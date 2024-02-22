Скромная «Вкусно — и точка», виртуальный «Роза Хутор» и медведи-пасечники: что делать на «Играх будущего» в Казани

Получить киберпредсказание, почувствовать себя боксером или железнодорожным диспетчером, постоять в очереди за кофе и развлечься десятками других способов

Фото: Платонов Максим

В перерывах между соревнованиями зрителям и гостям «Игр будущего» скучать не приходится: хочешь — тренируйся кидать регбийные мячи, хочешь — фехтуй или танцуй, а хочешь — общайся с нейросетью или играй с механической собакой. Компании-партнеры и гости турнира приготовили для всех желающих десятки разнообразных активностей в гигантском фойе Kazan Expo — и цифровые, и физические. Кое-где даже порелаксировать можно. В «Реальном времени» — репортаж со стендов, представленных на Играх.

Интерактивные стенды и киберперсонажи

Открывшиеся с большой помпой в Казани «Игры будущего» идут уже четвертый день. На главной площадке — в МВЦ Kazan Expo — скучать не приходится. Здесь, на стендах компаний-партнеров и гостей Игр, можно освоить разные роли — от спортсмена до диспетчера железной дороги. А можно просто гулять и набираться впечатлений, благо их тут будет достаточно. В отличие от традиционных выставок, стенды на «Играх будущего» по большей части интерактивные, здесь всегда есть чем заняться (но кое-куда придется и записаться заранее, и в очереди постоять).

Статических локаций, которые выставлены будто бы для галочки, совсем немного. Как это ни удивительно, одной из них стал скромный уголок сети «Вкусно — и точка», которая спонсирует соревнования по скейтингу, а вот на своем стенде вообще никакого интерактива не предлагает. Ни раздачи пирожков, ни цифрового повара — ничего. Только устный обзор предстоящих цифровых трансформаций сети. Впрочем, представительница на стенде рассказала, что интерактивная программа пройдет позже, на Кремлевской набережной.

На стенде «Интеррос», которой принадлежит курорт «Роза Хутор», установлен симулятор скоростного спуска на горных лыжах. Нужно надеть лыжные ботинки, наколенники, шлем, встать на движущуюся платформу — и вперед! На экране транслируется спуск по реальной трассе в сочинских горах, а рядом стоит настоящий лыжный инструктор, который подскажет, как двигаться и что делать. Периодически тут даже очередь образовывается: «катаются» и дети, и взрослые.

А пока стоят в очереди, фотографируются с косплеерами в умопомрачительных костюмах.

Если пройти чуть дальше, можно встретить еще двух «киберперсонажей» — медведей-пасечников. Они привлекают внимание к стенду Национальной киберфизической лаборатории «Берлога»: здесь предлагается познакомиться с играми, в процессе которых можно освоить навыки визуального программирования. Медвежье-медовая тематика сценария игры «Киберпасека» (мишки-пасечники устрашающего вида борются с кибер-осами) выбрана, судя по всему, неслучайно: «Берлога» базируется в Башкирии.

На стенде общества «Знание» идут стримы — тут развернута целая студия, в которой самые разнообразные гости беседуют на темы цифрового развития, фиджитал-игр, рассказывают, как создавать собственные игры и контент. Несколько раз в день «Знание» проводит лекции и мастер-классы.

Что предсказывает киберпророк и кого рисует Kandinsky

Один из российских амбассадоров темы кибербезопасности Positive Technologies — официальный партнер «Игр будущего». Компания, которая обеспечивала кибербезопасность на Универсиаде, Олимпиаде, Мундиале и на других крупнейших мероприятиях в России, отвечает за это и здесь. А на своем стенде развернула ряд развлекательных активностей. Например, велозабег. На него нужно регистрироваться заранее: он проходит каждый час, задача — накрутить как можно больше оборотов педалей за минуту. Рейтинг победителей регулярно обновляется.

Кроме того, на стенде Positive Technologies можно получить киберпредсказание (журналисту «Реального времени» киберпророк посоветовал оставаться собой, что бы это ни значило) и полюбоваться инсталляцией, которая каждый год используется для кибербитвы StandOff (о ней наше издание уже рассказывало). Представители компании поделились предварительными планами в будущем включить студенческую кибербитву в состав «Игр будущего» как отдельную дисциплину «Спортивное программирование средств защиты информации». Напомним, это IT-соревнования, во время которых «белые хакеры» борются с «темными».

Стенд Сбера — один из центральных и, пожалуй, самый крупный. Тут развлекают нейросетью Kandinsky, с помощью которой можно сделать свой собственный портрет в разнообразных стилях и образах; фотозоной, в которой под зажигательную музыку можно сделать серию своих портретов. На стенде работает мини-кофейня (в которую выстраивается немаленькая очередь), можно комфортно полежать в кресле, пока заряжается телефон, посмотреть на большом экране спортивные соревнования — в общем, здесь люди задерживаются надолго, это довольно многолюдная локация.

