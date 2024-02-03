Вице-президент РАН: «Цивилизованное государство отличается тем, что вкладывает в науку и в экологию»

Нижнекамцы на порядок меньше стали жаловаться на качество воздуха, а дистанция между татарстанскими предприятиями и большой наукой интенсивно сокращается

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Супермаркет» западных экологических технологий для России закрыт — но это дает стимул к развитию отечественной науки. Татарстан в этой области вновь показывает России пример, организовав прямое взаимодействие своего нефтехимического кластера с сильнейшими институтами РАН. Об этом говорил «Реальному времени» вице-президент РАН Степан Калмыков в кулуарах заседания экспертного клуба «Волга». Результат этой и другой экологической работы налицо: количество жалоб на качество воздуха в Нижнекамском промузле за 6 лет снизилось на порядок. Это при том, что жители республики требовательны к вопросам экологического благополучия и очень вовлечены в природоохранную деятельность. Оценить результаты нацпроекта «Экология» за 6 лет и понять, когда произойдет тектонический сдвиг в экокультуре, на заседании пытались эксперты. А министр экологии Татарстана Александр Шадриков вновь обращал внимание: все, что делается, делается для людей. И их доверие и благополучие — самое важное во всей природоохранной деятельности.

«Любые изменения в окружающей среде вызывают острую реакцию людей»

За минувшие 6 лет, с начала реализации нацпроекта «Экология», в Татарстане в природоохранные мероприятия было вложено 60,5 млрд рублей. Из них 17,9 — бюджетные средства. Предотвращен возможный ущерб на сумму более 65 млрд рублей. 3,5 миллиона жителей республики стали жить в более благоприятных экологических условиях. Только за 2023 год на охрану окружающей среды было направлено более 10 млрд рублей, из них почти половина — средства предприятий, которые работают в республике. В рамках нацпроекта «Экология» с 2019 по 2023 год в Татарстане было реализовано 30 мероприятий на общую сумму 17,5 миллиарда рублей.

Обо всем этом неоднократно писало «Реальное время» и на протяжении шести последних лет рассказывало региональное Министерство экологии. Но как перевести язык сухих отчетов на язык обычного человека? Как цифры сообразуются с реальным самочувствием людей, с их отношением к экологическим вопросам? Что дает зримый и осязаемый повод понять, что татарстанцы стали свободнее дышать и включаются в экологическую повестку не лозунгами, а сердцем?

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Начиная обсуждение этих вопросов на очередном заседании экспертного клуба «Волга», генеральный директор агентства «Теория Дарвина», политолог Владимир Кутилов обратил внимание на то, что говорить об экологии всегда непросто и тема эта очень чувствительна для многих татарстанцев:

— С одной стороны, понятно, что экология — осязаемая история для любого человека: чистый воздух, чистая вода и отсутствие гор мусора вокруг. С другой — нацпроект «Экология» очень глобальный и стратегический, и нужно осознавать, что идет работа не только на настоящее, но и большой задел на будущее. При этом тема для общества крайне чувствительная: любые изменения в окружающей среде вызывают острую реакцию людей, которые заваливают обращениями все возможные ведомства.

Поэтому роль разъяснительной работы очень велика — так что на встрече экспертов поговорили не только о результатах, которых Татарстан добился по нацпроекту «Экология», который в 2024 году завершится, но и о важности общественного просвещения в этой области и о том, как развивать экологоориентированность в обществе.

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков, рассказывая о результатах нацпроекта за 6 лет, напомнил, что за прошедшие тридцать лет валовый региональный продукт в Татарстане вырос втрое, а выбросы в атмосферу уменьшились на 24,8%. То есть промышленность (в том числе нефтехимическая!) растет, а воздух не только не загрязняется кратно, но еще и чище становится. Впрочем, тридцатилетняя динамика — это как раз достаточно глобально, и понятности картине это не дает. А как это видит обычный татарстанец, который не ходит по улицам с измерительным оборудованием? Министр привел более наглядную в этом отношении статистику: если в 2018 году в Нижнекамском промышленном узле было 568 жалоб на качество атмосферного воздуха, то по итогам прошлого года их поступило 60. То есть стало меньше почти в 10 раз за шесть лет!

