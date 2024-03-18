Минмол Татарстана потратит 7 миллионов на поддержку уличной культуры

Фестиваль COMBOnation, День скейтбординга и защиты детей — какие активности пройдут в этом году в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Министерство молодежи Татарстана потратит 3 миллиона рублей на проведение в Казани Международного турнира по брейкингу и уличному искусству. Соревнования пройдут в августе этого года. Как правило, в эти даты в столице республики проходит ежегодный фестиваль COMBOnation. В 2023 году этот турнир прошел 15-й раз подряд. Сколько дней будет проходить фестиваль уличной культуры в этом году, сколько участников на него приедет и на что еще потратит деньги министерство для продвижения уличного движения — читайте в материале «Реального времени».

В Казань съедутся 3 тысячи человек

Как указано в проектной документации, фестиваль COMBOnation в Казани будет проходить в течение четырех дней. В столицу Татарстана планируют пригласить судей, ведущих, диджеев и художников. Четырехдневная программа турнира включает в себя бесплатные тренировки, открытые обсуждения и лекции от выдающихся тренеров, мастер-классы от известных деятелей уличной культуры, легенд мирового брейкинга и уличных художников, граффити-джемы, диджейские баттлы, показательные выступления и соревнования по более чем 10 номинациям по брейкингу.

Организаторы мероприятия должны будут подготовить площадки для проведения турнира, разработать концепции соревнований, найти партнеров, разработать и реализовать программы мероприятий, медиасопровождение, брендирование, полное техническое обеспечение, администрирование, предоставить звуко- и светотехнического оборудование и расходные материалы, фото- и видеообеспечение. Всего планируется участие 3 тысяч человек.

Кроме этого, в договоре указано, что на соревнованиях будут использоваться быстровозводимые сборно-разборные трибуны. Они должны быть четырехъярусными, не менее трех штук. На состязания также завезут и аэрозольные баллончики в количестве 500 штук разных объемов, с краской разных цветов.

Организаторы мероприятия должны будут подготовить площадки для проведения турнира. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также к соревнованиям по брейкингу подготовят и специальные брендированные кубки. Они будут как минимум 12 сантиметров в высоту. Но при этом их персонализируют для каждой отдельной номинации.

Организаторы отмечают, что само мероприятие будет транслироваться в прямом эфире. Напомним, что COMBOnation — крупнейший в России турнир по брейкингу и уличному искусству, который ежегодно собирает лучших танцоров и уличных художников со всего мира в Казани. В течение четырех дней на восьми значимых для урбан-культуры локациях Казани участники обмениваются опытом, соревнуются и обогащают культурную среду города.

В прошлом году судить участников турнира были приглашены более 30 судей из России, Болгарии и Казахстана. Специальным приглашенным гостем стал судья из Берлина (Германия) — Аднан Душаку, известный в танцевальном сообществе как LIL AMOK — создатель сообщества 2H2B, мастер силовых вращений, один из самых именитых и популярных бибоев в мире. В 2023 году в честь юбилейного, 15-го турнира 13 человек со всего мира синхронно исполнили самый сложный элемента брейкинга — real one hand air twist.



Напомним, что COMBOnation — крупнейший в России турнир по брейкингу и уличному искусству, который ежегодно собирает лучших танцоров и уличных художников со всего мира в Казани. Назметдинов Ринат / realnoevremya.ru

4,2 миллиона рублей на программу поддержки уличных сообществ

Кроме озвученного фестиваля COMBOnation, республиканский Минмол потратит 4,2 миллиона рублей на программу поддержки уличных сообществ. Согласно документам, договор с подрядчиком на выполнение этих услуг будет подписан в три этапа: 9 июня, 8 сентября и 22 декабря 2024 года.

Тот, кто займется работой над этим проектом, должен будет провести работы:

изготовить полиграфическую продукцию;

разработать информационные материалы на тему уличной культуры, творчества и экстремального спорта;

организовать и провести соревнования на лучший трюк, открыть летний сезон, заняться мероприятиями в детских домах РТ;

организовать мероприятия ко Дню защиты детей;

провести День скейтбординга и ночное катания.

Кроме этого, в рамках программы должен состояться турнир по баскетболу 3х3, музыкальные и танцевальные джемы, мастер-классы в области уличной культуры. Еще в рамках развития уличной культуры в Татарстане запланировано проведение недели боула и контест по самокату.

В рамках соревнований на лучший трюк на BMX и MTB участникам предстоит загадывать трюки своим оппонентам, которые они будут повторять. Спортсменам предоставят пять попыток.

В рамках соревнований на лучший трюк на BMX и MTB участникам предстоит загадывать трюки своим оппонентам, которые они будут повторять. Фото: Максим Платонов / realnoevremya.ru Максим Платонов / realnoevremya.ru

Организация и проведение открытия летнего сезона включает в себя фестиваль уличных видов спорта и творчества. В программе: скоростные заезды на памп-треке, соревнования в дисциплинах «самокат» и ВМХ, соревнования по паркуру, роликам, беговелу и скейтбордингу. Дата проведения: апрель-май 2024 года.

Мастер-классы в детских домах Татарстана пройдут по трем направлениям: экстремальный спорт, арт, танцы. Детей научат кататься на скейтбординге, самокате, роликах и ВМХ.

День скейтбординга состоится в июне этого года, в рамках фестиваля проведут соревнования на лучший трюк, высокий прыжок на скейтборде, дальний прыжок на скейтборде и заезды на время. Соревнования проходят без деления на пол и возраст в общей категории.

Кроме проведения соревнований, подрядчику предстоит организовать медицинское сопровождение, нанять ведущих, арендовать звуковое и световое оборудование, а также приобрести авиабилеты по маршруту Москва — Казань — Москва для столичных гостей. Помимо этого, исполнитель найдет и обустроит площадки для турниров и баттлов, а также наймет дизайнеров для изготовления сувенирной и брендированной продукции, баннеров и призов.

