Суд в России впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России суд впервые вынес приговор по статье «Теракт» — обвиняемый из Югры получил за поджог военкомата 12 лет колонии, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.



В попытке поджога военкомата в Нижневартовске обвиняются Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен. В декабре следствие переквалифицировало статью с умышленного уничтожения или повреждения имущества и хулиганства на теракт.

Тогда дело передали на рассмотрение в Центральный окружной военный суд. Дела разделены в производстве и рассматриваются отдельно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре 2022 года Росгвардия приняла меры по усилению охраны военкоматов из-за участившихся нападений на них. Злоумышленников уже ловили с поличным.



В поджоге военкоматов участвовали даже школьники. Так, в начале октября в Казани школьница пыталась поджечь военкомат в Советском районе города. Девушка бросила две бутылки с «коктейлем Молотова». Здание военкомата не пострадало, загорелась трава. Девушку отправили под домашний арест. Ученицу лицея №121 подозревали в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167).



В конце октября за попытку поджога военкомата в Альметьевске задержали 19-летнего местного жителя.

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Маргарита Головатенко