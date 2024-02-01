«ФИНА не против сотрудничества с российскими арбитрами, но...»

Ватерпольный судья Эдуард Васенин считает, что ситуация парадоксальная

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Когда в 1980 году множество стран бойкотировало Олимпиаду в Москве, то в столицу СССР приехало некоторое количество американцев и представителей других бойкотировавших стран, которые работали здесь судьями под флагом МОК. Сейчас же российские арбитры находятся в той же изоляции, что и спортсмены. Один из них — казанский судья по водному поло Эдуард Васенин, давший эксклюзивное интервью спортивной редакции «Реального времени».

«При судействе отдается приоритет атакующей команде»

— Эдуард Викторович, вас с двумя российскими коллегами по судейскому корпусу вызывали на нечто вроде курсов повышения квалификации, проводимых ФИНА. В чем состоят нюансы изменений правил, и вдогонку вопрос по изменениям, которые были лет пять назад, когда предполагали, что они пойдут на пользу сборной Италии, а по факту лучше остальных к ним приспособилась Испания.

— Самым бросающимся в глаза изменением в правилах стало то, что игроку можно заходить в зону двух метров от ворот, что мы уже внедрили в чемпионате страны. Других серьезных изменений нет, может, еще стоит упомянуть, что сейчас нельзя хватать за шапочку, это сразу карается удалением до конца игры с правом замены, как за три фола, хотя раньше можно было ограничиться простым удалением. Тем самым игра становится чище, и при судействе отдается приоритет атакующей команде.

Да, можно констатировать, что новые правила, в некоторой степени, играли против Сербии, Хорватии, Черногории, делавших ставку на мощных, но несколько неповоротливых игроков, «стоячую» игру, с большим задействованием центральных нападающих. Возможно, это правило и сыграло против Сербии, которая перестала быть гегемоном мирового водного поло, хотя необходимо заметить, что там еще подоспела банальная смена поколений. Хорватия же осталась в элите, стабильно претендуя на медали. Италия, Греция, и особенно Испания, добиваются своего подвижной игрой, и Испания лучше всего подстроилась под новые правила. Тем более что ранее было больше времени на возможность постановки игры, а сейчас международные старты идут друг за другом. Каждый год по два старта — чемпионаты мира или Европы, Кубок мира, Мировая лига. Сейчас закончилась «Европа», тут же стартует чемпионат мира.

— Не будет ли он проходным для каких-то команд, более нацеленных на Олимпиаду.

— А в олимпийский Париж еще необходимо попасть, в то время как не все завоевали путевки. Там еще остаются четыре места, которые можно завоевать успешным выступлением на чемпионате мира. Вот Венгрия выиграла в прошлом году чемпионат мира, завоевала путевку в Париж и сейчас позволила себе поэкспериментировать с составом, привезя часть игроков 2002 года рождения, по сути, пожертвовав чемпионатом Европы.

В том числе и поэтому китаянки пригласили на спарринг сборную России, хотя у них уже есть олимпийская путевка, но было желание лучше подготовиться к чемпионату мира, и наша команда в данном отношении была наиболее оптимальным вариантом, поскольку, помимо трех товарищеских матчей, был еще ряд неофициальных, без задействования судей. В свою очередь, президент федерации водного поло России Евгений Шаронов, побывав в Китае, думаю, договорился и об ответном визите сборной этой страны уже в Россию.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

«Федерации по игровым командным видам спорта категорически отторгаются МОК»

— Вы судья, гражданство которого вторично при участии в международных соревнованиях, но, получается, что отстранены вместе со всей федерацией и спортсменами. Тем самым МОК либо федерация водных видов спорта нарушают свои же неписанные правила.

— Соглашусь, что ситуация парадоксальная. Недавно я в составе делегации из трех российских судей-международников ездил на «клинику» ФИНА, чтобы подтвердить международную лицензию. Получается, что теоретически ФИНА не против сотрудничества с российскими арбитрами и потенциально готово вызывать на обслуживании любых международных соревнований под эгидой ФИНА. На практике этого не происходит более полутора лет.

— Но скоро стартуют квалификационные турниры различных первенств, юниорских, молодежных.

— По ним я пока ничего не могу сказать. Но сто процентов могу дать по отсутствию перспектив участия на февральском чемпионате мира в Дохе. Почему-то федерации по игровым видам спорта категорически отторгаются МОК, в то время как определенные федерации допускают спортсменов России и Беларуси к стартам, та же теннисная федерация.

— Поправлю, наш теннис под большим вопросом в плане участия в Олимпиаде, поскольку спортсменов допускают только на профессиональные турниры под эгидой Ай-Ти-Пи и ВТА. Но международная федерация тенниса сборные не допускает, поэтому мы не принимали участия ни в Кубке Дэвиса, ни в Кубке Билли-Джин Кинг (ранее Кубок Федерации). А ранее международная федерация для того, чтобы ведущие спортсмены не бойкотировали командные турниры, ввела правила обязательного участия в подобных турнирах.

