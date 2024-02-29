Куда сходить в марте: афиша культурных событий в Казани

Подборка интересных событий в столице Татарстана на март 2024 года

Фото: Реальное время

Солнце становится все ярче и теплее, а за окном уже можно услышать трели птиц. Все верно, зима близится к концу, а значит, уже пора готовиться встречать весну и планировать свой культурный досуг. Изучили «Яндекс Афишу» и составили подборку самых интересных культурных событий марта.

Концерты

«Аффинаж»

9 марта, суббота, Werk. 16+

Рок-группа из Санкт-Петербурга в большом гастрольном туре. Трудно однозначно обозначить их жанр — музыку «Аффинажа» одновременно относят и к альтернативному року, и к инди, и к фолку. С этим согласны и сами музыканты, которые определяют свое творчество как мультижанр. В арт-пространстве Werk

прозвучит новый, восьмой альбом «Аффинажа» — «Общество с ограниченной ответственностью», а также популярные треки из дискографии группы.

Misteria Music. «Игра престолов»



15 марта, пятница. КРК «Пирамида». 6+

Misteria Music — симбиоз симфонической музыки, хора и танца по мотивам любимых историй. Многим команда Misteria Music знакома своим популярным шоу «Гарри Поттер». Новое посвящается фанатам еще одной книжной и сериальной вселенной — «Игре престолов». Погрузиться с головой в атмосферу помогут костюмы и яркое световое шоу.

Zoloto

19 марта, вторник, Korston. 12+

В самом разгаре большой тур по стране артиста Zoloto. Это молодой, но быстро набирающий популярность исполнитель из Казахстана. Его музыка — смесь разных стилей, эксперименты со звучанием и лиричные тексты.

The Hatters

25 марта, понедельник, КРК «Пирамида». 16+

The Hatters знакомы слушателям своим аутентичным и узнаваемым саундом. В этом немалую роль сыграл набор музыкальных инструментов группы: аккордеон, скрипка, бас, балалайка и контрабас. Концерты The Hatters по настроению всегда напоминают большое и яркое торжество, а значит, это событие точно подойдет всем, кто хочет зарядиться энергией, повысить уровень адреналина в крови и просто потанцевать.

Misteria Music. «Игра престолов». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Постановки



«Бег»

2 марта, суббота, Театр им. Качалова. 16+

Спектакль, в основу которого легла одноименная пьеса Михаила Булгакова. Как и большинство его произведений, она не была поставлена при жизни писателя. Зато сегодня зрители могут увидеть на сцене эту драму, рассказывающую о событиях, произошедших чуть больше ста лет назад, — об исходе Гражданской войны. Это последние сражения за Крым, эмиграция героев, переплетения судеб, тоска по родине и сила любви, довлеющая над всеми невзгодами.

«Про Федота-стрельца, удалого молодца»



5 и 14 марта, Театр на Булаке, 16+

Постановка молодого режиссера Динары Сайфутдиновой по нестареющей пьесе Леонида Филатова. Любимые герои все так же говорят прекрасными рифмами и народными присказками и отчаянно иронизируют.

«Примадонны»



9 и 26 марта, Театр на Булаке, 16+

Нестареющий комедийный сюжет, известный зрителям по фильмам «Тутси» и «В джазе только девушки». Два «парня в беде» играют роли прекрасных девушек в беде, чтобы получить большое наследство. По классике жанра в одного из них влюбляется мужчина, и героям приходится искать выходы из такой комичной и неловкой ситуации.

«Анна Каренина»

15, 22 марта и 29 марта, особняк Демидова, 18+

Театр не будет прежним, ведь зрители теперь тоже могут быть участниками действия. Новый формат иммерсивного театра предполагает полное погружение в историю. Так, действие романа Льва Толстого перенесли с привычной сцены в особняк, где 100 актеров проживают сразу 16 сюжетных линий. Даже запахи работают на воссоздание нужной атмосферы — специально для постановки создано 20 разных ароматов.

Анна Каренина. Назметдинов Ринат / realnoevremya.ru

Выставки

«Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве»

2—3, 6—10 марта и каждый день до конца месяца, кроме понедельников, «Эрмитаж–Казань», 0+

«Иллюзии в искусстве» — событие для тех, кто устал от классических выставок и хочет увидеть новые грани музеев. 250 специально привезенных предметов — живопись, графика, скульптуры и даже мебель — играют со зрителем в увлекательную игру. Все это предметы-обманки с неочевидным предназначением, которые выделяются экспертами в отдельный класс произведений искусства.





