«Администрация и прокуратура «путают следы»: в Нижнекамске строят многоэтажку на месте детской площадки

Местные жители не верят в то, что им вернут место отдыха, и переживают из-за неожиданного нового соседства в виде точечной застройки

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Резедой Сахаутдиновой

Жители Нижнекамска возмутились тем, что на месте детской и спортивной площадок, впритык к их дому, появится новая многоэтажка с подземным паркингом. Как рассказала «Реальному времени» местная активистка Резеда Сахаутдинова, рядом с ними появится 21-этажный дом, людям пообещали новую детскую площадку, которая впоследствии объединит дворы. Однако же такой вариант местных не устраивает, они переживают, что впоследствии новоселы просто отгородят свое пространство забором, а их детям ничего не достанется. Кроме этого, нижнекамцы возмущены невнятными ответами от исполкома города, обращения туда не приносят никаких результатов, раскрывать детали появления нового дома администрация города не спешит.



«Предполагаем, что будут проблемы»

Как рассказала нашему изданию жительница Нижнекамска Резеда Сахаутдинова, их дом №105 по проспекту Мира был построен по программе соципотеки Госжилфондом при раисе Татарстана. Кроме жилья в их дворе находились также детская и спортивные площадки, которые входили в границы их дома. В 2022 году жители дома выяснили, что на месте площадок будет построен жилой многоэтажный дом с подземным паркингом. Тогда активисты забили тревогу и стали обращаться в местный исполком, чтобы получить разъяснения.

— Обращались в администрацию, обращения результатов не дали. Весной удалось встретиться с архитектором и застройщиком, однако никаких документов на участок они представить не смогли. Обращались в прокуратуру, также никаких результатов. Создалось впечатление, что администрация и прокуратура «путают следы», предоставляя противоречащую друг другу информацию. На наши конкретные вопросы никто четкого ответа дать не может, — поделилась Сахаутдинова.

Активистка также добавила, что к осени прошлого года территорию возле строящегося дома огородили забором, а площадки уже демонтировали. Женщина указывает: «Жители дома перед Новым годом разговаривали с представителями Госстройнадзора, с их слов, застройщик дома никакие документы им до сих пор не передал».

предоставлено realnoevremya.ru Резедой Сахаутдиновой

— Сейчас речь идет о 21-этажном доме. Обещают, что территория будет общая, якобы с детской площадкой на два дома. Но жители этого новостроя будут долевыми собственниками, и им никто не помешает после заселения оградить территорию от нас. Наши дети останутся без места отдыха. Кроме того, нас ожидает транспортный коллапс из-за отсутствия парковочных мест. Предполагаем, что, возможно, будут проблемы с инсоляцией, так как расстояние между домами очень близкое, — сетует собеседница издания.

По словам Резеды Сахаутдиновой, по поводу сложившейся ситуации они также обращались и к мэру города Рамилю Муллину, но жителей принимали все, кроме главы города. Людям кажется, что градоначальник избегает встреч с активом жильцов.

— Обращались [к Муллину] посредством официальной страницы в соцсетях, также делали запрос в Следственный комитет. Благодаря им мы смогли получить часть документов, к которым нам ранее не давали доступа. Сейчас, насколько мне известно, СК города возбудил дела по статьям 293, 330 УК РФ. В подробности нас не посвящают, — добавила она.

Сахаутдинова также указала, что у застройщика нового дома группы компаний «Евростиль» есть разрешение на строительство, на него же в своих ответах ссылается и исполком города. Однако, как говорит женщина, это разрешение им никто не предоставляет.

Разрешение на строительство есть

Сахаутдинова также предоставила редакции ответы исполкома Нижнекамска по поводу строительства дома. Администрация города сообщила жителям, что возведением многоэтажки занимается компания ООО СЗ «ИнвестЧелныЯр», разрешение они получили в ноябре 2023 года.

— Земельные участки с кадастровыми номерами 16:30:010802:1159, 16:30:010802:1167 поставлены на кадастровый учет 27 октября 2011 года. По сведениям из ЕГРН, земельный участок с кадастровым номером 16:30:010802:1159 площадью 6400 кв. м находится в собственности ООО СЗ «ИнвестЧелныЯр». Дополнительно сообщаю, исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района выдано разрешение на строительство жилого дома на земельном участке 16:30:010802:1159 от 13 ноября 2023 года Застройщиком-инвестором разработана проектно-сметная документация в соответствии с нормативными требованиями, имеется положительное заключение экспертизы, — сообщили нижнекамцам в исполкоме в ноябре.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В июне 2022 года городская администрация заверила местных жителей, что на территории их дома все же появится детская площадка, правда, по завершении строительства нового дома. Кроме этого, во дворе будет оборудована парковка, установлены опоры освещения и малые архитектурные формы.

Нижнекамские власти также подтвердили нашему изданию, что у застройщика имеется разрешение на строительство дома. Кроме этого, у них есть проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы.



— Проектом благоустройства прилегающей территории предусмотрено строительство детской площадки на общую дворовую территорию, включая жилой дом Мира, 105, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе Нижнекамского района.

За игнорирование жалоб жителей был оштрафован чиновник

В 2022 году нижнекамцы также жаловались и в местную прокуратуру на администрацию города за игнорирование их жалоб. По результатам проверки надзорное ведомство оштрафовало заместителя руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района РТ Радика Хазиева на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

realnoevremya.ru (архив)

Кроме этого, прокуратура города внесла представление на имя мэра Рамиля Муллина для устранения нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.



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