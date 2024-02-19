«Каждому жильцу по 100 тысяч рублей скидываться?»: в четырех городах Татарстана заменят лифты на 32,6 млн

Лифтовое хозяйство обновят в Елабуге, Заинске, Набережных Челнах и Менделеевске

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в четырех городах Татарстана заменят лифты. На реализацию этих целей потратят 32,6 млн рублей. Как говорит председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Михаил Застела, в нынешних условиях вопрос замены лифтов становится финансово проблемным. Как в Татарстане меняют лифты, как на это повлияли санкции, кто платит и сколько лифтов придется поменять — читайте в материале издания.

Обновлением займется Фонд ЖКХ РТ

Вопросом замены лифтов в Елабуге, Заинске, Набережных Челнах и Менделеевске займется Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ. На эти цели из республиканского бюджета выделено 32,6 миллиона рублей. Обновление получат по несколько домов.

Например, в Челнах новые лифты будут установлены в домах №209 и 211 по улице Тан. В Менделеевске четыре новых лифта установят в доме №7 по улице Габдуллы Тукая. В Заинске — это дом №26 по улице Победы. В Елабуге подъемники заменят в доме №23 по улице Строителей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В проектной документации отмечается, что лифты должны быть произведены в России или же использовано импортное оборудование, имеющее сертификаты соответствия национальным стандартам РФ. Кроме этого, строительным компаниям рекомендуется оборудование, имеющее сервисные центры на территории Татарстана.

«План выполняется лишь на 40%»

Работу по замене лифтов в Татарстане наше издание попросило прокомментировать председателя правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Михаила Застелу. Он отметил, что этот вопрос является финансово проблемным. В настоящий момент план по обновлению или полной замене кабин выполнен лишь на 40%.

— ТСЖ финансово на этот счет не озаботились. Если подумать и взять в пример обычный подъезд девятиэтажного дома — стоимость лифта около 3 миллионов рублей. Ну что, каждому жильцу по 100 тысяч рублей скидываться? Причем девятый этаж и первый меряют совсем по-другому, а платить должны все. Если говорить о ТСЖ, то оно создается только за счет собственников, товарищества должны отдельно копить на ремонт или замену лифта, если не собирали деньги, то и его не будет. А там, где в домах нет ТСЖ, то о замене лифтов беспокоится государство, — объяснил Застела.

По его словам, новые российские лифты прекрасного качества, выпускаются они давно и все в этом вопросе отработано. Наличие санкций никоим образом на них не повлияло.

— Примерно 10 лет назад в Москве я посетил предприятие, которое выпускает лифты отечественного производство. Тогда они стоили 1,5-2 миллиона рублей, а сейчас сильно дороже, так как выросли цены на металл. Вопрос же еще зависит и от других факторов, лифт ведь это не просто кабина, нужно еще разбираться с направляющими рельсами. Например, новый дом через два года садится, это сильно влияет на лифты, их надо обслуживать. И вопрос для многих домов очень сложный. Как мы знаем, лифты меняют через каждые 25 лет, сейчас люди, живущие в этих домах, уже не молодые и им этот вопрос решать гораздо сложнее, — поделился эксперт.

Застела добавил, что обслуживание лифтов есть и в платежках, но там сумма не сильно большая. Другой вопрос, как ее брать, возникают противоречия закона. Сегодня плата за лифт взимается из расчета квадратного метра.

— Я считаю, что нужно плату за его обслуживание взимать с человека. Потому что реально сделать так, чтобы разделить плату, как за его обслуживание, так и за проезд на нем, так как это стоит электроэнергии, а это не общее имущество, — заключил собеседник издания.

В прошлом году свой срок службы исчерпали 272 лифта в РТ

Добавим, что, по сообщениям республиканского Минстроя, в прошлом году срок службы выработали 272 лифта, в том числе в Казани 171, в 2024-м — соответственно 308 и 160 и в 2025-м — 355 и 290. Там заверили, что ровно такое же количество лифтов будет в эти годы заменено на новые. А на вопрос о стоимости замены одного лифта при действующих в настоящий момент ценах нам ответили:

— Средняя стоимость замены одного лифта на девять остановок составила 2,87 миллиона рублей.

В исполкоме Казани на вопрос о количестве установленных в домах столицы лифтов, планах по их замене и стоимости этих работ нашему изданию сообщили:

В Казани в многоквартирных домах установлено 9 250 лифтов. По окончании срока службы лифты включаются в программу капремонта многоквартирных домов для замены. Ориентировочная стоимость замены лифта — от 3,6 млн рублей, однако она зависит от этажности дома и количества остановок лифтового оборудования. В программу капремонта 2023 года в связи с окончанием нормативного срока включены 66 домов с 171 лифтом.

realnoevremya.ru

В Казгорисполкоме уточнили, что нормативный срок службы лифтов устанавливается производителем и прописывается в технической документации лифтового оборудования, а при отсутствии в паспорте лифта таких сведений он устанавливается продолжительностью 25 лет со дня ввода лифта в эксплуатацию.

В этом году в Казани обновят 156 лифтов

В этом году в Казани заменят 156 лифтов в 57 домах. А в 2025-м в городе увеличится число многоквартирных домов, где потребуется замена лифтов. В следующем году истекает срок эксплуатации оборудования в микрорайоне Азино-1, потребуется заменить 284 лифта на 89 объектах. На проведение работ потребуется 866 миллионов рублей, рассказал на отчетном совещании по итогам работы за год председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Василий Лысачкин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, в 2023 году в Казани был проведен капитальный ремонт 207 домов на общую сумму 2,7 миллиарда рублей, включая замену 152 лифтов в 54 домах.



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