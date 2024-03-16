Бизнес-обзор: ликвидация в группе «АБАК» и миллиардная сделка шинников

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 3-я.

Фото: Назметдинов Ринат

Вторая декада марта у татарстанского бизнеса отметилась заключением крупных сделок. Нижнекамские шинники за один день подписали три договора на 1,1 млрд рублей. Еще пяти компаниям республики повезло выиграть крупные тендеры Главстроя РТ на общую сумму 1,5 млрд, в основном по капремонту военкоматов и социальных объектов. В то же время стало известно о ликвидации в группе известной казанской IT-компании. Подробности — в обзоре «Реального времени».



Закрытие фирмы «АБАК»



На этой неделе стало известно о ликвидации компании группы «АБАК» — одного из старейших игроков казанского IT-рынка наряду с ICL, «Барс Групп», «МЭЛТ» и других. На заре 90-х она завезла в республику первую сотню персональных компьютеров.

Ранее бенефициаром группы называли ее основателя Феликса Маркмана, пока он не переехал в Германию. Сейчас совладельцами основного юрлица — ООО «АБАК» — выступают Вячеслав Сергеев (30%), Георгий Юдин (30%), а также Наталья и Альберт Байрашевы (по 20% у каждого). Позапрошлый год компания завершила с выручкой в 173,5 млн и чистой прибылью в 3,9 млн рублей.

Ликвидируемая фирма — ЗАО «АБАК» — занималась поставками компьютерной техники и программного обеспечения многим госучреждениям Татарстана. Наиболее успешным для нее был 2019 год, который она завершила с оборотом в 112 млн рублей. Однако в 2022 году компания ушла в убыток на 35,2 млн.

Как говорится в сообщении фирмы, 27 февраля единственным акционером принято решение о ликвидации общества, ликвидатором избран Вячеслав Сергеев. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования объявления.

На этой неделе стало известно о ликвидации компании группы «АБАК» — одного из старейших игроков казанского IT-рынка. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рокировки в «Ферексе» и сделка шинников

В этот же день «Нижнекамскшина» заключила три сделки на общую сумму в 1,1 млрд и две из них — с «Татэнергосбытом» на поставку электроэнергии до конца года. В рамках одного из контрактов ценой в 373,9 млн рублей шинники закупили энергию для «Нижнекамского завода грузовых шин». Второй — на сумму 480,3 млн рублей — касался обязательств завода приобрести электроэнергию (мощность) от своего имени, но в интересах ООО «Энергошинсервис» и передать ее этому предприятию.

Согласно третьему договору, текущая деятельность ПАО «Нижнекамскшина» будет идти под управлением ООО «Татшина». Сумма сделки составила 301,8 млн рублей.

Во вторник стало известно о смене учредителя казанского производителя электрических ламп и оборудования «Ферекс+». Основатель компании Дамир Гатауллин единолично владел ею до марта этого года, но с этой недели все 100% были переписаны на бывшего директора фирмы Евгению Хайбуллину. В позапрошлом году фирма показала выручку в 13 млн и скромную чистую прибыль в 48 тысяч рублей (за 2023 год данных пока нет).

В этот же день «Нижнекамскшина» заключила три сделки на общую сумму в 1,1 млрд и две из них — с «Татэнергосбытом». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Капремонт военкоматов и КАМАЗы для московских спасателей

В сфере госзакупок выгодные контракты на этой неделе заключили сразу несколько татарстанских компаний. К примеру, определились победители крупных тендеров Главстроя РТ. В частности, конкурс на капремонт военкоматов с закупкой мебели и инвентаря в Казани, Набережных Челнах и 13 районах Татарстана выиграла альметьевская компания «БСК» Нияза Аитова. Сумма сделки — 175,3 млн рублей. Ей же достался еще один тендер на 414,9 млн рублей на проведение ремонта Камского автомеханического техникума им. Васильева в Набережных Челнах.

Сабинская фирма «Ремонтстройсервис» Миннегарая Насибуллина заключила договор с тем же заказчиком на 175,7 млн рублей. Ей предстоит капитально обновить три подростковых клуба в Казани и Зеленодольском районе.

Казанская фирма «СО Тозелеш» Артура Гимадиева за 159,2 млн рублей построит подводящие сети электроснабжения к Свияжскому межрегиональному мультимодальному логистическому центру. Также столичный «РСС Инжиниринг» Александра Таунова за 167,6 млн обновит детские школы искусств в пяти районах республики.

Фирме предстоит капитально отремонтировать три подростковых клуба в Казани и Зеленодольском районе. Максим Платонов / realnoevremya.ru

СФ «Строй Град Инжиниринг» Артема Ефремова за 443,1 млн отремонтирует 14 спортивных объектов — районные детские спортшколы, ледовый дворец и футбольный манеж в Казани.

«Таттехмедфарм» заключил сделку с ДРКБ на закупку, хранение и доставку лекарств, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, средств для дезинфекции, иммунобиологических препаратов. Сумма контракта составила 80,5 млн рублей. Еще за 18,1 млн фармацевтическая компания окажет услуги Детской республиканской больнице по техническому обслуживанию медтехники.

В четверг ТФК «КАМАЗ» заключила сделку с московскими спасателями на поставку трех тягачей. Департаменту по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы понадобились аварийно-спасательные автомобили тяжелого класса. Челнинский автогигант взялся поставить их за 22,4 млн рублей.