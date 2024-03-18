Минмол Татарстана потратит 7 миллионов на поддержку уличной культуры
Фестиваль COMBOnation, День скейтбординга и защиты детей — какие активности пройдут в этом году в Казани
Министерство молодежи Татарстана потратит 3 миллиона рублей на проведение в Казани Международного турнира по брейкингу и уличному искусству. Соревнования пройдут в августе этого года. Как правило, в эти даты в столице республики проходит ежегодный фестиваль COMBOnation. В 2023 году этот турнир прошел 15-й раз подряд. Сколько дней будет проходить фестиваль уличной культуры в этом году, сколько участников на него приедет и на что еще потратит деньги министерство для продвижения уличного движения — читайте в материале «Реального времени».
В Казань съедутся 3 тысячи человек
Как указано в проектной документации, фестиваль COMBOnation в Казани будет проходить в течение четырех дней. В столицу Татарстана планируют пригласить судей, ведущих, диджеев и художников. Четырехдневная программа турнира включает в себя бесплатные тренировки, открытые обсуждения и лекции от выдающихся тренеров, мастер-классы от известных деятелей уличной культуры, легенд мирового брейкинга и уличных художников, граффити-джемы, диджейские баттлы, показательные выступления и соревнования по более чем 10 номинациям по брейкингу.
Организаторы мероприятия должны будут подготовить площадки для проведения турнира, разработать концепции соревнований, найти партнеров, разработать и реализовать программы мероприятий, медиасопровождение, брендирование, полное техническое обеспечение, администрирование, предоставить звуко- и светотехнического оборудование и расходные материалы, фото- и видеообеспечение. Всего планируется участие 3 тысяч человек.
Кроме этого, в договоре указано, что на соревнованиях будут использоваться быстровозводимые сборно-разборные трибуны. Они должны быть четырехъярусными, не менее трех штук. На состязания также завезут и аэрозольные баллончики в количестве 500 штук разных объемов, с краской разных цветов.
Также к соревнованиям по брейкингу подготовят и специальные брендированные кубки. Они будут как минимум 12 сантиметров в высоту. Но при этом их персонализируют для каждой отдельной номинации.
Организаторы отмечают, что само мероприятие будет транслироваться в прямом эфире. Напомним, что COMBOnation — крупнейший в России турнир по брейкингу и уличному искусству, который ежегодно собирает лучших танцоров и уличных художников со всего мира в Казани. В течение четырех дней на восьми значимых для урбан-культуры локациях Казани участники обмениваются опытом, соревнуются и обогащают культурную среду города.
В прошлом году судить участников турнира были приглашены более 30 судей из России, Болгарии и Казахстана. Специальным приглашенным гостем стал судья из Берлина (Германия) — Аднан Душаку, известный в танцевальном сообществе как LIL AMOK — создатель сообщества 2H2B, мастер силовых вращений, один из самых именитых и популярных бибоев в мире. В 2023 году в честь юбилейного, 15-го турнира 13 человек со всего мира синхронно исполнили самый сложный элемента брейкинга — real one hand air twist.
4,2 миллиона рублей на программу поддержки уличных сообществ
Кроме озвученного фестиваля COMBOnation, республиканский Минмол потратит 4,2 миллиона рублей на программу поддержки уличных сообществ. Согласно документам, договор с подрядчиком на выполнение этих услуг будет подписан в три этапа: 9 июня, 8 сентября и 22 декабря 2024 года.
Тот, кто займется работой над этим проектом, должен будет провести работы:
- изготовить полиграфическую продукцию;
- разработать информационные материалы на тему уличной культуры, творчества и экстремального спорта;
- организовать и провести соревнования на лучший трюк, открыть летний сезон, заняться мероприятиями в детских домах РТ;
- организовать мероприятия ко Дню защиты детей;
- провести День скейтбординга и ночное катания.
Кроме этого, в рамках программы должен состояться турнир по баскетболу 3х3, музыкальные и танцевальные джемы, мастер-классы в области уличной культуры. Еще в рамках развития уличной культуры в Татарстане запланировано проведение недели боула и контест по самокату.
В рамках соревнований на лучший трюк на BMX и MTB участникам предстоит загадывать трюки своим оппонентам, которые они будут повторять. Спортсменам предоставят пять попыток.
Организация и проведение открытия летнего сезона включает в себя фестиваль уличных видов спорта и творчества. В программе: скоростные заезды на памп-треке, соревнования в дисциплинах «самокат» и ВМХ, соревнования по паркуру, роликам, беговелу и скейтбордингу. Дата проведения: апрель-май 2024 года.
Мастер-классы в детских домах Татарстана пройдут по трем направлениям: экстремальный спорт, арт, танцы. Детей научат кататься на скейтбординге, самокате, роликах и ВМХ.
День скейтбординга состоится в июне этого года, в рамках фестиваля проведут соревнования на лучший трюк, высокий прыжок на скейтборде, дальний прыжок на скейтборде и заезды на время. Соревнования проходят без деления на пол и возраст в общей категории.
Кроме проведения соревнований, подрядчику предстоит организовать медицинское сопровождение, нанять ведущих, арендовать звуковое и световое оборудование, а также приобрести авиабилеты по маршруту Москва — Казань — Москва для столичных гостей. Помимо этого, исполнитель найдет и обустроит площадки для турниров и баттлов, а также наймет дизайнеров для изготовления сувенирной и брендированной продукции, баннеров и призов.
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