Культурные развлечения в дни выборов в Татарстане: розыгрыш авто, концерт, ярмарки, телемарафон на ТНВ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Пришедшие на избирательные участки в Татарстане 15—17 марта смогут выиграть один из трех автомобилей LADA Vesta. Для этого надо будет не просто проголосовать, но и сфотографироваться с семьей и полученным на участке браслетом. С ним же потом можно будет посетить концерт на «Ак Барс Арене» и бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Какими событиями, кроме собственно голосования, будут наполнены дни выборов президента России в Татарстане — в материале «Реального времени».

И главный приз — автомобиль



15—17 марта станут днями проведения акции «Всей семьей на выборы», пояснила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. В его рамках пройдет фотоконкурс:

— Организаторы предлагают жителям после процедуры голосования получить браслет и рядом с участком выложить фотографию с браслетом, — объяснила она его условия.

Фото можно будет сделать только в дни выборов, с 8 утра до 20 вечера. Снимок надо будет выложить во «ВКонтакте» с двумя хештегами: #всейсемьейнавыборы и #татарстаналга. И следить за результатами розыгрышей. Первые два автомобиля разыграют 15 и 16 марта в 21.00 в ВК-сообществе «Татарстан алга». А третий — 17 марта в 20.00 на канале ТНВ.

Как рассказала заместитель генерального директора по информационному вещанию ТНВ Светлана Кадырова, телеканал 17 марта устроит 12-часовой семейный телемарафон.

— Будет порядка 120 гостей — это известные семьи политиков, общественных деятелей, ученых, педагогов, спортсменов, — рассказала Кадырова. — В прямом эфире будет работать большая телевизионная игровая комната. То есть если мама с папой в это время будут говорить о ценностях семьи, знакомстве, как они проголосовали, почему они придерживаются этой традиции, то дети вместе с аниматорами также будут участниками прямого эфира на «ШАЯН ТВ».



Также с семьями в этот день будут общаться на «Болгар Радиосы». Кроме того, ТНВ будет регулярно делать включения с «Ак Барс Арены», где в этот день пройдет большой концерт, а в 8 вечера и вовсе переключится на трансляцию.

Булат Алеев. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня — последний день, когда можно выбрать избирательный участок

Как пояснил руководитель аппарата исполнительного комитета Казани Булат Алеев, на фестивале «Всей семьей на выборы» можно будет услышать исполнителей для разных поколений: Салавата, Гузель Уразову, Ваню Дмитриенко, Хабиба, группы «Иванушки International» и «Кар-Мэн». Главный хедлайнер — «Хор Турецкого». Попасть на территорию можно будет по тому же браслету. Традиционно ожидается не менее 50 000 гостей. Кроме того, с браслетом можно будет бесплатно пользоваться общественным транспортом все три дня.

— У нас образовано 466 участков, из которых 31 участок — в местах временного пребывания, — сообщил Алеев, добавив, что на случай возникновения чрезвычайных ситуаций предусмотрены специальные автобусы, которые могут быть резервными пунктами для голосования.

Всего в Казани проживает 927 591 избиратель. При этом до конца сегодняшнего дня еще можно подать заявление о смене участка, проще всего это сделать через портал «Госуслуги».

«Выбрать и президента, и судьбу»

На 20 крупных объектах, где расположено по несколько участков, будут проходить специализированные детские мастер-классы, подвижные игры, эстафеты. На 170 объектах — организована ярмарка, где будет представлена продукция по сниженным ценам — порядка на 20—25% ниже, чем в розничных сетях, на рынках, указал Алеев. Также дешево можно будет приобрести продукцию «Нэфиса». А на 40 избирательных точках будут организованы «точки здоровья»: здесь можно будет замерить артериальное давление, сделать ЭКГ и получить консультацию терапевта.

Корреспондент «Реального времени» предложил продвигать идею избирательного участка как места для знакомств социально ответственных граждан.

— Мои родители познакомились на избирательном участке, это было давно, в деревне, — отреагировал журналист «Татар-информа» Наиль Селиванов.

— Ничто не мешает приглядеться друг к другу на выборах, — продолжила Фазлеева.

— Выбрать и президента, и судьбу, — закончила Кадырова.