По Казани с посещением Казанского кремля

каждый день, 0+

Универсальный вариант для туристов или тех, кто хочет взглянуть на Казань по-новому — прогуляться по мощеным тротуарам исторического центра, узнать истории о главных достопримечательностях города и, конечно, посетить Казанский кремль.

Экскурсия по личной мастерской Славы Зайцева

в пятницу, субботу и воскресенье до 24 марта, за исключением 8 марта, Галерея Славы Зайцева, 12+

Галерею картин казанского художника Славы Зайцева называют телепортом в мир современного искусства. Он не использует привычные материалы — в его картинах можно одновременно встретить песок, специи и крылья бабочки. Но это не безумная смесь, а тщательно продуманная работа, которая затягивает зрителя своей концепцией. На экскурсиях по личной мастерской зрители попробуют раскрыть секрет удивительного искусства художника.

«Ночной трамвай»

2, 9, 15, 22, 23, 29 и 30 марта, Трамвайная остановка «Станция метро «Проспект Победы», 18+

Экскурсия-спектакль — задумка драматурга Зои Рутер. Зритель садится в трамвай, надевает наушники и едет по ночной Казани, погружаясь в историю главного героя. Участникам предстоит познакомиться с мотоциклистом Александром Беловым и его размышлениями о вечном, которым он поддался, потому что застрял в трамвае.

Стендап



Stand-up Show. Лучшее

1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 марта, Stand Up Club Kazan, 18+

Событие, занимающее место в топ-10 «Яндекс Афиши», еще один хороший способ познакомиться с городом. На этом шоу выступают исключительно местные комики, признанные комьюнити любителями стендапа.

Открытый микрофон

Каждые вторник и среду до 20 марта, Бухта, Тринити, 18+

Событие для тех, кто ищет новые имена в стендапе или хочет попробовать в этом деле собственные силы. Здесь все непредсказуемо, но есть одна постоянная любовь к хорошему юмору. А еще в атмосфере открытого микрофона очень легко

знакомиться с новыми людьми.

Геворк Абрамян и Эрнест Таржуманян

27 марта, среда, Stand Up Club Kazan, 18+

Дуэт двух известных комиков — участников проекта «Открытый микрофон» на ТНТ — покорит сердца зрителей и наполнит вечер лучшими шутками и отличным настроением.

Сауле Юсупова

31 марта, воскресенье, КРК «Пирамида». 18+

Первый сольный тур звезды шоу «Женский стендап» на ТНТ. Сауле Юсупова пришла в стендап еще студенткой медицинского и влюбилась в этот комедийный жанр — на данный момент она на сцене уже 7 лет. Ее основные темы: семейная жизнь, стереотипы о восточных женщинах и, конечно, медицине.

Детские

«Страна чудес Алисы»

8 марта, пятница, «Экият», 6+

Любимая и детьми, и взрослыми история станет отличным вариантом совместного досуга. Сюжет адаптирован под современные реалии, так что на сцене Алиса сражается уже не с Червонной Королевой, а с хулиганами на школьном дворе.

Anime & Game Symphony. Музыка аниме и видеоигр



13 марта, среда, КРК «Пирамида», 0+

В программе концерта симфоническая музыка из анимационных фильмов и компьютерных игр — отличный вариант познакомить ребенка с оркестром и не дать заскучать подростку. Проект Anime & Game Symphony цепляет мощным вокалом, органичным видеорядом, а главное — любимыми мотивами из аниме и игр.

«Гарри Поттер и меч Гриффиндора»

каждый день, «Чё за квест?» в Профессорском, 12+

Квест — беспроигрышный вариант захватывающего досуга для ребенка, особенно тематический. Создатели этого квеста воспроизвели часть замка Хогвартс и башни Гриффиндор, где участникам предстоит разгадать секреты основателя факультета смельчаков.

«Серая шейка»

31 марта, воскресенье, «Экият», 0+

40-минутное представление для самых маленьких по мотивам сказки писателя Мамина-Сибиряка. Кукольный спектакль покажет историю про маленькую уточку, которой предстоит пережить немало трудностей из-за сломанного крыла, и научит зрителей всегда хранить надежды на лучшее, оставаться твердым духом и сопереживать.