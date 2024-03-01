«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 80-я: «Кара»

Фильм сына по книге отца о том, что история все помнит

Смотрим фильм «Җәза» («Кара», 16+), снятый ведущим ТНВ Фанисом Камалом по книге отца Захида Махмуди, которая основана на реальных событиях. Среди актеров — не только профессиональные выпускники театральных вузов, но и другой писатель — Фанзаман Баттал. История описывает жизнь трех поколений, которые проживают проклятие из-за проступка деда.

Семейная кинокомпания

Режиссером — постановщиком фильма выступил Фанис Махмутов, который на канале ТНВ ведет передачи под псевдонимом Фанис Камал. Как он рассказывал в интервью, мечта снять свой фильм у него появилась в 14 лет. И она сбылась — картину он снял по мотивам повести отца, Захида Махмуди, «Горькая калина» («Әче балан»).



Махмуди родился в 1960 году в Кукморе. В Казани работал редактором детских передач и общественно-политических программ на радио «Татарстан», в газетах «Шәһри Казан», «Авыл», «Татар иле», «Әдәби җомга» и журнале «Татарстан», а еще — диктором на радио «Казань». В 90-е был одним из тех, кто голодал в знак протеста на площади Свободы. В прозе занимался сатирой, фантастикой, философией. Известность получила его детская повесть «Профессор Мияугөл». Последние годы он жил в Кукморе, издавал газеты «Себерке», «Язмышлар», «Серемне сиңа чишәм», «Күрәзә».

Съемки проходили около 9 месяцев, о них можно узнать в подробном бэкстейдже картины, где показано, как машины застревают в снегу или как проводятся работы под водой (3 секунды в кадре — 6 часов в жизни). Кроме того, на съемках один из актеров должен был бросать горящую бутылку. Перчатка пропиталась бензином, герой загорелся. Ну, а необходимого для кадра бездомного нашли на мусорке.

Процессом занималась компания MAHMUT FILM, основанная отцом и сыном в марте 2013 года. Одной из первых их работ стал клип на песню Венеры Ганиевой «Гомерләрне үлмәс җыр итик». Кроме того, студия сняла по сценарию отца короткометражный фильм «Һәркемнең үз юлы» («У каждого свой путь»). Он о писателе, который получил признание только за пределами родного края.

Из «Горькой калины», сюжет которой основан на реальных событиях, в 2003 году был сделан радиоспектакль «Бүре» («Волк»). Сразу скажем, что «Җәза» — жесткая картина.



Сын за деда отвечает

Продюсером фильм стала жена Фаниса Гузель Махмутова, второй режиссер — Рамиль Ахметов (он же — композитор). В картине описана жизнь трех поколений одной семьи.



Сам автор первоисточника играет Баязита, мужчину в возрасте с больной женой и молодой любовницей. У него есть сын Альберт (Эльдар Гатауллин). Он наркоман, всем должен деньги, он — убийца. Случившееся в их жизни — это наказание за преступления, совершенные его отцом Василом. Баязит и Васил друг с другом не общались 40 лет. Финал этого философского боевика достоин древнегреческой трагедии.

Деда играет писатель Фанзаман Баттал. Он из Мензелинского района, сын репрессированного муллы, рано остался совсем один и учился в интернате. Жил в Мензелинске, Нижнекамске, в 1984-м начал работать в радиокомитете в Казани, потом был редактором Татарского книжного издательства. Он известен сатирическими произведениями и активным участием в борьбе за суверенитет в 90-е. В 2015-м он покинул этот мир, но успел посмотреть и одобрить черновик фильма.

Захид Махмудов указывал, что героев он брал из жизни. К примеру, образ деда он списал с персонажа, у которого в свое время жил на квартире. Фильм посвящается памяти убитой наркоманом 19—летней девушки Альбины Мингалиевой.

Кроме Гатауллина, актера театра Кариева, в роли человека без цели, совести и морали, в картине снимались «тинчуринцы»: Рустем Гайзуллин, Лилия Камалиева, Гузель Гарапшина, Гульназ Науметова. Также в кадре можно увидеть певца Булата Зиганшина.



Фильм попал в конкурсную программу XII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. В 2017-м он получил награду как лучший фильм на фестивале «КиноМаяк» в Махачкале. Картину показывали в 35 районах республики.

Захид Махмудов скончался 18 января 2022 года. Известно, что сын готовит документальный фильм об отце.