— Парадоксов много. В НХЛ и других профессиональных хоккейных лигах вообще не обращают внимания на гражданство спортсменов, участвующих в их чемпионате. В тех же международных федерациях единоборств россиян допускали практически на все чемпионаты мира и Европы. А в командных... Сейчас мы готовимся к Играм БРИКС, а турниров по игровым командным видам спорта в них не запланировано.

«Мы начинали с Иреком Зиннуровым, но затем нас развела армейская судьба»

— У меня есть идея задействования российских ватерполистов в других сборных, поскольку водное поло это активно разрешает. Француз Бодегас (Франция — Италия — Франция), бразилец Перроне (Испания — Бразилия — Испания), хорват Врлич (Хорватия — Бразилия— Хорватия), белорус Дегтяренко (Беларусь — Азербайджан — Грузия) дважды меняли спортивное гражданство. Сейчас уровнем пониже есть пример двух молдаван Шлемова и Вердеша (Молдова — Казахстан — Молдова). Почему бы не отправлять российских ватерполистов в сборные других стран за международным опытом, тем более и в нашей истории был пример Владимира Басика (Беларусь — Россия — Беларусь). Набрались бы опыта, вернулись с ним к домашнему чемпионату мира 2027 года в Казани, ко времени когда, надеемся, российский игровой спорт вернут на международную арену.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

— Я так понимаю, что ФИНА достаточно спокойно относится к переменам спортивного гражданства, не давая этого делать только в олимпийские годы, и то в связи с требованием МОК. Надо изучать этот вопрос, поскольку в регламенте, судя по всему, указан определенный срок, когда можно решить вопросы со сменой гражданства. Но тут должно быть согласие от национальной федерации на смену гражданства, как у нас не возражали против перехода Харькова в сборную Хорватии, а Нагаева — в Германию, не говоря уже о россиянах, выступавших за Казахстан.

— Вы пришли в судейство, поиграв за «Синтез», но было это давно, и имеет смысл напомнить о вашей игровой карьере.

— Я воспитанник казанского водного поло, мы с Иреком Зиннуровым тренировались в одной возрастной группе у Вячеслава Горюнова, но затем нас развела армейская судьба по разным командам и республикам. Четверо казанцев, включая Ирека Хайдаровича, отправились в Севастополь, в команду СК КЧФ, а я уехал в Кишинев, чтобы, играя в местной команде «Локомотив», решить вопрос с прохождением армейской службы.

«У Кишинева были договоренности с Одесским военным округом»

— Зиннуров играл за спортклуб Краснознаменной черноморской флотилии, это чисто армейская команда, как ЦСК ВМФ или ККФ. А вас не удивляло, как можно считаться военнослужащим, играя за «Локомотив»?

— Честно говоря, не задумывался об этом, но Кишинев всегда считался ватерпольным городом, где можно было, играя, отслужить армию. Лично в моей карьере это было три с половиной года, с 1988 по 1991-й. У Кишинева были какие-то договоренности с Одесским военным округом, позволяющим засчитать годы игры за срок службы. Как вариант: все столичные команды союзных республик могли, из-за выхода к государственной границе, иметь отношение к КГБ СССР и спортивному обществу «Динамо». В данном случае военнообязанные спортсмены обязаны были отыграть чемпионат спортобщества «Динамо». Или же пример с другим военнообязанным из «Синтеза» Рустемом Юмаевым, призванным в столичный ЦСК ВМФ, откуда его просто откомандировали в каунасскую «Бангу» для прохождения дальнейшей ватерпольной «службы». В Кишиневе в разные годы, чуть-чуть до меня, и в качестве моих партнеров — Виктор Яковлев, Владлен Климанов, Александр Романов, Дмитрий Афремов. Плюс Павел Козлов, который потом уехал в «Торпедо» Москвы, и местные ребята.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В моменте количество воспитанников Казани в Кишиневе достигало пять игроков. Но кто-то раньше уволился из армии, а кто-то ушел в запас, поскольку в каком-то году Михаил Горбачев, еще будучи генсеком, подписал указ о возвращении студентов из армии в их учебные заведения (практика призыва студентов в армию началась при Юрии Андропове в 1983 году, и Горбачев прекратил ее своим указом от 1989 года). Тем самым практически одновременно из советской армии были уволены порядка 120 тысяч студентов.

— Я провел в Молдавии два лета в студенческом трудовом отряде, и накануне развала СССР мы уже сталкивались с неприязненным отношением в своем колхозе, а в Кишиневе, куда выезжали, прохожие не хотели общаться по-русски. Чтобы найти общий язык, мне приходилось переходить на татарский.

— Я также застал эти моменты, демонстрации, для участия в которых из деревень привозили наиболее оголтелых националистов, что способствовало желанию вернуться в Казань, а не оставаться в Кишиневе.

Как резюмировал одноклубник и сослуживец нашего героя Александр Романов: «Самая «жара» началась позже, когда уже наш последний служивый ватерполист из Казани Эдуард Васенин успел демобилизоваться».