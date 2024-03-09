Борьба «Ак Барс» на плей-офф, «Дюна 2», Рамадан: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стал плей-офф Кубка Гагарина и проигрыш «Ак Барса». Помимо этого жители региона интересовались посланием действующего президента Владимира Путина. Также активно искали информацию о Рамадане и Уразе. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Всем Татарстаном переживаем за «Ак Барс»
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
ЗАПРОСЫ
КОЛИЧЕСТВО
Ак Барс автомобилист
5500
Ак барс — автомобилист
2000
Никита ефремов
650
рпл
450
Дюна 2
200
рубин
170
Послание путина федеральному собранию
140
Ураза 2024
120
Хх ру
100
Рамадан 2024
100
На этой неделе татарстанцы активно наблюдали за хоккеем, болели, переживали. Хоккеисты «Ак Барса» упорно боролись в плей-оффе против «Автомобилиста». Однако екатеринбу́ржцы выиграли из 5 игр 4, и всего одну отдали казанцам. Так, казанский клуб «Ак Барс» вылетел из плей-офф Кубка Гагарина. Помимо хоккея жители Татарстана наблюдали за футболом, и интересовались играми «Рубина».
Одной из популярных тем стало послание Владимира Путина Федеральному Собранию. А также Рамадан и Ураза.
Нижнекамцы ищут работу
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
ЗАПРОСЫ
КАЗАНЬ
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
АЛЬМЕТЬЕВСК
НИЖНЕКАМСК
Ак Барс автомобилист
21
27
-
-
Ак барс — автомобилист
20
28
100
-
Никита ефремов
100
-
-
-
рпл
100
-
-
-
Дюна 2
55
46
100
31
рубин
40
-
-
-
Послание путина федеральному собранию
100
77
-
-
Ураза 2024
44
34
100
-
Хх ру
60
-
-
100
Рамадан 2024
100
-
-
-
В этот раз свою активность в интернете стабильно поддерживают только казанцы, остальные же жители основных городов Татарстана лишь изредка интересовались чем-то в инфополе. Однако можно отметить, что нижнекамцы те еще трудоголики и ищут себе подходящие вакансии, а также смотрят фильмы.
Запахло весной, послание Путина, «Беременна в 16" — что дальше?
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
ЗАПРОСЫ
КОЛИЧЕСТВО
Послание Путина федеральному собранию
2400
Послание президента
1700
Похороны Навального*
1050
Мама в 16
650
Запахло весной
350
Тамир Шейх
190
Со мной воюет сатана
160
Димас Блог
150
царевна
120
Беременна в 45
120
На этой неделе татарстанцы активно слушали и смотрели послание действующего президента России Владимира Путина. Также наблюдали за похоронами Алексея Навального*.
Татарстанцы умеют удивлять своим музыкальным вкусом. В прошлые разы они слушали современны шансон от Ицык Цыпера, на этот раз Бутырка — запахло весной. Видимо, весна очень сладко пахнет, да так, чтобы открывали ворота.
Помимо тюремной музыки, жители республики смотрели «Беременна в 16» и «Беременна в 45». Если брать тему детей и беременности, совсем недавно у блогерской семьи Димаса Блога и Ани Ищук родился второй сын. Пара в интернете подвергалась критике со стороны зрителей из-за «хайпа на ребенке». Однако, такие комментарии и хейт в их сторону не мешал им делать контент и радовать любителей семейных блогов. Буквально на днях Аня Ищук и Димас Блог рассекретили имя второго сына, назвали его Тео. Первого ребенка назвали Тим.
По поводу «Со мной воюет сатана», песня стала известна среди школьников, которые активно наблюдают за тик током. Именно они начали снимать тренды под этот трек, а популярный блогер Marazm, с аудиторией 2,5 миллиона человек, сделал своеобразную реакцию на тренды молодежи.
Так, за эту неделю интересовались разными инфоповодами: от Владимира Путина, до темы рождения детей, затронули даже песни прошлого. А также посмотрели чем же занимаются эти школьники в своих тики-токах.
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Справка
*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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