Звездой этого стенда безоговорочно признается робособака, которая подает лапу, встает на задние лапы, виляет задней частью тела (по какой-то причине хвостом ее не оснастили) и даже ложится на спину и весело перебирает лапами в воздухе.

Почувствуй себя спортсменом

Собственно, настоящих киберспортивных активностей тут предостаточно: фиджитал-бокс, регби, сквош, фехтование, баскетбол и многие другие. За них отвечают организаторы соревнований и соответствующие спортивные федерации.

Например, за полдня ни разу не закончилась очередь на площадку фиджитал-бокса: игра проходит в VR-очках, с джойстиками. Можно выбрать режим игры, выбрать себе достойного цифрового соперника и попытаться отправить его в нокаут. А чтобы не получить виртуальную зуботычину, можно проконсультироваться с представителем Федерации бокса России — он тоже присутствует на площадке.

Дмитрий Антонов, действующий судья профессионального бокса, занимается в Федерации продвижением интерактивного бокса. Он объясняет, зачем Федерации участие в киберспортивной деятельности:

— На этом стенде можно примерить на себя роль профессионального боксера и под шум толпы сразиться с соперником, пусть и виртуальным. Таким образом мы привлекаем людей из мира компьютерной игры в мир реального спорта. Пытаемся привести человека в зал: он тут попробует, а потом подумает: «Класс! Надо попробовать вживую!». Занимаемся мы этим с 2018 года, потому что понимаем: мы не можем оставаться в стороне и должны работать с молодежью!

Стенд «Газпрома» посвящен футболу для детей: тут можно поиграть в знаменитую компьютерную игру FIFA или в фиджитал-формате попробовать себя в роли футбольного вратаря. Артур Николаев, директор департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ, на наших глазах пытался защитить ворота.

А рядом на стенде «Газпромнефти» предлагается примерить на себя путь фиджитал-гонщика. Здесь три активности: теоретическая часть (на которой предлагается ответить на несколько вопросов, посвященных гонкам), тренажер скорости реакции и реальная практика — три круга на гоночном симуляторе.

Фиджитал-гонки на «Играх будущего» представляет двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова. Она прокомментировала нашему изданию:

— Автоспорт, я считаю, был пионером фиджитал-спорта. Потому что спортсмены-автомобилисты давно используют симуляторы, чтобы подготовиться к реальным гонкам, особенно «кольцевики». Они всю зиму, в перерывах между соревнованиями, тренируются на симуляторах, чтобы не потерять механического навыка. Были даже истории в мировой практике, когда симрейсер, который впервые в жизни видел реальный гоночный автомобиль, показывал феноменальные результаты в гонке, ехал на уровне топовых профессиональных пилотов. Поэтому симбиоз виртуальности и реальности в кольцевом автоспорте максимально тесный. Он использовался еще задолго до того, как это стало мейнстримом.

Дроны, инклюзия и зимний пейзаж в купе поезда

АНО «Уникальный мир» представляет на Играх проект «Мир уникальных геймеров» — для ребят с ограничениями по здоровью. Его вице-президент Николай Нечаев рассказывает, что проект дает возможность для этих детей социализироваться, выйти в мир через киберигры, на равных со здоровыми соперниками участвовать в соревнованиях и побеждать в них. Это реальный инклюзивный проект, в котором ребята с ОВЗ тренируются в командах вместе со здоровыми детьми, социализируются, находят себе друзей, а впоследствии могут использовать полученные навыки в профессиональной сфере. Проект работает уже шестой год.

— Все турниры, которые мы проводим, мы делаем под эгидой Федерации киберспорта России. У нас есть разные виды спорта: например, на этой площадке представлен фиджитал по дронам (в сотрудничестве с Федерацией дрон-рейсинга). Проводим мы фиджитал-турниры и по другим дисциплинам, в сотрудничестве с соответствующими федерациями (например, футбол — вместе с РФС), — говорит Николай Нечаев.

В активностях на этой площадке участвуют ребята с ОВЗ из Татарстана — их пригласили сюда при содействии Министерства труда и социального развития Татарстана. А в их отсутствие любой желающий может погонять дроны через ворота и воздушные кольца.

Свой стенд представляет на «Играх будущего» и РЖД. Здесь можно поиграть на симуляторе, где предлагается почувствовать себя диспетчером железнодорожной станции: развести по рельсам грузовые вагоны и локомотивы так, чтобы всем хватило путей и не возникало «дорожных пробок».

А если совсем устал — добро пожаловать в купе, где в окне смоделирован зимний успокаивающий пейзаж. Сотрудницы на стенде признались: многие посетители нередко заходят туда со стаканчиком кофе и отдыхают в тишине и уединении.

