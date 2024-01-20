Гид по современному русскоязычному молодежному фэнтези

Потустороннее Подмосковье, азиатские легенды, мир глазами Кощея, якутская магия и уютный стимпанк

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

Раз в месяц «Реальное время» совместно с экспертом из книжной индустрии готовит гид по литературе разных стран и периодов. В этот раз литературный обозреватель Екатерина Петрова и шеф-редактор направления «Художественная литература» издательства МИФ Павла Стрепет решили составить гид по самому популярному в России жанру — это фэнтези в категории Young Adult.

Городское фэнтези: магия Санкт-Петербурга, иная Москва и потустороннее Подмосковье

«А что если бы было по-другому?» Если бы среди нас по улицам гуляла хтонь, готовая прийти к вам на чай, чтобы избавить от тяжелых мыслей? Если бы история в ключевой момент повернулась несколько иначе и мы бы оказались в Российской империи? И чтобы все это было приправлено щепоткой мистики и волшебства. Что может быть интереснее погружения в знакомый мир, но до краев наполненный магией? Русскоязычные авторы все чаще смешивают фэнтези с альтернативной историей, создавая неповторимые миры в городских декорациях.

Татьяна Томах. «Ястреб Черной королевы», МИФ (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В этой книге Российская империя находится под влиянием инквизиторов. Софья, обладающая магическими способностями, взошла на престол вместо брата Петра. Главный герой Андрей сталкивается с загадочными воскрешениями мертвых и тайнами магии. Владычество воронов и инквизиции меняет магический мир. Система магии, основанная на фамильярах, придает произведению уникальность. История наполнена тайнами и интригами, она включает в себя элементы египетской мифологии. Книга не только захватывает читателя детективным сюжетом, но и подчеркивает важность самопознания, силы ума и способности справляться со сложностями.

Ирина Иванова. «Хтонь в пальто», МИФ (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В уютном городе, пронизанном тайнами, обитают хтонические существа, которые работают в агентстве «Хтонь в пальто». Они предоставляют разные услуги: от запугивания до дружбы. Хтони, вмешиваясь в жизни клиентов, сталкиваются с проблемами не только людей, но и своими. Книга предлагает читателю уютное литературное путешествие, где каждая глава — завершенная история, создающая логичную композицию. В этом сборнике рассказов хтони выступают в роли необычных психологов, решающих проблемы и поддерживающих людей.

Джек Гельб. «Гойда», Like Book (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Юный Федор Басманов, сын воеводы, прибывает к царскому двору. Ему предстоит найти свое место в мире опричников и народного сопротивления. Всепоглощающее пламя жестокости и насилия ставит под вопрос сохранение души в царском мире. Роман, хотя и медленный в начале, окутывает атмосферой жестокости и беззакония, демонстрируя сложные судьбы героев в историческом контексте. События тяжелы, но последняя глава приносит свежий взгляд, создавая неожиданный поворот. Книга привлекает внимание своей атмосферой и глубокими личными драмами.

Ольга Птицева. «Там, где цветет полынь», Popcorn Books (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Там, где цветет полынь» — волнующая история Ульяны, лишенной всего после трагического случая. Она обретает странный дар — Ульяна видит смерть в глазах других. Магия или проклятие? В поисках избавления главная героиня вступает в опасную игру, скитаясь по коммуналкам и ощущая горечь полыни. Книга, метафоричная и полная символики, погружает в мир русских реалий. Эфемерность событий и любовная драма переплетаются в острой и горькой невесомости. Читатель вместе с Ульяной сталкивается с бедностью, одиночеством и странными отношениями, переживая тонкости ее душевного роста. «Там, где цветет полынь» — исключительное погружение в волнующую смесь реальности и магии.

Мистический детектив

Нет ничего увлекательнее, чем отправиться вместе с полюбившимся героем, будь то в одиночку или в сопровождении очаровательного четырехлапого компаньона или надежного товарища, в расследование, да не абы какое, а самое что ни на есть мистическое и таинственное. Разгадывать загадки становится сложнее, ведь предугадать, что притаилось за углом, не так-то просто.

Виктор Дашкевич. «Граф Аверин», «Эксмо» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В магическом Петербурге 1982 года разгорается увлекательное фэнтезийное приключение в компании графа Аверина, колдуна высшей категории. В этом образце русского фэнтези с альтернативной историей, грамотной речью и хорошо прописанными персонажами главный герой Гермес Аркадьевич оказывается втянут в расследование убийства, связанного с дивами — магическими оборотнями. В ходе расследования, встреч с колоритными жителями и демоническим котом Кузей события приводят к захватывающему исследованию прошлого и настоящего персонажей. Книга поражает своей атмосферой и колоритом героев, создавая увлекательное читательское переживание.