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Сегодня мы говорим, что и у наших промышленных предприятий есть полное понимание. Проблему снижения выбросов от промышленности нам помогает решать, в первую очередь, наша наука. В Татарстане всегда есть диалог власти, науки, общества и бизнеса. Главное — что мы сегодня готовы реализовывать любой сложный проект, который улучшит благополучие наших жителей! Вот уже три года подряд республика занимает первое место в акции «Вода России». Это не просто первое место, это демонстрация доверия наших граждан нашей работе. В общественное движение «Будет чисто» входят сегодня более 10 тысяч татарстанцев. Большая работа проводится у нас вместе с Русским географическим обществом. Все, что делается, должно делаться для людей! — вновь повторил свой лейтмотив Александр Шадриков.

«Здоровый человек дольше живет, лучше работает»

Раз за разом министр акцентировал внимание на том, что ни один экологический проект не реализовывается в отрыве от науки. Через научно-технический совет проходит обсуждение всех важных экологических задач и их решение. Ученые помогают разрабатывать технологии снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, проводить экспертизу проектов, вместе с татарстанскими экологами и предприятиями подбирать оптимальные схемы очистки сточной воды, снижения выбросов промпредприятий в атмосферу, строить схемы оборотного использования воды. И все это — с позиций фундаментальной науки, с всесторонней оценкой, расчетами и моделированием.

В очередной раз во время заседания остановились на том, что МЭПР РТ — единственное региональное экологическое ведомство, у которого заключено соглашение о взаимодействии с научным советом РАН по глобальным экологическим проблемам. Сегодня различные институты РАН ведут уже 5 НИОКРов в Нижнекамском промышленном узле, и это огромная работа, которая тоже является глобальным заделом как на ближайшее, так и на отдаленное будущее. Вице-президент РАН, председатель научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков, присутствовавший на заседании экспертного клуба, мыслил глобально:

— Цивилизованное государство отличается от нецивилизованного тем, что оно вкладывает в науку и в экологию. Если рассматривать экономический эффект — это не просто людям стало легче дышать. Это еще и повышение продолжительности жизни, а это результат в том числе и экономический: здоровый человек дольше живет, лучше работает, производит продукцию, платит налоги. И мы думаем не просто о завтрашнем дне, но и о послезавтрашнем. Решение экологических задач — в приоритете на сегодняшний день. И если говорить о предприятиях Нижнекамского промышленного узла, то они прекрасно понимают приоритетность решения этих задач. Не только из-за общественного мнения, которое формируется вокруг этих предприятий, но и с точки зрения повышения производительности в будущем.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Калмыков объяснял: в Нижнекамском промузле идет активное длительное взаимодействие, и РАН не просто участвовала, но и инициировала значимые работы, связанные с новыми технологиями. Там обязательным блоком является снижение экологического вреда: переработка твердых отходов, снижение выбросов в атмосферу. Одна из важнейших задач — работа с тяжелыми фракциями нефти. В Нижнекамском промузле уже сейчас работает опытно-промышленная установка на 50 тысяч тонн, которую, по мнению ученого, можно масштабировать и распространять в другие нефтедобывающие регионы.

Как закрытие «технологического супермаркета» стало стимулом к развитию российской науки

Беседуя с «Реальным временем», Степан Калмыков объяснял, почему именно Татарстан стал единственным регионом, организовавшим прямое взаимодействие с Советом РАН по глобальным вопросам экологии. В действительности, сотрудничество это началось очень давно, причин две: в республике очень сильная химическая школа с давней историей и огромным опытом, а еще Татарстан — сильнейший промышленный регион. А технологии — это всегда наука. И здесь, в Татарстане, идеи ученых находят самое быстрое применение и огромную востребованность, в том числе в Нижнекамском промузле, где силами институтов РАН уже собраны и запущены в работу опытно-промышленные установки.

