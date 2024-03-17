Наиль Валеев: «Чистополь — обетованное место»

Главный пастернаковед Татарстана — о том, как в городе на Каме начался «Доктор Живаго»

В новой серии видеопроекта «Крот Казанский», посвященного Казани и Поволжью, — рассказ о том, как в 1940-е годы Чистополь стал на два года литературной столицей России: в нем оказалось 200 писателей, включая Пастернака, Фадеева, Тарковского и Исаковского. Об этом журналисту и прозаику Аделю Хаирову рассказал доктор филологических наук, руководитель Камского научного центра АН РТ и главный научный сотрудник Лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра РАН Наиль Валеев, в прошлом — ректор Елабужского государственного педагогического университета и министр образования и науки РТ.



Беспокойная когорта



Валеев родился в Чистополе, работал здесь учителем. В 2014-м его стараниями открылся Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник, он организовывал Международные Пастернаковские чтения и установку памятника поэту. В 2017 году он выпустил справочное издание «Чистополь литературный» — о 300 писателях и деятелях культуры.

Почему Чистополь стал местом, которое собрало столько прозаиков, поэтов, переводчиков, драматургов? По словам Валеева, четкого ответа нет:

— Эвакуация была в разные города нашей страны, и в Казани перевалочная база для писателей была в Доме печати на Баумана. Там, как в общежитии, но только без перегородок, в этом огромном холодном зале люди обитали семьями, мучились. Внимания к писателям не было никакого.

Также эвакуировали в Елабугу (и там жила не только Марина Цветаева, но и Михаил Лозинский, который закончил там «Божественную комедию»), в Пермь, Куйбышев (Самару), Ташкент, Алматы.

В Чистополь приехало около 200 членов Союза писателей СССР. А также 500 писательских детей. И еще, к примеру, дети корреспондентов фронтовых газет. Младшее поколение, к слову, жило в двух интернатах литфонда — для детей дошкольного и школьного возраста. Среди них — совсем юный актер Алексей Баталов, пасынок Пастернака, пианист Станислав Нейгауз, Тимур Гайдар, доктор Леонид Рошаль.



Словом, Чистополь, в котором в июне 1941-го жило 25 тысяч человек, к июню 1942-го превратился в город с населением в 50 тысяч. Конечно, было и другое новое население, беженцы со всей страны, из Украины, Прибалтики… Чистопольский район был полностью забит эвакуированными, говорит Валеев.

— 200 писателей — это самая беспокойная когорта была для городских властей, — отмечает ученый.



Пастернак принял простонародную жизнь

История сохранила немало неправдоподобных легенд о членах СП СССР. Среди них, к примеру, драматург, создатель театральной ленинианы Константин Тренев. Кажется невероятным, но, по словам Валеева, его сын Виталий (архитектор и писатель) привез в город на Каме на американском «додже», пассажирами были дог и еще одна маленькая собачка.

— К удивлению чистопольцев собаки эти сжирали в неделю больше, чем была зарплата рабочего в месяц, — указывает Валеев. При этом отметим, жилье творцы искали себе сами и должны были за него платить. Никто из них не жил в отдельных коттеджах. Ютились и на четырех метрах. А вот у Пастернака было целых 12 квадратов. Между основной работой он чистил нужник, собирал дрова, по несколько раз в день ходил к колонке за водой.

— Он с радостью, по-толстовски, принял простонародную жизнь Чистополя, — говорит Валеев. Вот это — центр России, этот вот благословенный российский чернозем, непролазная грязь. И вот он — в двенадцатиметровой комнатушке. Она холодная. Одна печка — на четыре комнатки.

Жил Пастернак у семьи Вавиловых, чьей историей Валеев сейчас занимается. Нашел их могилы. Собирается облагородить, так же, как случилось с захоронениями семьи доктора Авдеева. Также Валеев воплощает давнюю идею — открытие музея о создании романа «Доктор Живаго».

Музею романа — быть

Насколько верно, что именно Дмитрий Дмитриевич Авдеев был прототипом Живаго? По словам Валеева, благодаря ему жизнь чистопольской писательской колонии была совсем другой.

— Вся верхушка Союза писателей, по моим прикидкам, где-то 25 человек, регулярно бывали в этом доме, — говорит ученый. Доктору народ нес куриц, гусей, поросят, а авторы хотели есть. Пастернак ходил голодный всегда.

Валеев завершает 560-страничную монографию «Борис Пастернак в Чистополе. К истоками романа «Доктор Живаго». Сейчас он подбирает иллюстрации, черновой вариант текста уже сдан в издательство. В книге собрано максимум сведений, касаемых пребывания Пастернака в Чистополе.

— Коллеги! А как же так, вы посмотрите внимательно 11-томное собрание сочинений, — отмечает Валеев, — и вы увидите, он сам говорит, что не осенью 1945-го, а марте 1942-го он приступил к работе над своим главным прозаический произведением.

То есть «Доктор Живаго» начал сочинять на Каме. Чистополь — это место, где можно говорить все. Так он характеризовал город, по словам Валеева.

— И он мечтал остаться в Чистополе, на постоянном месте жительства, — резюмирует ученый. Он говорил — Оксфорд есть на земле. И Чистополь — обетованное место.

О других интересных фактах из жизни писательской колонии вы узнаете в подкасте.