг у бывших работников предприятия вызвала экскурсия по центральной лаборатории. Здесь через лаборантов проходит вся готовая продукция.

Своих бывших коллег встретила Лидия Титова, которая проработала лаборантом химического анализа более 12 лет. На пенсию вышла четыре года назад, признается, что за это время очень соскучилась по коллегам и любимой работе.

Своих бывших коллег встретила Лидия Титова, которая проработала лаборантом химического анализа более 12 лет. Александр Ильин

— Раньше здесь находилась водная лаборатория. Я выполняла анализ воды и сточных вод. Давно хотела побывать на своем рабочем месте, пообщаться с коллегами. Радуют изменения, которые произошли в лаборатории. Желаю всем успехов в работе и достигать поставленных целей, — не скрывая радости, сказала Лидия Титова.



— Очень рады вас всех видеть! Многие из вас помнят, как все начиналось в лаборатории. С вашим участием были установлены рабочие места. Мы с честью продолжаем начатое вами дело, — обратилась к присутствующим заместитель начальника лаборатории Ольга Калачева.

Работники компании с честью продолжают начатое ветеранами дело, сказала заместитель начальника лаборатории Ольга Калачева. Александр Ильин

— Спасибо большое, что пригласили. Как приятно видеть знакомые лица. Здесь все родное, — поддержала Нина Полякова.



Завершилась экскурсия в головном офисе предприятия, где ветеранов производства ждал горячий обед. Бывших работников компании поприветствовал помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок. Он поблагодарил их за многолетний труд на благо родного предприятия.



— Сегодня у нас есть прекрасная возможность сказать слова благодарности нашим дорогим ветеранам за все, что вы сделали для успешной работы предприятия. Спасибо за ваш опыт, профессионализм и мудрость, за неоценимый вклад в развитие компании. Вы — хранители славных традиций, достойный пример для молодежи. От всей души желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и оптимизма.

Ветераны, в свою очередь, поблагодарили работников компании за теплый и радушный прием, за незабываемую встречу с коллективом. предоставлено пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Ветераны, в свою очередь, поблагодарили работников компании за теплый и радушный прием, за незабываемую встречу с коллективом. Под занавес мероприятия гостям вручили памятные подарки.