Традиционной проблемой выхода научных разработок в реальную промышленность всегда была долгая дистанция, пролегавшая между лабораторией и производственным цехом. Сейчас в Татарстане эта дистанция сокращается буквально на глазах. Степан Калмыков объясняет, что лежит в основе такого ускорения:

— Потребность в российских научных разработках сегодня растет, потому что мы последние десятилетия жили в режиме супермаркета, когда любой бизнес мог прийти на Запад и купить технологию вместе с расходными материалами и обслуживанием. И те западные компании, которые поставляли решения для того же нефтегазового комплекса, делали это действительно на высоком уровне. Но супермаркет закрылся. И сейчас у нас в какой-то степени время возможностей для российских ученых, технологов и для компаний, создающих эти технологии. Потому что выбора у крупного бизнеса, который занимается нефтепереработкой и добычей ископаемых, просто не осталось. И оказалось, что научные школы все это время развивались и были живы. Ученые готовы достаточно быстро фундаментальные поисковые идеи превращать в прикладные. Сейчас РАН переходит к тому, что при составлении госзадания на фундаментальные исследовательские работы мы начинаем оценивать еще и перспективы их востребованности. Мы сейчас будем оценивать не только публикационную активность научных работ, но и их практическую востребованность. В Татарстане сегодня налаживается практически прямое взаимодействие между предприятиями и институтами РАН. Ученые конкретно работают под задачу предприятий. Татарстан интересен тем, что здесь есть одновременно и хорошая развитая научная база с учеными мирового уровня, и промышленность, которая готова потреблять наши решения и использовать с выгодой для себя и государства!

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстанцы оценивают усилия экологов на 6,3 балла из 10

Марсель Гильмеев, руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан, подтвердил то, что регулярно говорит Александр Шадриков: запрос населения на экологическое благополучие действительно сегодня очень высок. По итогам исследования АНО «Диалог Регионы», 95% жителей республики положительно ответили на вопрос о том, что учитывают вопросы экологии, принимая решение о переезде. 71% татарстанцев оценил выше среднего изменения, происходящие в сфере экологии в Татарстане. Жители республики в опросе выставляют 4,6—4,7 балла из 5 по следующим направлениям: улучшение качества воды, восстановление лесов, рекультивация свалок, уменьшение объема выбросов. Больше половины татарстанцев знают о нацпроекте «Экология».

Индекс удовлетворенности жителей республики тем, как идет работа, составляет 6,3 балла из 10. Причем молодежь в возрасте 18—34 года оценивает работу эту выше, чем старшее поколение: в этой группе индекс составляет 7,1 (потому что их включенность в экологические вопросы и просвещенность в этом направлении статистически выше).

— А чего ждут татарстанцы в дальнейшем? — продолжал делиться данными Гильмеев. — По нашим данным, высок запрос на развитие инфраструктуры для раздельного сбора мусора; продолжение программы по очистке водоемов и озеленению территории; развитие инфраструктуры для электротранспорта, продолжение контроля за промпредприятиями. Важное внимание люди уделяют паркам, которые находятся в черте городов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К слову, о парках: начальник отдела ГБУ «Институт пространственного планирования РТ» Дарья Толовенкова разъяснила для присутствующих, что скрывается за словосочетанием «экологический каркас города». Она тоже отметила, что запрос жителей на зеленые территории в черте города очень высок сегодня: легко найти природу за пределами городской черты, но внутри нее это сегодня может стать серьезной проблемой:

— Именно для этого градостроители изначально закладывают в структуре города экологический каркас. Чтобы, выйдя из подъезда, человек сразу оказывался на территории зеленого бульвара, и по этому зеленому коридору безопасно добрался до крупных парков, скверов и аллей. А под безопасностью понимается не только то, что он под машину в это время не попадет, но и то, что тенистая аллея даст ему уют и прохладу, что он будет дышать в это время чистым воздухом и слышать пение птиц. Татарстанцы голосуют за природные парки в черте города!

Спикер обратила внимание, что при таком проектировании важнейшим этапом является изучение территории, получение полных научных данных о ее природной структуре. Эти данные предоставляет в Институт пространственного планирования в том числе Минэкологии.

— Для нас эти данные — всегда техзадание, список ограничений, которые мы стараемся учесть. И чем больше исследований и научных знаний у нас будет, тем эффективнее получится проектировать города, — сказала Дарья Толовенкова.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Чем глубже мы вмешались в равновесие, тем глубже должны помочь»

Председатель отделения Российского географического общества в Татарстане Дмитрий Шиллер тоже присоединился к тому, что тандем министерства и науки, чиновника и ученого очень важен. По его мнению, такое сотрудничество помогает объяснить проблему людям на простом языке и повышает степень доверия к тем, кто решает экологические задачи. И такое доверие в Татарстане на высоком уровне — это большое достижение республики.

