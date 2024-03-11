«Если вы спросите меня, стоит ли покупать американские бумаги, то ответ, скорее, отрицательный»

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Казалось бы, времена, когда любой россиянин может купить себе немного акций Apple, Amazon или Tesla, ушли, но эксперты утверждают, что «лазейки» для того, чтобы инвестировать в американский фондовый рынок, есть, и российские инвесторы до сих пор ими пользуются. Стоит ли игра свеч и зачем сегодня следить за биржевыми котировками в Америке — разбиралась аналитическая служба «Реального времени».

Amazon, Goldman Sachs Group и Coca-Cola

Фондовый рынок США продолжает взбираться на новые высоты. В середине февраля индексу S&P 500 впервые в истории удалось закрыться выше отметки в 5 000 пунктов, к новому уровню максимально приблизился и NASDAQ. Поддержку индикаторам оказывают как позитивная отчетность ряда компаний, так и рост акций IТ-гигантов на фоне продолжающегося бума в области искусственного интеллекта. Одновременно с ростом рынка растет и тревога — некоторые эксперты предупреждают о «пузыре» в бумагах IT-сектора.

«Согласно данным Bloomberg, среднее ожидаемое значение по индексу S&P 500 до конца года составит 4 867. Мы ожидаем, что индекс вырастет до 5 170 пунктов, — прогнозирует Михаил Степанян, стратег по фондовым рынкам ИК Freedom Finance Global. — Топ пять бумаг: Amazon, Goldman Sachs Group, Coca-Cola, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Novo Nordisk A/S Sponsored». Среди перспективных отраслей эксперт выделяет коммуникации, здравоохранение, товары длительного пользования, а также ИТ.

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых в этом году ожидает на американском рынке коррекции, нежели роста.

— Триггеры — слабые отчетности «техов» (30% капитализации S&P 500), ухудшение макроданных, разрастание внутриполитического кризиса, особенно в выборный год, проблемы с бюджетом, рост долга и процентов по нему (в IV квартале 2023 года процентные расходы по обслуживанию госдолга достигли $1,025 трлн, или 3,7% ВВП) и, конечно, геополитика с перебоями в логистике, — перечисляет Наталья Малых.

«Увы, но риски блокировок никуда не делись»

«Если вы спросите меня о том, стоит или нет покупать американские бумаги, то тут ответ, скорее, отрицательный при условии, что у вас нет паспорта другой страны и нет возможности безопасно инвестировать свои средства, — говорит Илья Радченко, экономист, квалифицированный инвестор, консультант по фондовому рынку. — Увы, но риски блокировок никуда не делись, и понимания, когда «все наладится», тоже не появилось. Пока такая реальность».

— Исходя из преимущественно печального опыта нескольких моих портфельных клиентов, особенно абонировавшихся в Interactive Brokers и Saxo, я не могу считать риск блокировок в случае введения новых санкций и сохранения старых приемлемым и, самое главное, прогнозируемым, — соглашается Владимир Рожансковский, управляющий директор Trade123.

Рожансковский не рекомендует открывать брокерские счета у иностранных брокеров, имея в наличии лишь российский паспорт, даже если инвестор является в данный момент подтверждаемым резидентом другой страны. «Когда-нибудь все встанет на свои места, но не в ближайшее время», — считает он.



Тем не менее Алексей Бербеницкий, директор по развитию ФГ «Финам», отмечает, что санкции вводятся в основном в отношении финансовых организаций и некоторых физических лиц. «Физлиц из РФ, которые инвестировали на рынках США напрямую, не через российские торговые площадки, блокировка средств не коснулась, — говорит Бербеницкий. — Сейчас есть определенные сложности с маршрутами пополнений брокерских счетов и получения рыночных данных, но в остальном частные инвесторы не пострадали и продолжают инвестировать».

Роман Блинов, старший трейдер ИК «РУСС-ИНВЕСТ», считает, что инвестировать в американские акции можно, только будучи реальным нерезидентом РФ.

