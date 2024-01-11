«Им что-то достанется»: погоревшим «самолинским» туристам могут вернуть часть денег

КБЭР «Банк Казани» и Гарантийный фонд РТ вошли в реестр кредиторов «Судоходной компании» с требованиями в 27 млн рублей, чтобы поделить 12 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Обманутые туристы «Волжских путешествий+» снова обрели шанс на получение выплат по исполнительным листам за несостоявшиеся туры по Волге. Не получив ни рубля от продажи теплохода «Борис Полевой», они претендуют на выплаты от последней сделки по купле-продаже трехпалубного теплохода «Очарованный странник» московскому бизнесмену Даниилу Хрыкину. По словам конкурсного управляющего ООО «Волжские путешествия+» Замира Артыкова, доход от нее будет распределяться пропорционально доле каждого кредитора. То есть примерно 1% на всех туристов, подсчитали сами пострадавшие. В результате каждый из них к лету может получить несколько тысяч рублей, или малую часть от потерянной суммы.

12 млн рублей от продажи «Очарованного странника» поделят с туристами?

Неожиданный поворот случился в давней скандальной истории с банкротством национального туристического перевозчика «Волжские путешествия+» Вячеслава Самолина, осуществлявшего речные туры по Волге. Обманутым «самолинским» туристам, потерявшим за 5 лет всякую надежду на какие-либо компенсационные выплаты, вдруг представилась новая возможность вернуть часть потерь.

Как стало известно «Реальному времени», в конце прошлого года конкурсный управляющий «Волжских путешествий+» через суд добился вхождения компании в реестр кредиторов ООО «Судоходная компания» (арендодатель теплохода «Очарованный странник», — прим. авт.). К тому моменту «Судоходная компания», находящаяся также в процедуре банкротства, успела продать с публичных торгов трехпалубный теплоход «Очарованный странник» за 12 млн рублей. Вхождение «Волжских путешествий+» в реестр СК дает ей право на распределение этой суммы между кредиторами, среди которых значатся и пострадавшие туристы. Каждому из них полагается по исполнительному листу от 60 до 100 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

«Пока расчеты по этой сумме (в 12 млн рублей) не проводились, так как шли судебные споры о том, включат «Волжские путешествия+» в реестр СК или нет, — рассказал «Реальному времени» конкурсный управляющий Замир Артыков. — 18 декабря Арбитражный суд РТ удовлетворил наше требование, признав его справедливым и обоснованным. Нас включили в реестр СК как основного кредитора», — заявил он. «Волжские путешествия+» признаны кредитором третьей очереди с требованиями в 33,1 млн рублей, обеспеченными залогом на теплоход «Очарованный странник».



Даниил Хрыкин купил, чтобы сдать в утиль?

Необходимо пояснить, что туристическая компания «Волжские путешествия +» выполняла речные круизы на двух арендованных теплоходах — «Борис Полевой» и «Очарованный странник». Арендодателем первого была казанская компания «Восход», второго — ООО «Судоходная компания» Михаила Цигенько. Основным кредитором выступил КБЭР «Банк Казани». Тот открыл структуре Самолина финансирование для аренды и последующей покупки «Очарованного странника» вместимостью 220 мест и эксплуатации в аренду «Бориса Полевого» вместимостью 140 мест. В ходе банкротства «Волжских путешествий+» предполагалось, что оба теплохода будут проданы, а вырученные средства вернутся банку. КБЭР «Банк Казани» вступил в банкротство с самым большим объемом требований — в 32 млн рублей.

На практике вышло сложнее. В ходе банкротства «Волжских путешествий+» удалось продать только один теплоход — «Борис Полевой». Его купили пермские бизнесмены за 12,3 млн рублей. За счет них удалось полностью погасить требования казанской фирмы «Восход» на 6,5 млн рублей и частично КБЭР «Банк Казани» и Гарантийного фонда при ИВФ РТ. Обманутым туристам ничего не досталось, рассказал конкурсный управляющий Замир Артыков.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Второй теплоход, «Очарованный странник», уплыл в конкурсную массу арендодателя «Судоходная компания». Конкурсный управляющий СК продал его с публичных торгов за 12 млн в апреле прошлого года, следует из материалов. Покупателем стал московский бизнесмен Даниил Хрыкин, как явствует из протокола торгов. Теплоход больше не эксплуатируется и отправлен в утиль, сообщили в московском туристическом агентстве. Связаться с самим Хрыкиным не удалось. Его партнер по бизнесу Элеонора Ариткулова передала запрос «Реального времени», но он не откликнулся.

КБЭР «Банк Казани» и Гарантийный фонд РТ вошли в реестр кредиторов СК с совокупными требованиями в 27 млн рублей, сообщил конкурсный управляющий Замир Артыков. Кроме того, в реестр СК пытался попасть и сам Вячеслав Самолин: его компания «ВВП плюс» заявила требования в 20,3 млн рублей. Однако Арбитражный суд РТ постановил оставить его за реестром, то есть он сможет погасить после проведения расчетов с остальными кредиторами. «Все, что останется, будет его», — отметил Артыков.

Каковы шансы пострадавших туристов вернуть часть потерянных денег? «Расчеты с ними зависят от многих факторов, — рассуждает Артыков. — Во-первых, вознаграждения в 4—5 млн может потребовать управляющий СК. Оставшаяся сумма будет распределяться пропорционально их сумме долга. Нельзя сказать, что им вообще ничего не достанется. Что-то достанется, но неизвестно, какая сумма», — уверяет он. По предварительным оценкам самих пострадавших, на них придется примерно 1% от общей суммы основного кредитора, а значит, на всех достанется примерно 80 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Впрочем, вхождение в реестр «Судоходной компании» оспорено. В картотеке арбитража 9 января отразилась апелляционная жалоба его кредитора Ф. Михеева. По словам Замира Артыкова, судебные тяжбы продлятся как минимум полгода. Поэтому выплаты туристам возможны не раньше лета, если судебное решение первой инстанции устоит.