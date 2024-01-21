Как Геннадий Суфиянович спасал честь семьи

В театре Кариева поставили инсценировку по Амирхану Еники о разрыве традиций

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В театре Кариева прошла премьера спектакля «Матурлык» по Амирхану Еники в инсценировке Булата Минкина от режиссера Егора Чернышова. В нем взрослые дети не могут правильно, по-хорошему отправить в последний путь маму, а бунтовщиком, который пытается вернуть семейные традиции, оказывается будущий студент Геннадий.

Мама приехала, мама, извини

Еники в последнее время популярен в качестве автора литературной основы. В Камаловском театре идет продолжительный спектакль «Рәшә» («Марево») о расчетливом спекулянте в инсценировке и постановке Айдара Заббарова. В мае 2023 года был показан фильм «823-й километр» Ирека Хафизова и Амира Галиаскарова, в основу которого легли рассказы «Бер генә сәгатькә» («На один час»), «Кем җырлады?» («Кто пел?») и «Матурлык» («Красота»).

В названии спектакля, можно сказать, скрыта метаметафора. «Матурлык» — это название рассказа Еники, в котором рассказчик, дореволюционный шакирд, поражается, с какой нежностью мама его товарища, обезображенная оспой, смотрит на сына, когда тот играет на скрипке. Основой же постановки стал рассказ «Әйтелмәгән васыять» («Невысказанное завещание»). Его подробно изучают в школе — в Сети вы можете найти немало планов уроков литературы.

Спектакль начинается с танца группы, ведомой Альбиной Нугмановой и Ильсафом Назиповым. Также они меняют декорации, состоящие из Г-образных конструкций: то выкладывают их «хаотично» на наклонном полу (как и в «Озын-озак балачак», здесь выстроена дополнительная сцена), то вставляют в отверстия так, что конструкции нависают над зрителями, то выстраивают условные стены дома. И носят скамейки, стулья, столы, кровати. С опаской ждешь, что декорация упадет или заденет артиста. К тому же в начале спектакля диалоги героев коротки, а выходы танцоров — помощников сцены часты. Все куда-то спешат.

Фабула рассказа в целом сохранена. В деревне Юлкотлы живет Акъэби (Фирюза Зинатуллина), у нее несколько дней не спадает температура. Ее забирает в город дочь Гульбика (Алия Калимуллина) с мужем Сахипом (Фанис Калимуллин). У взрослых родственников особо нет времени общаться с матерью. Старший сын, Суфиян — военный. Его играет преподаватель КазГУКИ, бывший актер Камаловского театра Раушан Шариф. У него есть жена Мария (Алсина Закирова) и сын Геннадий (Эльдар Гатауллин). Сахип, у которого все идет к разводу, ездит в командировки. Бабушка умирает в одиночестве в больнице и, вопреки пожеланиям, хоронят ее, скажем так, по советским обычаям. В советском морге не знают, что такое саван. Хоронят ее в гробу.

Суфиян и Мария. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Режиссер из Твери и другие

Егор Чернышов — сын одного одного из старейших артистов Тверского академического театра драмы Владимира Чернышова. В 2001 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской Академии театрального искусства (курс Григория Михайловича Козлова). Работал примерно в 20 городах России. В Казани с ним работал один из его постоянных соратников — композитор Сергей Ушаков. В «Завещании» участвовали художник Алина Алимова (родом из Ташкента, главный художник театра под руководством Армена Джигарханяна) и хореограф Елена Музеева (старший преподаватель кафедры современного и спортивно-бального танца нашего института культуры, танцор камерного балета «Пантера»).

В августе 2022-го Чернышов после трех лет работы ушел из «Театра на Спасской», поскольку с ним не продлили контракт. Как он сам писал в социальных сетях: «Администрации театра не нужен успех, ей нужен комфорт. А эти существительные никогда не лежат в одной плоскости», — указывая, что спектакли театра получали премии, участвовали в фестивалях и попадали в лонг-лист «Золотой Маски». В Татарстане Чернышов работал в Буинске, ставил рассказы Ркаиля Зайдуллы в виде спектакля «Абага» («Папоротник»).

Инсценировку Еники делал Булат Минкин. До этого в Кариевском он работал над «Сөннәтче бабай» («Суннатчи бабай») по Гаязу Исхаки и написал антинаркотическую «12 адым» («12 шагов»). В версии Минкина есть сюжетные изменения. Они сближают «Красоту», во-первых, с популярнейшей «Әни килде» («Мама приехала») Шарифа Хусаинова, где дети не могут позаботиться об умирающей матери. Во-вторых, тема юношеского бунта, безусловно, сразу вызывает ассоциации с классическими пьесами Розова.

