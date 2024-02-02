Момент истины для «КОС-Синтеза» и Астрахани

Два тренера-новичка в борьбе за первое место в чемпионате

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

В пятницу и субботу в казанском бассейне «Оргсинтез» пройдут важнейшие матчи второго круга открытого ватерпольного чемпионата России. В гости к «КОС-Синтезу» приедет «Динамо-СШОР» из Астрахани, лидирующее в турнире с отрывом в шесть очков от казанцев. Спортивная редакция «Реального времени» анонсирует главные матчи ватерпольной зимы в России.

Битва за лидерство

В интервью «Реальному времени» бывший голкипер «Синтеза», а ныне второй наставник «КОС-Синтез-УОР» Анвар Галимзянов раскрыл все предматчевые расклады в противостоянии Казани и Астрахани.

— Если мы дважды обыграем Астрахань в очных поединках, то команды наберут одинаковое количество очков, но мы опередим соперников по соотношению личных встреч. Надеюсь, что оставшиеся матчи наша команда сможет выиграть в основное время, что позволит ей занять первое место в итоговой таблице и напрямую выйти с него в полуфинал.

Добавим к сказанному Галимзяновым, что любая осечка, как, например, даже выигрыш в серии пенальти, означает для «КОС-Синтеза» отставание от Астрахани и потенциальное отставание еще и от волгоградского «Спартака», с которым у нас сейчас одинаковое количество набранных очков — по 65. У Астрахани — 71 очко. В случае нашей победы и если Волгоград обыграет дома «Балтику», у трех команд будет одинаковое количество очков, но у нас первое место по личным встречам. Правда, потом предстоит сложный выезд в Питер, но в перспективе первое место дает возможность сразу выйти в полуфинал и ждать там победителя противостояния «Балтики» с МК СШОР «Восток». В то время как Астрахань будет рубиться с Волгоградом в другом полуфинале. Есть за что побороться «здесь и сейчас».

Любопытно, что у претендующих сейчас на первую строчку таблицы Казани и Астрахани новые наставники, оба выросшие до главных тренеров через работу с местными детскими, а затем молодежными командами. Еще более симптоматично, что работа обоих была отмечена по итогам 2023 года, как официально — в случае с казанцем Евгением Ярощуком, так и неофициально — в астраханских СМИ. Там, между прочим, есть футбольный «Волгарь», две гандбольные команды, мужская и женская, следовательно, конкуренция у Соколова по дороге к признанию была нешуточная.



предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

«Спасибо руководству «Синтеза», что договорилось с Федерацией водного поло России»



— Спасибо руководству клуба «Синтез», что смогло договориться с Федерацией водного поло России, сдвинув наши предыдущие матчи со сборной Беларуси на пятницу и субботу, поскольку мы должны были играть во вторник и в среду, после изматывающего противостояния в предыдущем туре со «Штурмом-2002», — сказал Галимзянов. — Я считаю, что привычное расписание матчей, когда мы стабильно играли в пятницу-субботу, намного удобнее в плане подготовки к матчам. Сейчас мы играли в среду-четверг (поздравляем молодых «синтезовцев» с двумя победами — 12:6 и 14:11, — прим. авт.), но уже следующие матчи со второй командой Астрахани были назначены на вторник-среду, 6—7 февраля, а это процесс восстановления, который затянулся бы из-за того, что мы находились в дороге из Москвы в Казань, а оттуда — в Астрахань. Но это не оправдание, поскольку, так или иначе, вторые команды Москвы и Астрахани, как и мы, задействованы в первенстве России и на них также ложится дополнительная нагрузка. Разница только в том, что в Суперлиге у них нет особых задач, например, по попаданию в плей-офф, а в первенстве они, как и мы, борются за самые высокие места.

Кстати, более молодые партнеры игроков «КОС-Синтез-УОР» 2007 года рождения под руководством Артура Хабибуллина успешно выступили на втором этапе первенства России, завоевав путевку в финал. Лучшим бомбардиром команды по итогам игр в Москве стал Салим Абдуллин: в его активе 10 мячей, его партнер Булат Гафаров отметился как большим количеством результативных передач, так и активностью в обороне. Они получили подарки от руководства спортивного клуба «Синтез», выслушав поздравления от генерального директора ватерпольного клуба Максима Осмоловского.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Чемпионат мира в непривычные сроки

Тем временем 2 февраля стартовал чемпионат мира по водным видам спорта в катарской Дохе. Для водных чемпионатов мира привычны сроки проведения летом, самый ранний состоялся в 2007 году в австралийском Мельбурне, принеся ряд неожиданных результатов. Начать с того, что это был конец марта — начало апреля, время, когда организмы пловцов, что называется, «спят», и только в России начинают проводить чемпионаты страны. В итоге тогдашний чемпионат пришлось перенести на февраль, поскольку он являлся отбором на «Акватику», и лучше всех ситуацией воспользовалась казаночка Яна Мартынова. На февральском чемпионате она преподнесла сама себе подарок на день рождения (3 февраля), установив рекорд России в плавании на 200 метров баттерфляем, а на чемпионате мира стала второй на дистанции 400 метров комплексным плаванием, притом что чемпионке из США пришлось устанавливать мировой рекорд, чтобы отнять золото у сенсации из Казани. Первым делом, выйдя из воды, Мартынова начала благодарить Минспорта РТ и тогдашнего руководителя Марата Бариева, чем крайне удивила все российские СМИ. Но так как, помимо ее серебра, у России на тот момент было еще только серебро Юрия Прилукова, а в остальном если не дырка от бублика, то дырка от спасательного круга вместо медалей, все благодарности Мартыновой послушно записали и озвучили.

Поскольку на ЧМ в Дохе «нас там нет», россиянам остается со стороны наблюдать и анализировать, что покажет этот странный чемпионат, проводимый в олимпийский год. Напомним, что в олимпийские годы проводятся только чемпионаты Европы, которые многие фавориты используют как простартовку и лишнюю возможность привести организм к пику формы на Играх. С другой стороны, ЧМ в Дохе, запланированный на 2023 год, логично проводить именно зимой, что продемонстрировал футбольный чемпионат мира. Сейчас в Дохе температура плюс 22, что комфортно для пловцов на открытой воде, которые разогреются во время дистанции, нормально для хай-дайверов и, наверное, маловато для синхронисток. Посмотрим, в каких бассейнах — открытых или закрытых — будут выступать пловцы и ватерполисты, тем более что со следующей недели ожидается понижение температуры.



предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Еще одно отличие Дохи-2024 от своих «собратьев» по предыдущим чемпионатам мира — это отсутствие команды хозяев по водному поло. Не только женской, что неудивительно для мусульманской страны, но и мужской. Для понимания: в истории водного поло хозяева только дважды не выставляли национальные сборные — это Олимпиада 1952 года, где финны не смогли наскрести по всей стране ватерполистов, поскольку там тогда с пловцами была беда, и в 1982 году жители Гуаякиля, что в Эквадоре, смотрели на диковинную для них игру, по итогам которой победила сборная СССР.

Вместо Катара (в прямом смысле этого слова) в мужском турнире выступит Казахстан, который не смог бы отобраться на ЧМ, поскольку на «Азиаде» занял место ниже Японии и Китая. А так прошел по «хозяйской» квоте, не использованной катарцами. Радость от неучастия россиян испытывает, скорее всего, Румыния, самая слабая на момент старта из европейских сборных-участниц.

