Борьба «Ак Барс» на плей-офф, «Дюна 2», Рамадан: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стал плей-офф Кубка Гагарина и проигрыш «Ак Барса». Помимо этого жители региона интересовались посланием действующего президента Владимира Путина. Также активно искали информацию о Рамадане и Уразе. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



Всем Татарстаном переживаем за «Ак Барс»

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



ЗАПРОСЫ КОЛИЧЕСТВО Ак Барс автомобилист 5500 Ак барс — автомобилист 2000 Никита ефремов 650 рпл 450 Дюна 2 200 рубин 170 Послание путина федеральному собранию 140 Ураза 2024 120 Хх ру 100 Рамадан 2024 100

На этой неделе татарстанцы активно наблюдали за хоккеем, болели, переживали. Хоккеисты «Ак Барса» упорно боролись в плей-оффе против «Автомобилиста». Однако екатеринбу́ржцы выиграли из 5 игр 4, и всего одну отдали казанцам. Так, казанский клуб «Ак Барс» вылетел из плей-офф Кубка Гагарина. Помимо хоккея жители Татарстана наблюдали за футболом, и интересовались играми «Рубина».

Одной из популярных тем стало послание Владимира Путина Федеральному Собранию. А также Рамадан и Ураза.

Нижнекамцы ищут работу

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОСЫ КАЗАНЬ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ АЛЬМЕТЬЕВСК НИЖНЕКАМСК Ак Барс автомобилист 21 27 - - Ак барс — автомобилист 20 28 100 - Никита ефремов 100 - - - рпл 100 - - - Дюна 2 55 46 100 31 рубин 40 - - - Послание путина федеральному собранию 100 77 - - Ураза 2024 44 34 100 - Хх ру 60 - - 100 Рамадан 2024 100 - - -

В этот раз свою активность в интернете стабильно поддерживают только казанцы, остальные же жители основных городов Татарстана лишь изредка интересовались чем-то в инфополе. Однако можно отметить, что нижнекамцы те еще трудоголики и ищут себе подходящие вакансии, а также смотрят фильмы.

Запахло весной, послание Путина, «Беременна в 16" — что дальше?

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОСЫ КОЛИЧЕСТВО Послание Путина федеральному собранию 2400 Послание президента 1700 Похороны Навального* 1050 Мама в 16 650 Запахло весной 350 Тамир Шейх 190 Со мной воюет сатана 160 Димас Блог 150 царевна 120 Беременна в 45 120

На этой неделе татарстанцы активно слушали и смотрели послание действующего президента России Владимира Путина. Также наблюдали за похоронами Алексея Навального*.

Татарстанцы умеют удивлять своим музыкальным вкусом. В прошлые разы они слушали современны шансон от Ицык Цыпера, на этот раз Бутырка — запахло весной. Видимо, весна очень сладко пахнет, да так, чтобы открывали ворота.

Помимо тюремной музыки, жители республики смотрели «Беременна в 16» и «Беременна в 45». Если брать тему детей и беременности, совсем недавно у блогерской семьи Димаса Блога и Ани Ищук родился второй сын. Пара в интернете подвергалась критике со стороны зрителей из-за «хайпа на ребенке». Однако, такие комментарии и хейт в их сторону не мешал им делать контент и радовать любителей семейных блогов. Буквально на днях Аня Ищук и Димас Блог рассекретили имя второго сына, назвали его Тео. Первого ребенка назвали Тим.

По поводу «Со мной воюет сатана», песня стала известна среди школьников, которые активно наблюдают за тик током. Именно они начали снимать тренды под этот трек, а популярный блогер Marazm, с аудиторией 2,5 миллиона человек, сделал своеобразную реакцию на тренды молодежи.

Так, за эту неделю интересовались разными инфоповодами: от Владимира Путина, до темы рождения детей, затронули даже песни прошлого. А также посмотрели чем же занимаются эти школьники в своих тики-токах.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина