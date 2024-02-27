«КОС-Синтез» сыграет в полуфинале с Астраханью

У второй команды Казани еще есть шанс заскочить в плей-офф

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

В пятницу и субботу казанский «КОС-Синтез» будет принимать дублирующую команду Астрахани, а «КОС-Синтез-УОР» сыграет в Москве с МК СШОР «Восток». Таким образом, завершится часть регулярного чемпионата страны, после которого «КОС-Синтез» получит передышку, поскольку возобновит борьбу за медали только со стадии полуфинала. Подробности в материале «Реального времени».

Питер разделил очки с Астраханью

В этот уик-энд завершится регулярная часть чемпионата России по водному поло. Он совсем немного отстал от завершения регулярного чемпионата по хоккею с мячом, где 29 февраля — день, появляющийся в календаре раз в четыре года, — распределит команды Суперлиги по местам в первом раунде плей-офф. Также вчера стартовал первый раунд плей-офф Кубка Гагарина в КХЛ, но оба этих хоккея относятся к зимним дисциплинам, а из летних первыми готовятся разыграть свои награды ватерполисты. Как несложно было предполагать, после трех туров регулярки, когда ведущие команды сыграли между собой максимально возможное количество игр, шторм перешел в штиль, и все принялись осуществлять хитрый план: готовиться к плей-офф через участие в последних турах регулярки.

Любопытно, что первый матч из двухдневного противостояния в Санкт-Петербурге между «Балтикой» и астраханским «Динамо СШОР» навевал на мысли, что гости под такой нагрузкой, что их сил еле хватило только на два периода. Практически с ровного счета 7:6 балтийцы включили форсаж и выиграли следующий игровой отрезок со счетом 9:1. Редко, но такое случается, более того, автор недавно с интересом наблюдал за развитием событий в чемпионате Сербии, где одна команда вела с преимуществом в два мяча, выигрывая стартовый и второй периоды с разницей в один гол. А в третьем периоде получила 0:10.

Так и тут ситуация изменилась на глазах, и, казалось бы, имела только одно объяснение, в том, что астраханцы подсели. Они находились под нагрузкой, чтобы уже затем, на стадии четвертьфиналов-полуфиналов, они использовали эффект так называемой компенсаторики.

Главная интрига четвертьфинала: противостояние Москвы и Питера

Если бы во втором поединке ситуация не повторилась, только с точностью наоборот. Со счета 2:2 вперед рванули уже астраханцы, выиграв следующий игровой отрезок 7:2, а вместе с тем и матч, совершенно ненужный для них с турнирной точки зрения.

Как бы ни завершились заключительные матчи регулярного этапа, в четвертьфинале общее внимание будет привлекать противостояние ватерпольных Москвы и Питера. Бронзовый призер чемпионата России МК СШОР «Восток» совсем по другому заиграл, после новогоднего перерыва, получив импульс, связанный с появлением новичков Замира Мирзиева и Алексея Полухина. Парадокс: столица, Мекка советского водного поло, в которой и сейчас работает множество ватерпольных школ — «Торпедо», «Жемчужина» и так далее, скукожилась до наличия всего одного клуба, состав которого периодически оживляют то Кирилл Новоксенов, вернувшийся из любительского водного поло, то воспитанники казанской и подмосковной школ водного поло. И тот раздрай, когда в Мособласти воспитанники одного подразделения «Штурма-2002» не стремятся переходить в главную команду, пока ею руководят представители другого подразделения, привел к тому, что «подмосквич» Полухин оказался в Москве.

Если МК СШОР «Восток» еще до старта заключительного тура начнет подготовку к четвертьфиналу с Питером, то у «КОС-Синтез-УОР» появится шанс зацепить в их противостоянии хотя бы очко, которое позволило бы второй команде Казани заскочить в плей-офф.

Москва тем не менее заслуживает добрых слов за то, что в «Востоке» живет и существует водное поло, которое последние лет 10-15 было и «Измайлово», и «Крылатское», и ЦОП, и ЦСП, и «Динамо» с ЦСК ВМФ, и «Маяком», поэтому, если бы сейчас появился человек, который попытался разобраться в мироустройстве профессионального московского водного поло с необходимостью выстроить некую инфографику, какая команда была ранее, затем преобразовавшись в другую, то забросил бы это занятие как безнадежное.

Казани было гораздо сложнее, когда она строила свою ватерпольную пирамиду

В этом плане хотя бы с Питером ясно-понятно: три школы — ВоВиС, «Невская волна» и «Экран», три команды — «Балтика», ВМФ и молодежная сборная Санкт-Петербурга, из которых две последние сейчас не существуют. С Питером неясно другое. «Газпром», создав спортивное общество «Зенит», постепенно приближал его к лучшим европейским прототипам вроде «Партизана» и «Црвены звезды», «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса», «Галатасарая» и «Фенербахче». К одноименному футбольному клубу добавили баскетбольный и волейбольный, с прошлого сезона добавился гандбольный. Правда, тут произошло перевоплощение существовавшей ранее команды «Университет Лесгафта-Нева», в то время как баскетбол и волейбол создавали с нуля, без участия гремевших в советские времена «Спартака» и «Автомобилиста».

Что мешает создать еще и ватерпольную команду, если, конечно, в городе построено достаточное количество бассейнов. Если нет, что мешает построить? По бюджетам это будет столько же, сколько тратят футболисты на карманные расходы. Повторимся, что в городе три спортшколы, в России две любительские лиги, и сформировать ватерпольную команду можно легко. Ватерпольной Казани, когда в 2007 году создавалась вторая команда в городе под названием «Химик», было гораздо сложнее, поскольку детско-юношеская школа работала со скрипом, и только-только появились такие таланты, как Альберт Зиннатуллин, Адель Латыпов, Кирилл Тихонов, затем нынешние тренеры Анвар Галимзянов, Артур Хабибуллин, был приглашен Игорь Плискевич. Как итог: выстроена ватерпольная пирамида, единственная в командных игровых видах спорта, с максимальным использованием собственных воспитанников в первой команде. В этом плане в Казани только мужской волейбол ориентирован на выходцев из своей академии.

Если же «Зениту» неинтересно водное поло, то вопрос создания команды можно переадресовать к Ленинградской области, вполне мощному субъекту в финансовом плане. Мы же помним о такой самобытной команде, как «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».

Как Далер Кузяев начинал с «Руана»

Недавно, вспоминая футбольную карьеру Далера Кузяева, Ленинградская область, с интересом изучал судьбы его одноклубников по команде «Руан», в тренерском штабе которой работал отец — Адьям Кузяев. Кроме будущего рубиновца Егора Сорокина, больше никого примечательного не обнаружилось, хотя «Руан», созданный на средства нынешнего депутата Госдумы РФ Игоря Ананских, успел переродиться в «Тосно», выиграть Кубок России и сняться перед сезоном, в котором должен был дебютировать в еврокубках. В то же время «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» помог в становлении таких игроков, как Василий Еськов («Спартак», Волгоград), Михаил Иванков («Балтика»), Александр Миронов (МК СШОР «Восток»), Тимур Сыкалов («Динамо» СШОР, Астрахань), Даниил Меркулов. В отличие от созданного на потеху «Тосно», был вполне себе социальный проект, оправданный появлением воспитанников, становлением молодежи и даже медалями чемпионата страны.

Любопытно, что в тот же период, когда исчезла мужская команда в Киришах, под вопросом находилось существование астраханского «Динамо». Оно уже ранее переродилось из «Спартака», едва не прекратив существование, затем второй раз за карьеру подошло к пропасти, но удержалось, и теперь Астрахань — это третья команда регулярки, один из трех центров российского водного поло, который представлен двумя командами.

Кстати, трансляция матча «Балтики» с Астраханью, анонсированная на клубном сайте питерского клуба как «самая лучшая», порадовала такой находкой, когда в большом перерыве комментатор не отправился отдыхать, а рассказал о ветеранах клуба, для чего работники пресс-службы заранее подготовили фото. Напоминаем, что в этом году «КОС-Синтезу» исполняется 50 лет, и в перспективе рассказы о ветеранах клуба, к счастью, живых, в перерывах матчей чемпионата и Кубка страны, это ли не подарок людям, которые отдали большую и лучшую часть жизни казанскому водному поло. Если осуществим этот достаточно несложный и совсем не затратный проект, то мы бы еще поспорили насчет того, у кого лучшая трансляция.