День в истории 31 января: 100 лет первой Конституции СССР, родился Алексей Вербов, коллегия приставов
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 31 января 2024 года
31 января Рустам Минниханов посетит Елабужский район, а в Казани пройдет коллегия судебных приставов. Сегодня отмечается Международный день ювелира и День рождения русской водки. Год назад в России суд впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата, 5 лет назад вступили поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым каждый житель страны сможет узнать свой индивидуальный кредитный рейтинг, 100 лет назад II съезд Советов СССР единогласно утвердил первую Конституцию СССР и завершил конституционное оформление единого Советского государства. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Рабочая поездка раиса Татарстана Рустама Минниханова в Елабужский район.
- Заседание совета директоров АО «Татэнерго» под руководством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
- Заседание коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану об итогах деятельности в 2023 году и задачах на 2024-й.
- В Присутственных местах Казанского кремля пройдет презентация концепции развития ООПТ «Голубые озера».
- Расширенное заседание Координационного совета Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по РТ.
- Двенадцатое заседание Молодежного парламента при Госсовете РТ.
Кто родился: Алексей Вербов и Егор Тарнавский
- 1797 — австрийский композитор Франц Шуберт (скончался 19 ноября 1828 года).
- 1865 — патриарх Московский и всея Руси в 1917—1925 годах патриарх Тихон (скончался 7 апреля 1925 года). Он был первым патриархом после восстановления патриаршества в России.
- 1911 — болгарская прорицательница Ванга (настоящее имя Вангелия Димитрова, скончалась 11 августа 1996 года).
- 1982 — главный тренер волейбольной команды «Зенит-Казань» Алексей Вербов.
- 1984 — начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства города Нижнекамска Ильнар Сираев.
- 1989 — заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Егор Тарнавский.
- 1992 — начальник управления по организации деятельности административных комиссий Аппарата исполнительного комитета Казани Артур Мухаметшин.
Кто скончался: Мухаммед-Галей Махмудов и Михаил Миль
- 1891 — татарский художник-каллиграф Мухаммед-Галей Махмудов. В 1876—1881 годах — инспектор Казанской татарской учительской школы. Автор «Практическаго руководства къ изученiю татарскаго языка».
- 1956 — английский писатель Алан Милн (родился 18 января 1882 года). Известен тем, что придумал Винни-Пуха.
- 1907 — советский ученый и конструктор вертолетов Михаил Миль (родился 22 ноября 1909 года). Создатель вертолетов серии «Ми». Его именем названа улица в Казани.
Праздники: День ювелира и водки
- Международный день ювелира. Впервые его предложили отмечать в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России» в Костроме. Праздник учредили в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров. Дата выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.
- День рождения русской водки. Неофициальный праздник. Появился в честь того, что 31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил свою докторскую диссертацию на тему: «О соединении спирта с водою» и получил звание профессора Петербургского университета по кафедре технической химии.
События в истории: запуск первого искусственного спутник Земли, выход Великобритании из ЕС
- 1714 — приказом Петра создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера.
- 1729 — в Стамбуле была издана первая печатная книга с арабским шрифтом. Это ей стал толковый словарь Абу Насра Исмаила ибн Хам-од ал-Фараби ал-Джаухари в переводе на турецкий язык.
- 1864 — в Москве открылся первый в России зоопарк. Сейчас это один из старейших зоопарков в Европе.
- 1893 — зарегистрирован товарный знак «Кока-кола».
- 1924 — II съезд Советов СССР единогласно утвердил первую Конституцию СССР и завершил конституционное оформление единого Советского государства.
- 1958 — США запустили в космос свой первый искусственный спутник Земли под названием «Эксплорер-1».
- 1977 — завершилось строительство Молодежного центра в Казани. В здании расположились гостиница, ресторан, кино-концертный зал и плавательный бассейн.
- 1990 — в Москве на Пушкинской площади открылся первый в СССР ресторан быстрого питания сети «Макдоналдс».
- 2013 — взрыв в башне Pemex в Мехико, погибли 37 человек.
- 2019 — в России вступили поправки в закон «О кредитных историях». По ним каждый житель страны сможет узнать свой индивидуальный кредитный рейтинг, учитывающий просрочки платежей, степень долговой нагрузки, а также «возраст» кредитной истории.
- 2020 — Великобритания первой покинула Европейский Союз (Brexit). Процедура заняла больше трех лет.
- 2023 — в России суд впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата — обвиняемый из Югры получил 12 лет колонии.
комментарии
Так что можно праздновать, особенно Татспиртпрому" - Дмитрий Иванович не раз бывал в Казани и в Боньдюге (Менделеевске) и переписывался с казанскими учёными.