РГО много работает в Татарстане по экологическим проектам. Например, ведет проекты расчистки русел малых рек. Правда, само это название — «малые реки» — Шиллеру категорически не нравится:

— Все-таки они формируют бассейн крупных рек и влияют на общее состояние воды в регионе. За 50 лет у нас [в результате антропогенного воздействия] погибло более 3 тысяч малых рек! И чем глубже мы вмешались в это равновесие, тем глубже должны помочь. Проект очистки малых рек, на мой взгляд, необходим!

РГО как общественная организация служит еще одним важным источником обратной связи экологам от населения: на это тоже обратил внимание Дмитрий Шиллер, подчеркнув, что тесное постоянное взаимодействие с Минэкологии, своеобразный «культурный обмен» и взаимная поддержка, — тоже очень важно.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«За 20 лет мы научились пропускать пешеходов на переходах»

Включенность татарстанцев в экологические вопросы и их решение традиционно очень высока. В этом важна роль экологического просвещения. В молодежное экологическое движение «Будет Чисто» уже вовлечены более 10 тысяч человек. Анна Юдина, его куратор, рассказывала, что среди них — и студенты, и школьники, и их учителя:

— Мы используем и классические, и современные способы работы: и онлайн-марафоны, и просветительские форумы, и лагеря, где есть возможность прокачать не только личностные навыки, но и экологическое сознание. И волонтерские активности — марафоны и субботники. Недавно мы были на выставке «Россия», где было отмечено, что Татарстан один из лидеров в стране в области эковоспитания.

Владимир Кутилов напомнил: есть мнение, что, чтобы создать определенную культуру, нужно несколько поколений. Например, родители должны привить своим детям культуру обращения с отходами. Развитие экологической ориентированности и экопросвещение — тоже глобальный вопрос, его за один год не решить. Степан Калмыков смотрит на этот аспект оптимистично:

— Время меняется. Смотрите, за 20 лет мы научились пропускать пешеходов на переходах. Научились же, да? И тут то же самое. Посмотрите: ты едешь отдыхать на берег реки и озера — и уже не оставляешь за собой мусор. Поступательная просветительская деятельность в этом направлении — очень-очень важна!

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ученый размышлял и о том, что любые глобальные экологические изменения требуют, чтобы вокруг них создавалась инфраструктура. Так, электротранспорт, действительно, более экологичен, чем бензиновые двигатели. Но для того, чтобы все ездили на электромобилях, надо, чтобы на каждом углу стояли зарядные станции для них (как сейчас повсюду есть автозаправки). Или тот же самый вопрос раздельного сбора отходов: нужно создать полную инфраструктуру не только для их сбора, но и для переработки. И общество должно знать об этом, представлять себе, куда пойду разные потоки мусора: какая минимальная часть будет сжигаться, что — и главное во что — перерабатываться…

— Позволить себе мыслить горизонтом 10—30 лет — это очень важно! — призывал вице-президент РАН.

«Мы научились структурировать проблемы, чтобы их решать»

Конечно, сделать предстоит еще очень много. Начиная от решения проблемы с воздухом на севере Казани, заканчивая цифровизацией экологической системы республики с оперативным предоставлением населению данных об анализе атмосферного воздуха. Но все решаемо. Александр Шадриков вновь возвращал внимание присутствующих к тому, что остро необходимо междисциплинарное взаимодействие, постоянная связь с научными институтами:

— С помощью науки мы научились структурировать проблемы, чтобы их решать. Мы не просто ждем, куда пойти и что делать, а комплексно обсуждаем. Не может быть двух экологов и трех мнений — мы вместе должны приходить к единому мнению. Каждый вложенный рубль должен решать проблему. Если она не решена — значит, работа неэффективна. Есть хорошая фраза Владимира Владимировича Путина: «Везет тому, кто везет!» Я хочу сказать, что любые достижения — это результат большого труда. Наша республика — лидер и пример во многих сферах и вопросах. По инициативе и при поддержке Рустама Нургалиевича Минниханова реализуются глобальные проекты, многие из них — пилотные для страны. Мы не боимся браться за самое сложное, потому что во главе угла всегда стоит благополучие людей. Основа любых достижений — это доверие и поддержка наших жителей!

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов