«Подождем до марта»: татарстанский Минфин рассчитывает наверстать упущенные доходы

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Первый срез татарстанской экономики в январе принес сюрпризы — нефтегазохимические доходы существенно не дотянули до среднемесячного базового уровня в 5,4-5,8%, остановившись на отметке 3,1% от годового планового задания. По данным Минфина, татарстанский ТЭК (включая химию и нефтехимию) перечислил по налогу на прибыль 170,9 млн рублей, что в 3-4 раза меньше, чем в торговле, строительстве и банковском секторе по отдельности. Впрочем, замминистра финансов Татарстана Алла Анфимова заверила, что январское снижение сборов не отразилось на пополнении консолидированного бюджета, собравшего 22,5 млрд рублей. А нефтехимики отыграются в марте, полагает она.

Снова в пятерке самых богатых регионов страны

На утренней пресс-конференции руководство Минфина РТ впервые обнародовало результаты исполнения консолидированного бюджета-2024. Январский мониторинг показал, что республиканская казна по-прежнему оказалась богаче, чем бюджеты остальных регионов РФ. Но здесь заметно просели нефтегазохимические доходы. При среднемесячном уровне поступлений по всем видам налогов в 5,4% — 5,8%(минимально необходимый для выполнения годового плана сбора) доходы от нефтехимических предприятий опустились на уровень 3,1%.

Полную динамику поступления доходов в консолидированный бюджет РТ представила замминистра финансов РТ Алла Анфимова. По ее словам, в казну по всем источников поступило 22,9 млрд рублей, и по этому показателю Татарстан занял пятое место в стране. Впереди оказалась Москва (202,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (61,7 млрд рублей) и Московская область (53,7 млод рублей). Татарстан чуть-чуть уступил Краснодарскому краю (23,2 млрд рублей). Из этого рейтинга можно догадаться, что республика остается донором и федерального бюджета. Всего с территории РТ было собрано налогов на 71,2 млрд рублей, из которых 48 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет, сообщила Алла Анфимова

По данным Минфина РТ, в республиканскую казану было зачислено в январе 19,2 млрд рублей, а в местные бюджеты — 3,7 млрд рублей. Сами по себе цифры, конечно, впечатляют, но объективным индикатором экономического «самочувствия» является показатель среднемесячных сборов. Как пояснила в самом начале пресс-конференции Алла Анфимова, обычно среднемесячные сборы варьируются от 5-6% от годового плана. Годовой план в этом году утвержден в 401 млрд рублей. В январе поступления в республиканский бюджет составили 5,8%, в местный — 5,4%. Иначе говоря, государственные финансы чувствуют себя как обычно хорошо, невзирая на СВО, курс доллара и высокую ставку ЦБ.

Нефтегазовые доходы будут проседать до марта

Тем не менее, тревожные тенденции в динамике госдоходов все же промелькнули. Оказалось, что сборы по налогу на прибыль заметно уступают НДФЛ: По словам Аллы Анфимовой, в январе поступило 5,5 млрд рублей по налогу на прибыль или 4,9% от годового плана, тогда по НДФЛ поступило 7,5 млрд рублей или 5,5% от плана. Налог на прибыль стал вторым доходным источником поступлений в бюджет, тогда как по итогам 2023 года был главным. По словам Аллы Анфимовой, в январе процветали предприятия торговли, строительства и банки. Их отчисления по налогу на прибыль варьировались от 900 млн до 700 млн рублей. За порогом в 300 млн рублей оказались предприятия нефтехимии и химии. Низкие сборы она объяснила отсроченным механизмом перечислением налога на прибыль — предприятия уплачивают по итогам первого квартала.

«Ситуация по прибыли такая. В январе предприятия нефтяной отрасли, в частности Татнефть, налог на прибыль не уплачивает. В силу того, что Татнефть уплачивает по фактически полученной прибыли в марте. От нефтяной отрасли мы ожидаем основные поступления в марте», — пояснила она. При этом замминистра добавила, в целом исполнение бюджета «находится в пределах средней нормы», поэтому беспокойство по поводу нефтегазохимических доходов не вызывает.

Назвать прогнозируемую сумму сборов по налогу на прибыль по итогам первого квартала она не смогла назвать. «Конкретную сумму назвать не могу, потому что все будет зависеть от макропоказателей — курса доллара и цены на нефть. Пока преждевременно что-то говорить», — заявила она.

Льготы должны возвращаться налогами

В позитивном ключе она отозвалась и по поводу федеральных новаций с единым налоговым счетом. Напомним, что в прошлом году депутаты Госсовета РТ забили из-за рухнувших поступлений по НДФЛ. Вместо 7,5 млрд рублей республиканский и местные бюджеты получили лишь 5 млрд рублей, так как деньги не вернулись в регион.

По словам Аллы Анфимовой, в этом году сальдо положительное и замечаний по этом теме больше нет. Несмотря на перестройку экономики, Минфин продолжает обсуждать предоставление налоговых льгот инвесторам.

Отвечая на вопрос Реального времени, Алла Анфимова сообщила, что ведутся расчеты эффективности предоставления налоговых льгот Объединенной металлургической компании, которая собирается построить трубопрокатный цех в Альметьевске. Называть конкретные параметры она не стала, так как проект находится в начальной стадии обсуждения. «Основная позиция Минфина Татарстана в том, чтобы налоговые льготы были эффективными», — сказала она. Но как измеряется эффективность? Основной принцип в том, чтобы льготы не превышали поступления, которые планируется получить», — заключила она.