Геннадий. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Поэт ушел, пришел студент

Во-первых, у Еники бабушка — башкирка. Ей 77 лет. Суфиян в рассказе уже в отставке, а в спектакле он покидает теплое место, когда над ним начинают сгущаться тучи (для этого был придуман образ его сослуживца Агзама (Фернат Насибуллин), работающего каменщиком на кладбище. Мария у Еники — не молодая жена, Суфиян женился на ней еще до Великой Отечественной войны. У них не один ребенок, а целых пятеро: есть еще Татьяна, Светлана, Рита, Борис. У заботящейся об Акъэби Гарифы (Альбина Гайзуллина) есть муж, бригадир колхоза Саетгали. Убран из текста образ Поэта. С ним ведет бабушка душевные беседы и именно он позволяет себе пожурить семью на кладбище. В спектакле эта роль отдана Геннадию.

«Дети ее не слышат, а вот не знающий язык внук начинает слышать», — объяснил после спектакля Минкин. Также он отметил, что одним из источников вдохновения для авторов стал фильм «Токийская повесть» со схожим сюжетом (а он вдохновлен американской картиной «Уступи место завтрашнему дню» по роману Джозефины Лоуренс «Годы так длинны», в СССР по нему снимали телеспектакль «Дальше — тишина…»).

Одним из главных персонажей спектакля становится именно Геннадий, поэтому часть текста со сцены произносится на русском. Это, с одной стороны, жизненно, с другой — нетипично для татарского театра, который, вероятно, чем дальше, тем, к сожалению, больше будет становится билингвальным. При этом, как вспомнил в рецензии мой коллега Раиль Садрутдинов (Радио Татарстана), порой в театрах удается обозначить русскоязычность героя, который продолжает говорить по-татарски, как это было в «Не был женат» Альметьевского театра с героиней Анной.

Гена, как и его отец, часто говорит цитатами и поговорками. Интересно, что на сцене оказываются представители аж четырех театральных поколений, с разным бэкграундом. Есть бывший тинчуринец Минлебай (Нуриахмет Сафин), играющий в рамках знакомого образа старика. Зинатуллина и Шарипов, в разной мере проникающие в психологию героя. Активные актеры Кариевского, сходу бросающиеся в лирику и конфликты. Их современные коллеги, старательно имитирующие татарский акцент.

Сахип и Гульбика. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Именно Геннадий с Кавией (это, по спектаклю, потерявшая мужа и теперь одиноко живущая в городе вторая дочь Акъэби в исполнении Лейсан Большовой) едут в деревню, чтобы забрать ее вещи — в частности, саван, камчу, хаситэ (у Еники их отправляют на попутке). Но не успевают вернуться вовремя, бабушка умирает. Почему Геннадий потом не мог пойти в больницу, сам договориться о похоронах?



Видимо, это сила авторитета Сахипа Карамовича. В прозе Еники ошибку можно объяснить равнодушием взрослых и эпохой, но натянуть эпоху на современный театр удается со скрипом — слышно и видно, насколько сильно Калимуллин старается быть единственным по-настоящему отрицательным персонажем.

Словом, даже по тексту рецензии можно увидеть, что рецензент пытается объяснить этот вояж в деревню, но не может.

Проблема вызова муллы

Да, нужно понимать, четко понимать, что рассказ написан в 1965 году. На эпоху декорации и текст не намекают, напротив, они очень даже современны (или универсальны?). Один раз бабушка начинает говорить о дефиците, в этот момент думаешь — видимо, она до сих пор считает, что на дворе эпоха застоя…

Иначе вообще непонятно, почему взрослым людям так тяжело вызвать муллу в морг? Оказывается, пишет Еники, в больницу мулл тогда не пускали. При этом в тексте пьесы сохранилось, собственно, завещание Акъэби, которая просит детей не забывать, откуда они вышли. Кажется, над сценическим воздействием этого монолога, который Зинатуллина произносит, обращаясь к двум стульям, то есть к детям, стоит еще поработать.

«Иногда дети должны воспитывать родителей», — звучит вывод со сцены. Геннадий между делом упрекает себя, что не выучил татарский, ведь тогда он бы давно понял, что нужно бабушке. Вероятно, он даже когда-нибудь приедет в деревню, где, как просит старик Минлебай, не должен угаснуть очаг в доме Акъэби.