Екатерина Звонцова. «Чудо, тайна и авторитет», Popcorn Books (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Москва, 1887 год. Молодой сыщик Иван К. вспоминает старое преступление, которое расследовал десятилетие назад. Сомнения в справедливости приговора охватывают его, и он решает докопаться до истины. Оказавшись в мире Диккенса, Иван сталкивается с тремя призраками прошлого и пытается принять правду, которая оказывается сложной и ужасной. Роман, полный интриги и философских вопросов, заставляет переосмыслить справедливость и моральные дилеммы.

Очарование Востоком: истории в азиатском сеттинге

Азиатский тренд плотно укрепился в верхних строчках топов, по-прежнему сохраняя свежесть и новизну присущих ему жанровых тропов: злодеи и злодейки, боевая магия, перерождение героя и его перевоспитание. Все это вдохновляет русскоязычных авторов и прочно входит в основу сюжетов. Ядром этих историй зачастую становятся азиатская мифология, легенды и сказки.

Эл Моргот. «Злодейский путь», МИФ (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В новом «Злодейском пути» главный герой Шенн обнаруживает себя в теле проклятого старейшины. В борьбе за выживание он вынужден уходить от влияния Системы и проходить квесты, сталкиваясь с мистическими приключениями и взглядами других персонажей. Вначале произведение можно сравнить с работами Мосян Тунсю, но по ходу повествования персонажи становятся глубже, раскрывая свою уникальность. Читателей порадуют легкость чтения, разнообразие событий и взаимодействие героев между собой. Автор гармонично смешивает юмор, химию между персонажами и напряженные повороты сюжета.

Возвращение к корням: славянское фэнтези

Богатый славянский фольклор стал неиссякаемым источником вдохновения для писателей, на котором базируется мироустройство многих книг, где волшебные существа из старых преданий свободно гуляют по страницам рядом с героями. Непредвзятый интерес читателей к былинам, легендам и мифам преобразовался в ретеллинги всем давно известных сказок, будь то заново рассказанная история «Руслана и Людмилы» или взгляд на события самого Кощея Бессмертного или Василисы Прекрасной.

Ксения Власова. «Избушка на костях», МИФ (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В поисках ответов Василиса направляется в темный лес к избушке, где обитает загадочная Яга. Внутри костяных стен скрываются не только мрачные тайны прошлого и будущего, но и властительница леса, которая сплетает судьбы. Поначалу героиня не подозревает, что день смерти станет ее новым началом. Ожидаемая встреча с мистическими персонажами и невероятные повороты событий создают увлекательное произведение. Сказочный колорит, гармония отношений и тайны природы теней раскрываются в «Избушке на костях», создавая атмосферу сказочной тьмы. Неспешное повествование и уникальные образы Яги и Кощея придают произведению необычный шарм.

Екатерина Звонцова. «Серебряная клятва», «Эксмо» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Серебряная клятва» — захватывающее фэнтези, в котором на фоне темных времен Острара разворачивается эпическая история о мужской дружбе, чести и долге. После падения великой династии новый царь Хинсдро Всеведущий сталкивается с вызовом в лице Самозванки, заявляющей о своем родстве с погибшим государем. Царь обращается за помощью к наемникам с Пустоши Ледяных Вулканов, что становится началом великой дружбы между их лидером и племянником царя. История, омраченная интригами и душевными терзаниями, заставляет читателя погрузиться в живой мир Острары, где с рыжеволосыми «дикарями» можно пить морошковое вино. Персонажи, словно ожившие и сошедшие со страниц, сталкиваются с предубеждениями и различиями в культуре, но в итоге их армии сплачиваются. Важный элемент произведения — поступки персонажей, иногда глупые, необдуманные, но человечные.

Темное фэнтези и авторские миры

Темное фэнтези — это мир неоднозначных героев с серой моралью. Здесь правят темные властелины, встречаются коварные монстры, а границы между добром и злом размыты. В таких произведениях авторы строят уникальные, интригующие миры, где эпические битвы и внутренние конфликты становятся главными элементами. Темное фэнтези погружает читателя в мрачную атмосферу загадочности и непредсказуемости, где каждый персонаж и каждый шаг пропитаны интригой.

