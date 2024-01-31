Изольда Сахарова: «Красивая фигура — это образ жизни, питание, спорт. Именно это мы транслируем»

Организаторы конкурса красоты «Мисс Татарстан» ответили на критику

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова подвела на встрече с журналистами итоги 26-го конкурса «Мисс Татарстан». Больше всего вопросов ожидаемо прозвучало по поводу того, что в этом году впервые в истории состязания победу одержала 14-летняя девушка. Сахарова заявила, что победительница, в силу возраста, в «Мисс Россия» участвовать не будет.



«Меня оскорбляют эти нападки»

Гордость, благодарность, безмерное счастье. Так описывали свои эмоции от конкурса победительницы. Самой красивой девушкой столицы Татарстана стала 16-летняя школьница Александра Кочергина, а главный титул завоевала и вовсе восьмиклассница, 14-летняя уроженка Набережных Челнов Эвелина Габитова.

Эвелина Габитова. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Последний факт получил большое количество негативных комментариев: мол, негоже юным девушкам ходить оголенными по подиуму перед взрослыми мужчинами. Изольда Сахарова, в свою очередь, заявила, что ее очень оскорбляют нападки на 14-летнюю девушку, и слова, что она что-то делает недостойно. Основательница конкурса отметила: это двойные стандарты, ведь никого не смущают молодые гимнастки, выступающие в купальниках.



— Красивая фигура — это здоровый образ жизни, здоровое питание, спорт. Именно это мы транслируем, — ответила Сахарова.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В этом году победительница конкурса «Мисс Татарстан» достаточно юная, возник шквал негативных разговоров на эту тему, — продолжила она. — Это обусловлено еще и тем, что в конкурсе «Мисс Россия» могут участвовать только девушки достигшие 18 лет. Это тоже можно объяснить. Первая причина заключается в том, что федеральный конкурс принадлежит бренду, который продвигает, в том числе алкоголь, а юные девушки совсем не подходят для этого. Но уверяю вас, существует немало конкурсов, которые принимают девушек с 14 лет, и наша победительница сможет принять в них участие.

К слову, на отборочный кастинг «Мисс Россия» решено направить победительницу прошлогоднего конкурса Ралину Пронину.

Естественная красота против искусственного интеллекта

В этом году темой конкурса стало противопоставление искусственного интеллекта и природной, естественной, настоящей красоты.

— Мы не стремимся просто собрать красивых девушек и сделать шоу, — отметила Сахарова. — Это большая работа по эстетическому воспитанию детей и молодежи. Наша деятельность начинается со школы и даже раньше. Мы приглашаем детей с трехлетнего возраста. Преподаем этикет, культуру речи, стиль, основы дизайна и все те предметы, которые помогают во внешнем проявлении человека. 99% наших девушек школьницы и студентки. Мы стараемся дать им как можно больше знаний, которые им понадобятся в будущем», рассказала основательница «Мисс Татарстан».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Будущий спортивный менеджер и журналист



Сами же девушки, обладательницы главных титулов, высказывали лишь свой восторг по поводу участия в конкурсе и победы в нем. Комментариев по поводу хейта в их адрес не последовало. Школьницы признались, что родители их во всем поддерживают и гордятся ими. 16-летняя Александра, завоевавшая титул «Мисс Казань», пришла в модельный бизнес из спорта. Девушка призналась, что сначала хотела поступить в медицинский, но сейчас передумала и готовится к поступлению на факультет спортивного менеджмента.

Александра Кочергина. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главная мисс — Эвелина — в свою очередь рассказала о том, что в модели она пошла в 6 лет, за это время успела закончить уже две модельные школы. После окончания школы, восьмиклассница мечтает поступить в московский вуз на факультет журналистики.



«Я живу по принципу трех «Н» — Нет Ничего Невозможного», — резюмировала девушка.

В завершение общения с журналистами Эвелину попросили ответить на вопрос на татарском языке, объяснив это тем, что победительница главного конкурса красоты Татарстана должна уметь говорить на родном языке, на что красавица рассказала о своей семье четкими предложениями из учебника.