— Если вы можете доказать происхождение всех своих денег, доказать кучу всякой всячины и откровенной жести, вам, возможно, откроют счет. Есть ли в этом смысл? Если принять во внимание факт получения не только двойного гражданства, но и последующий отказ от российского, то, наверное, да. А так нет смысла. Самые дешевые рынки — российский и китайский после падения прошлого года. Самый перспективный — рынок Индии.

Сегодня российские инвесторы продолжают получать дивиденды по американским бумагам, купленным до введения санкций, но с большим трудом, говорит Блинов.



«Мне не так давно пришли застрявшие дивиденды от бумаг, которые я продал давно! Так что дивиденды, видимо, приходят», — подтверждает Илья Радченко. Но риски сейчас очень высокие, считает он.

— То, что еще недавно казалось хорошим вариантом или лазейкой, постепенно прикрывается, и такое может случиться внезапно и болезненно. Тут нужно решить, стоит ли такой риск или все-таки неспокойные времена лучше переждать в безопасной юрисдикции, — советует он.

Биотехнологии, фарма и ИИ

Если уж действительно хочется рискнуть, то Наталья Малых рекомендует американскую биотехнологическую компанию Regeneron из-за ее амбициозной экспериментальной линейки и позитивных ожиданий по ключевым коммерциализируемым препаратам, а также акции американского фармгиганта Merck — ключевой блокбастер компании Keytruda по итогам 2023 года стал самым продаваемым лекарством в мире.

Также Малых советует присмотреться к Visa: опасения по поводу глобальной рецессии не оправдались, и мировая экономическая активность продолжит расти, а это поддержит траты потребителей и бизнеса по картам. Интересно выглядит и Alphabet, которая внедряет передовые ИИ-технологии.



В американской нефтянке Наталья выделяет акции Chevron. Американские нефтяники, в отличие от российских, не вынуждены сокращать добычу в рамках сделки ОПЕК+, однако выигрывают от следующего за ней роста цен на нефть, отмечает Малых. Coca-Cola ежегодно расширяет географию продаж и продуктовый портфель. Акции McDonald’s также имеют потенциал роста. Главным драйвером роста в 2024 году станет расширения сети в Китае и восстановление объемов продаж в США.

«Одной из интересных компаний является AMD, — говорит Илья Радченко. — Ускоритель AMD Instinct MI300X используется Microsoft, Meta, Oracle, Dell Hewlett Packard, Lenovo, ASUS и Gigabyte. Это лишь некоторые из корпоративных клиентов, а процессоры Ryzen в настоящее время используются в более чем 90% компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта на рынке. Компания делает ставку на развитие чипов и очень хочет забрать часть рынка у Nvidia, к тому же и сам рынок будет расти опережающими темпами. AMD объявила, что рынок ИИ-чипов составит $400 млрд уже в 2027 году».

«Американские акции дорогие, а китайские могут быть интересны»

Роман Блинов советует инвесторам все же переориентироваться на рынок акций КНР. Китайский рынок, по его словам, сегодня очень интересен.

Наталья Малых отмечает, что для среднесрочных спекуляций может быть интересен Гонконг. «Американские акции уже дорогие, а китайские могут быть интересны для отскока на 20—30%. В экономике дела там не так плохи, как пишет «независимая» западная пресса, особенно на фоне роста ВВП около 5%. Есть, конечно, точечные проблемы в виде рынка недвижимости, но в целом дела идут неплохо, особенно на фоне Европы и Японии».

«Падение рынка акций, очевидно, не устраивает Пекин, так как, во-первых, это удручает домашних инвесторов, которые накопили бумажные убытки, и во-вторых, к некоторым акциям и индексам привязана оценка деривативов, что является риском для национальной финансовой системы, — комментирует Малых. — На возврат к пикам 2021 года, тем не менее, я бы пока не рассчитывала из-за геополитики».

