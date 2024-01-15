Федерация ватерпола России решила составить конкуренцию чемпионату Европы

Казанский «КОС-Синтез» впервые за долгое время сыграет за пределами России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Завтра, 16 января, возобновляется открытый чемпионат России по водному поло. Казанский «КОС-Синтез» сыграет единственные матчи за границей России, поехав на выезд в Минск, где встретится со сборной Беларуси. Подробности в материале спортивного корреспондента «Реального времени».

Непривычные даты матчей

Казанский «КОС-Синтез», после более чем месячного перерыва, возвращается на воду, проводя в рамках регулярного чемпионата страны две игры в столице Беларуси Минске, с национальной сборной. Судя по занимаем командами местам — третье у «КОС-Синтеза» и седьмое у сборной Беларуси, это самая ровная пара очередного тура, что должно привлечь внимание к игре и сторонних наблюдателей. Но есть нюансы.

Два матча назначены на 19.30, из-за чего вторничный матч перекроет прямые трансляции решающих матчей мужского чемпионата Европы, который в этот же день и практически в эти же часы завершается в Хорватии. К примеру, те же белорусы могли заинтересоваться выступлениями земляка, воспитанника подмосковного «Штурма» Константина Аверки из сборной Черногории против сборной Греции в матче за пятое место (держим кулаки за Черногорию из-з фигуры главного тренера, экс-игрока «Синтеза» Владимира Гойковича). Ну и финал, где играет Хорватия с экс-россиянином Константином Харьковым (плюс экс-игрок «Синтеза» Юре Марелья в тренерском штабе) против Венгрии, тоже крайне интересен, но именно в этот вечер федерация назначила игры чемпионата. Более того, возобновление чемпионата назначено на день вторника, поскольку в Питере местная «Балтика» принимает московский «Восток-2». «Для кого играть будете? В 12.00 в будние дни?» — поинтересовался кто-то из болельщиков на клубной странице «Балтики», получив обратную связь из клуба: «К сожалению календарь Федерации водного поло России устанавливает правила проведения игр» (орфография сохранена).

Кстати, спасибо питерскому клубу, который на своей странице опубликовал календарь ближайших встреч команды, и там значится, что 10-11 февраля она примет дома «КОС-Синтез». Возможно, раннее время нынешних матчей со второй командой Москвы вызвано проблемами с бассейном, который, помнится, пострадал в декабре из-за проводимых там мероприятий, не связанных с плаванием и водным поло, из-за чего «Балтике» пришлось играть домашние матчи с «КОС-Синтез-УОР» в Казани.

Вторая команда Казани проведет очередные матчи в привычные для болельщиков дни и время, в ближайшую пятницу в 18.00 и в субботу, в 12.00, в родном бассейне, против чеховского «Штурма-2002». По сути, встреча наиболее равных по уровню команд (подмосковная команда идет шестой, «КОС-Синтез-УОР» — восьмой), но уровень притязаний пониже, чем у белорусов и основной команды Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Где календарь?

Заканчивая погружение во внутреннюю кухню российского водного поло, отметим, что ранее самую полную информацию можно было получить на ресурсах волгоградского «Спартака», но сейчас бессменный пресс-атташе клуба Аркадий Вариводский выполняет свой гражданский долг на СВО, и ответы на самые простейшие вопросы с календарем чемпионата, статистикой и прочее превращаются в увлекательное путешествие по немногочисленным сайтам и ресурсам, посвященным водному поло.

В ближайшее время «Реальное время» планирует опубликовать интервью с новоиспеченным обладателем Кубка России по мини-ватерполу Владимиром Басиком, кстати, ветераном «Синтеза», который в двух словах ответил о нынешнем уровне развития водного поло Беларуси, откуда родом.

— Я сам вышел из СДЮШОР Бреста, вместе с Юрием Желтовским и Арменаком Элизбаряном. В мои времена был бассейн на 25 метров, что касается нынешних возможностей, то построили шикарный водный комплекс на 50 метров, плюс есть прыжковая чаша (для Беларуси, у которой в СССР была отличная школа прыгунов в воду, это важно вдвойне). В Гомеле построили хороший комплекс, куда, в частности, ездят на сборы многие команды из России, в Минске был один бассейн на весь город, сейчас они есть в каждом районе города, — был оптимистичен Басик.

