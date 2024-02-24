И что с этим делать: агрессия
Любые проявления агрессии — ярость, злорадство, раздражение — принято осуждать, они деструктивны по умолчанию. В культуре сильные негативные эмоции ассоциируются с животным началом, которое нужно держать под контролем. Как устроена агрессия и почему не стыдно ее проявлять, в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова исследовала с Антоном Савиным, гештальт-терапевтом, телесно-ориентированным психотерапевтом, проходившим обучение в том числе в Италии и Нью-Йорке.
Практикующий психолог Альсина Газизова. Telegram-канал: https://t.me/alsina_psy. Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений alsina.gazizova@gmail.com.
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