Анви Рид. «Пир теней», МИФ (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Пир теней» — темное фэнтези, где судьбы пятерых героев переплетаются под влиянием древнего зла. Принцесса, травник, наемный убийца, ясновидящая и обычный парень оказываются в водовороте тьмы, сталкиваясь с вызовом непреодолимого соблазна и мрачными тайнами чужих сердец. Мир, созданный автором, полон контрастов — мрачен, жесток и кровав, но герои, взявшие свою дорогу, пытаются идти через тьму. Разнообразные локации, система богов и продуманные легенды украшают повествование, а колоритные персонажи придают истории особый шарм. В центре внимания — простая история, но захватывающая своей динамикой. Все пути героев переплетаются.

Восходящие тренды: этническое фэнтези и стимпанк

Славянское фэнтези охватывает довольно широкий пласт развлекательной литературы, но в нем все отчетливее вырисовываются новые веяния, постепенно переходя в отдельный поджанр этнического фэнтези. Писатели все чаще начинают обращаться к своим истокам и корням, делясь со своими читателями малоизвестными региональными сказаниями и легендами, собирая калейдоскоп историй, наполненных очарованием родных мест необъятных просторов России. Второе дыхание получил и стимпанк, элементы которого все чаще встречаются в фэнтези русскоязычных авторов, гармонично вписанных в сеттинг.

Марина Сычева. «Солнце в силках», МИФ (12+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Тураах и Табата — дети одного улуса, их жизни вплетены в шаманскую тропу. Они растут вместе, дружат, но силы, обретенные на пути шаманов, становятся источником соперничества. Сталкивая детей с морозами, демонами и шаманскими испытаниями, автор проводит читателя через бескрайнюю тайгу, наполненную духами и магией. Герои сталкиваются со взрослением, приключениями и черной завистью. История, как декоративное панно, раскрывается в орнаментах и рисунках, создавая единый сюжет, который погружает в мир якутской тайги, мифологии и шаманства. Тураах, главная героиня, становится звездой этой увлекательной истории, цепляя читателя своим одиночеством, страхами и силой.

Владимир Торин. «Птицы», МИФ (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В уютном городе, где жизнь всегда сопровождает снег, у Финча таинственно исчезает его дедушка. В поисках родственника он сталкивается с удивительным открытием — под видом обычных птиц скрываются странные существа. Книга Владимира Торина переносит читателя в удивительный мир, где дирижабли плывут по воздуху, а носатые «не-птицы» соседствуют с людьми. Сюжет раскрывает бесчисленные тайны и опасности, создавая атмосферу увлекательного детектива. Автор умело совмещает стимпанк и городское фэнтези, а героев на каждом шагу поджидают необычные механизмы и таинственные существа. Сложный, но увлекательный сюжет раскрывает свои карты постепенно. Первая часть романа завершается неожиданно, предвестием продолжения, что делает его еще более привлекательным для любителей загадок и приключений.

Карина Демина. «Дикий, дикий Запад», АСТ (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В уединенном городке Последний Путь, приграничной обители дикой природы, опытный охотник Эдди соглашается помочь Чарльзу Диксону в поисках пропавшей сестры. В этом увлекательном цикле герои сталкиваются с заклинателями мертвецов, кровожадными сиу и загадочным Проклятым городом. Магия, расы с уникальными свойствами и взаимодействие Востока и Запада создают захватывающую атмосферу. Читатель погружается в эпоху Дикого Запада, где главные герои, Милисента и ее брат Эдди, выделяются своей инаковостью и стремлением вписаться в общество. Сюжет об их одиночестве, суровой реальности, силе духа и родственных чувствах переплетается с юмором и иронией автора. Первая книга цикла завершается на захватывающем моменте, оставляя читателя с нетерпением ждать продолжения.

Мария Руднева. «Мирт», «Эксмо» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В альтернативной Англии начала XIX века ученый Габриэль Мирт готовится представить революционное изобретение — первую паровую машину. Но в это вмешивается изгнанный принц Джеймс Блюбелл, жаждущий вернуть трон любой ценой. В этой эпопее, где патриархат сталкивается с бунтарством суфражисток, а изобретения наполняют воздух прогрессом, Габриэль, помощница Амелия и разношерстная компания героев переносят читателя в вихрь приключений, мести и любви. С каплями стимпанка, биомеханики и научного прогресса роман воссоздает атмосферу XIX века и оставляет нетерпеливое ожидание продолжения, где Габриэль отправится в морское приключение на своем новом изобретении.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».

Павла Стрепет — шеф-редактор направления «Художественная литература» издательства МИФ и автор telegram-канала strepet.