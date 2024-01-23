«Хожу по двору, выпадет снег — его уберу»

Песни про зимы, снега и бураны, проверенные временем

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Пока коммунальные средства борются с последствиями затяжного снегопада, слушаем подборку песен про зимние осадки и бураны — разумеется, проверенные временем. Как выясняется, и для певцов и авторов непогода — одновременно и время затяжной грусти, и внеплановой уборки, и ожидания: вдруг из бурана выйдет любимая?

Кышкы романс (Зимний романс)

Она же «Син — гомер агышларым» («Ты — течение моей жизни»). Однажды композитор Рим Хасанов пришел на спектакль по пьесе Назара Наджми «Күршеләрдә кунак» («Гость у соседей») и предложил написать песню. Будущий народный поэт Башкортостана позже рассказал, что это был текст о женщине, с которой он 35 лет обменивался письмами. У башкир ее своей визитной карточкой сделал Фидан Гафаров, в наше время пели Алсу и Айдар Галимов. А мы слушаем романтическую версию ансамбля «Саз».

Казан кышы (Казанская зима)

Песня Роберта Миннуллина на музыку Рифката Сайфутдинова, первого руководителя ансамбля «Байрам». Композиция попала в татарский альбом Альберта Асадуллина «Жемчужины» — она, по сути, открывает сборник. Также, к примеру, есть версия Венеры Ганеевой. В песне используется характерный для Миннуллина прием повторения: белый буран, белые дни, белый снег, белая подушка, седина, белые чувства, белые шали: «В мою Казань вернулись снега, мир мой все еще бел».



Өченче көн тоташ кар ява (Третий день без остановки идет снег)

Военная песня от Сары Садыковой и Мустая Карима — удивительно, но в Сети можно найти только одно видеоисполнение этой грандиозной вещи. Третий день идет снег, а в душе проснулась старая рана: давным-давно два осколка мины попали в героя сержанта Фомина. И болит она уже 19 лет. Песню исполняли Ильхам Шакиров, Фердинанд Салахов, Фарида Кудашева. Ну а стихотворение — классика башкирской поэзии.



Кышкы учак (Зимний костер)

Песня Луизы Батыр-Болгари и Разиля Валеева — вместе они сочинили достаточно много театральных вещей. Эта из спектакля «Әйдә барыйк, кызлар карыйк» Валеева, который шел в Тинчуринском театре. В прошлом году ее поставил в культурном центре имени Пушкина бывший главреж тинчуринцев Рашид Загидуллин, причем на русском языке. Песня же была популярна в исполнении Рамиля Миндиярова. Слушаем домашнюю версию: играет Искандер Мустафин, поют Саида Мухаметзянова и Илюса Хузина. Песня, что называется, на вырост, ведь в ней поется, как в зимнем костре горят молодые годы героя.



Ямщик җыры (Песня ямщика)

Вариация на тему «Степь да степь кругом» (кстати, ее блистательно исполнял Ренат Ибрагимов). Умирающий ямщик просит похоронить его в степи, лошадей отдать отцу, передать матери привет, а любимая пусть не ждет. Песню пели, в частности, Зуфар Билалов, Расим Низамов, Рафаэль Якупов, а здесь внезапно решили возродить в очередном составе «Казан егетләре».



Буран дулый (Буран бушует)

Один из первых хитов Лилии Хамитовой от великого продюсера Оскара Усманова на стихи Роберта Миннуллина, который умел находить простые слова: «Буран бушует, буран бушует, такой сильный буран, кажется, что из белого бурана выйдешь ты». Усманов написал эту песню достаточно давно, но только в 1999-м нашел нужного исполнителя.



Җәяүле буран (Попутный буран)

Песня композитора Фирзара Муртазин и поэта Накипа Галимова — воспоминание, какими были концерты Салавата Фатхутдинова раньше: футболки с демонстрацией бицепсов, кепочки, знойные бэк-вокалистки, в перерывах — сценки театра «Мунча ташы». А также гитарное соло и премьер-министр республики Рустам Минниханов на гонках.



Кар кызы (Снежная девушка)

Песня Рашита Абдуллина (руководителя культового ВИА «Сайяр», также сумевшего сделать карьеру на академической сцене) на стихи Разиля Валеева. Исполнение — на турецком канале TRT Avaz на новогоднем концерте. Во-первых, обратите внимание, что все так же, как у нас. Во-вторых, как изменился главный рыжебородый живчик татарской эстрады Ильгиз Шайхразиев за 10 лет (съемка — 2013 года).