Напомним, что наш интервьюер играл в Казани в два захода, однажды вместе с Иреком Зиннуровым, второй раз уже под его руководством в качестве главного тренера. Кстати, поздравляем президента СК «Синтез» с 55-летием, которое он провел практически на рабочем месте, успев за время краткого отпуска в Казани посетить еще и коллегию Минспорта республики, накануне отлета на постоянное место работы в Баку.

предоставлено realnoevremya.ru Владимиром Басиком

За Францию играл экс-синтезовец Марзуки

Итоги чемпионата Европы обсудим уже по итогам очередного тура чемпионата страны. В мужском турнире отметим невероятный разброс по возрасту участников, когда за сборную Грузии выступает хорват по национальности Марко Елача, которому 41 год и ему по возрасту годится в сыновья юниор из Мальты 16-летний Джайден Кутаджар. Но все это в командах, не претендующих в борьбе за медали. Увы, среди них была и сборная Грузии, которую на турнире усилили еще два экс-югослава Васич и Пьсивац, плюс белорус Артем Дегтяренко. Они в понедельник вечером разыгрывали девятое место с хозяевами предстоящего олимпийского турнира, сборной Франции, собравшей максимально возрастной состав (Реми Саудадье 37 лет, вернувшемуся из сборной Италии Микаэлю Бодегасу, экс-датчанину Эмилю Бьорху и экс-игроку казанского «Синтеза» Мехди Марзуки — по 36 лет).

Бодегас (Франция — Италия — Франция), ветераны водного поло Йосип Врлич (Хорватия — Бразилия — Хорватия) и Фелипе Перроне (Испания — Бразилия — Испания) продолжают оставаться в строю, меняя от Олимпиады к Олимпиаде национальные сборные, цвета которых они защищают. Любопытно, что Германия, не попавшая в десятку сильнейших, не пригласила в состав Ивана Нагаева, имеющего немецкий паспорт, более того, один из собеседников нашего издания предполагал, что Нагаева, как и других россиян из чемпионата Германии, ранее попросили покинуть ватерпольную Бундеслигу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ватерполисты разыгрывали свои медали в Хорватии, ватерполистки в Нидерландах, хотя оба этих турнира должны были проходить в одном месте — израильской Нетании. Из-за чего, собственно, на соревнованиях участвуют местные сборные как хозяева, теперь уже несостоявшиеся. У женщин в этом плане нас интересовала ватерполистка Вероника Кордонская (по мужу Лапина), дочь волгоградского ватерполиста и тренера Максима Кордонского. Ну и женская сборная Болгарии в целом, поскольку в работе с ней дебютировал российский тренер Антон Древаль.

По итогу Болгария была 16-й, последней среди участниц турнира, так что перед Древалем непочатый край работы с командой, старшей из игроков которой 37 лет, а самой юной — всего 15. Женская сборная Израиля финишировала в десятке сильнейших, обыграв в матче за девятое место Сербию, которая в женском водном поло не так сильна, как в мужском, несмотря на седьмое итоговое место. Мужская сборная Израиля на последнем месте, подвесив своим выступлением вопрос: за что этой команде досталось место на турнире, хозяином которого она по итогу не была?

Для понимания, международная федерация хоккея планирует исключить из апрельского розыгрыша турнира во втором дивизионе, Группа А, сборную Израиля. Сам турнир пройдет в Сербии с участием хозяев, а также сборных Австралии, Исландии, Хорватии и новичка — команды ОАЭ. И хотя в хоккее Израиль занимает свое законное место, но ИИХФ опасается эксцессов и планирует провести турнир без хоккеистов из Земли Обетованной. Почему у представителей федерации водного поло оказался иной взгляд на происходящее и они не заменили аутсайдера Израиль, например, на Турцию, очередной вопрос, которых хватает в современном водном поло.

