«Школьный туризм с рюкзаками в ближайшую десятилетку исчезнет»

В целом сейчас ситуация с детским походным туризмом в РТ очень плохая, утверждают руководители детских туристических центров

Фото: Шакирова Галина

Татарстан, а особенно его столица, невероятно популярны у туристов. По итогам прошлого года турпоток в Казань превысил 4 миллиона человек, увеличившись на 11% год к году. Для сравнения: в Крыму с его главной приманкой — теплым морем за этот же период, по словам главы республики Сергея Аксенова, отдохнули 5,2 миллиона человек. Статистика, кажется, учла все: процент путешествовавших по Татарстану женщин и мужчин, их возраст, социальное положение, продолжительность отдыха, суммы, которые они инвестировали в туротрасль РТ, самые посещаемые ими достопримечательности и заведения общепита. На этом фоне совершенно потерялся такой сегмент, как детский туризм. Жив ли он в регионе, как он изменился, в какие походы ходят современные дети и почему в общих статистических списках они не значатся — в материале «Реального времени».

Детский туризм где-то рядом

— В целом сейчас ситуация с детским (походным) туризмом в РТ очень плохая… Мало походов всех видов «пирамиды»: от походов выходного дня до категорийных, — рассказала «Реальному времени» руководитель региональной татарстанской детской общественной организации «Республиканский скаутский центр «Скауты Татарстана» (РТ ДОО РСЦ) Аида Горбунова.

По ее словам, из 50 центров детского туризма, существовавших в советское время, в Татарстане сейчас действует только восемь. Да и в тех педагоги больше заинтересованы работой в направлении «спортивный туризм — дистанции» (когда дети быстро бегут с карабинами по веревкам) и в походы ходят редко.

Как отмечает Горбунова, «Скауты Татарстана» относятся к числу тех немногих, кто пока еще ходит и даже ездит.

— Мы много ходили в походы выходного дня ( в 2023 году, — прим. ред.), многодневные походы, сделали несколько водных походов первой категории сложности в Марий Эл. До этого прошли «тройку» на Кольском полуострове. Ездили в Архыз на альпсборы. Будущим летом планируем Камчатку, сейчас готовимся, — рассказала она, добавив, что современные дети, как и их родители, бабушки и дедушки в детстве, очень хотят ходить в интересные места с друзьями, проверять свои силы.

Они были бы счастливы делать это чаще, но воплощение детских желаний часто упирается в ряд проблем, среди которых, вопреки сложившемуся мнению, оформление документов у надзорных органов стоит едва ли не на последнем месте.

— По походам ориентируемся на приказ №811/702 от 19.12.19. Это базовый документ для походов. Оформляем все походы в МКК, регистрируемся в МЧС — никаких проблем с этим нет, — заверила президент татарстанских скаутов.

По ее словам, самое большое давление и неприятие — у учреждений образования, которые не хотят связываться с организацией походов.

— Знаю, что часто педагогам не делают приказы на выход в поход, не подписывают другие документы, вынуждая ходить в походы с детьми в свое свободное время или во время отпуска, — поделилась Горбунова.

Туризм — не воспитание



«Туристическими программами мы не занимаемся! И туризмом тоже. У нас главное — образование и воспитание», — заявили «Реальному времени» в республиканском Министерстве образования, отвечая на вопрос о работе в этом направлении.

Примечательно, что об административном барьере как о главном препятствии в организации и проведении уже не походов, а школьных экскурсий, в том числе образовательных по родному краю, первым делом упомянул и начальник сектора маркетинга пригородной железнодорожной компании АО «Содружество» Эдуард Ионов.

— Мы готовы к сотрудничеству со школами, с управлением образования. У нас есть интересные направления и новые маршруты, которые мы готовы развивать. Например, профориентационная экскурсия в Набережные Челны на КАМАЗ. Всего у нас сейчас 24 экскурсии, которые мы организовали по полигону АО «Содружество». Главным образом на те достопримечательности, которые находятся вблизи железных дорог. На остров-град Свияжск у нас есть прекрасная возможность свозить группы на электричке. Для школьников это очень популярная тема. Это рядом. Это интересно. Но бывает ездишь-ездишь [в школы], а они не идут. Выясняешь, почему, и получается, что, во-первых, никто не хочет брать на себя ответственность. Общаюсь я с завучами по воспитательной работе. У них нет никакой инициативы, чтобы вывозить детей. Они не заинтересованы в этом, им это не нужно. Я считаю, что главное препятствие, почему так сложно развивается это дело, как раз в этом. Бывает родители сами на нас выходят: «Мы хотим! Мы поедем!» Но все это приостанавливалось из-за того, что классные руководители или директор школы говорили: «Нам сейчас некогда! Мы этим не занимаемся!» Мы очень часто сталкиваемся с такой проблемой, — рассказал Ионов.



