«Кирәкле кишер яфрагы»: как выглядит постановка мензелинского театра в сельском клубе

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 68-я

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим сатирическую комедию 2015 года Мензелинского драмтеатра «Кирәкле кишер яфрагы» («Пятое колесо в телеге») по пьесе Равиля Сабыра. Это история о проблемах села показана в небольшом деревенском клубе Мензелинского района, так что можно услышать, насколько происходящее на сцене действо близко пришедшим зрителям.



Встреча с односельчанами



Равиль Сабиров родился в деревне Топасево Мензелинского района, учился в соседней деревне, потом поехал учиться в КГУ. В 17 лет опубликовал первый рассказ. После университета осел в Казани, был, в частности, заведующим литературным отделом Челнинского театра, а в 2015-м переехал в Альметьевск. Пьесу «Абага алмасы ачы була» («Папоротника горькие плоды») в челнинской постановке несколько раз выдвигали на премию имени Тукая.

Мы писали о его инсценировке повести «Хаят» Фатиха Амирхана, в которой он серьезно дополнил классическое произведение. В «Сигезле бию» он взял за основу «Прекрасное воскресенье для пикника» Теннеси Уильямса, добавив в него героев и сюжетных линий.

«Кирәкле кишер яфрагы» (буквально — «нужная ботва моркови») — фразеологизм, соответствующий выражениям «пятое колесо в телеге», «сбоку припека». Словом, ненужный, незначительный человек. Филолог Ринат Сафаров утверждает, что он появился в связи с тем, что раньше морковь продавали, связывая ботву, — так и несли с рынка.

Сначала Сабиров написал пьесу «Ишәк чумары», которая в 2003 году была опубликована в сборнике «Новая татарская пьеса». Потом с мензелинцами драматург текст переписал, и они его поставили, хотя главный режиссер Дамир Самерханов говорил журналистам, что сатирическая направленность и многословность вызывали сомнение в необходимости показывать ее в театре. Но публика постановку приняла, удачно совпало: ведь речь в спектаклей идет о деревне.

Перед премьерой дома спектакль успешно обкатали на гастролях по селам. Им открывали новый клуб в родной деревне драматурга, важное событие сняли на камеру. Благодаря видео мы можем увидеть, как выглядит постановка в деревенском центре культуры, когда зрителей от актеров отделяют считанные метры, весь размах действа не вмещает крохотная сцена, при этом артисты играют так, что слышно на окраине села. А в конце можно послушать выступление важных представителей села Топасево.

Защитим председателя!



Первые героини, в традициях площадного итальянского театра, Патиматтай (Разиля Муллина) и Халисаттай (Венера Нигматуллина) играют перед публикой у закрытого занавеса. Они репликами и песнями разогревают публику, чтобы представить деревню Котлыбаш и руководителя колхоза по имени Радиф Джаудатович (Хафиз Хамматуллин), которому грозит увольнение. Поскольку такие его работники, как Саубан (Руслан Ахметзянов) и Тафкиль (Рифат Хафизов), срывают планы.



Спасает Джаудатыча любовница Зоя (Эльмира Гараева), конкурирующая и дружащая с другой фавориткой, дояркой Оркыей (Чулпан Бадретдинова). Ей удается заручиться поддержкой односельчан перед приехавшим главой района Ханифом Мирзануровичем (Ахнаф Исрафилов), который считает, что поселению нужен руководитель нового формата. Причем защита проходит, получается, в реальном времени, ведь с трибуны герои обращаются в зал.

В феврале 2017 года машина, в которой ехали Эльмира Ахметханова и Эльмира Гараева, столкнулась с грузовой машиной. Актрисы погибли. После этого история спектакля, в котором решили не устраивать замен, а у руководства были вопросы к его художественному качеству, завершилась.