На личном энтузиазме

Впрочем, снять ответственность с сопровождающих лиц он все-таки не в силах. А в этом для многих и кроется тот самый корень зла. И если, к примеру, директор казанской школы №101 Татьяна Петрова, вывозя свой школьный поисковый отряд на раскопки в Ленинградскую область, готова ее взять по личной инициативе, то другие по разным причинам не спешат.

«Реальному времени» героиня одного из репортажей издания сообщила, что «никаких сложностей (при оформлении поездок, — прим. ред.) нет, все делаем и оформляем в рамках приказа о выездах. Согласовываем в один, иногда в два дня. Никаких бюрократических препон».

Юристы, в свою очередь, не исключают, что нежелание образовательных учреждений заниматься внешкольной деятельностью связано еще и с крайней расплывчатостью формулировок в законах.

— Наш основной нормативно-правовой акт, регулирующий отношения в сфере туристской деятельности (Федеральный закон от 24.11.1996 N132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»), только раскрывает само понятие «детский туризм» (согласно ст. 1 указанного закона, это туризм организованной группы несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, который несет обязанности их законного представителя), но не закрепляет подробное его регулирование… На текущий момент разные важные моменты регулируются не только федеральными и региональными законами, но и многочисленными подзаконными актами (при этом различных государственных органов), что усложняет процедуру их анализа и фактического применения, — отмечает ведущий юрист компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры» Максим Ковалевский.

По его мнению, текущую нормативную базу необходимо привести к единой, понятной и удобной форме, насколько это возможно.

— Это облегчит для представителей отрасли процесс ее изучения и, пожалуй, даже применения, а также исключит возможные существующие противоречия, — уверен юрист.

Впрочем, на смягчение требований рассчитывать не приходится:

— Анализируя количество обращений к нам по вопросам корректной организации детского отдыха и туризма, а также помощи в разборе соответствующих спорных ситуаций, можно сделать вывод, что за последние пару лет их стало больше, о чем также дополнительно свидетельствует и более активное привлечение наших специалистов для участия в сопутствующих судебных процессах. Кроме того, стоит отметить, что в последнее время также наблюдается более серьезное реагирование контролирующих органов, например, на соблюдение действующего законодательства РФ в части формирования региональных реестров организаций отдыха детей и их оздоровления (в рамках Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»), — говорит Ковалевский.

Еще одна проблема успешного существования детских походов и увеличения числа детских школьных поездок лежит в финансовой сфере. Горбунова считает, что все сложности можно было бы решить на местном и даже городском уровне и привела в пример соседний регион.

— В Башкирии, например, детским группам оплачивают продукты, трансфер. У них там массовый детский туризм. Коллеги пишут: «В Краснодаре есть городская программа «Город — детям». В 2011 году туда смогли включить походы. Поначалу каждая школа должна была совершить два некатегорийных похода за лето. Автобус, снаряжение и питание предоставлялось бесплатно для участников (сейчас только питание и один поход). Закупали питание по 6-му приложению к СанПиНу о детских лагерях... Видимо, благодаря этой программе, в городе смогли с Роспотребнадзором уладить дела, и нас никто особо трогает. Хотя каждый год нервы треплют, но в итоге работаем как и прежде (кроме периода пандемии). Я и сейчас работаю в школе. У нас в программе есть экспедиционная деятельность. При этом и походы, и экспедиции я оформляю как походы. Регистрируюсь в МКК и МЧС и спокойно веду поход. В лагерях я отвечал за программу похода, которую потом включали в общую программу лагеря, и регистрировал группу в МКК и МЧС и спокойно вел группу. Возможно, просто у нас в крае эта система отлажена, потому я и не сталкивался с РПН. По другим регионам, увы, информацией не владею, — привела пример Горбунова.

В Госкомитете РТ по туризму «Реальному времени» заявили, что «у нас нет ни с кем соглашений о развитии детского туризма». Более того, в региональной статистике детский туризм также не выделен в отдельную строку.

Палатка, рюкзак и горелка — дорого и эксклюзивно

В целом президент скаутов настроена пессимистично.

— Школьный туризм с рюкзаками в ближайшую десятилетку исчезнет. По прогнозам, станет эксклюзивным и дорогим. Детям будут разрешать мероприятия с минимальным риском и экстримом. Это уже в развитых странах происходит. Например, скауты едут на автобусе на стадион деревенской школы, там ставят палатки, на горелках подогревают готовую еду. Это поход. Но зато будет развиваться семейный туризм. Просто ведь не все семьи смогут это сделать: нет времени, навыков. Как в трагедии на Яльчике прошлым летом, когда из-за урагана погибли люди с детьми в палаточном лагере, — напоминает Горбунова.