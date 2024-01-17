«Без местного пиарщика в ОАЭ никакую новость в местный «Блумберг» запитчить не получится»

Как запустить продвижение бизнеса в одной из богатейших стран Персидского залива

Дубай, Абу-Даби и еще пять малоизвестных в России эмиратов — Мекка для российского бизнеса в последние пару лет. Количество предпринимателей и стартапов, зарегистрированных в свободной экономической зоне только в International Free Zone Authority (IFZA) в Дубае, возросло за 2022 год в 10 раз. Глядя на несколько медийных успешных проектов, отечественные предприниматели косяком тянутся на теплые берега Персидского залива, на которых постепенно становится все меньше мест для нового бизнеса из России. Как правильно продвигать свой продукт в Эмиратах, какими инструментами для этого и как пользоваться, в своей суперполезной прикладной авторской колонке для «Реального времени» рассказала руководитель агентства Fields4е Евгения Полякова.

Рекомендуем присмотреться к другим странам залива

Уже больше года, как рынок ОАЭ перенасытился российскими компаниями и соискателями, что привело к росту недоверия и настороженности со стороны местных компаний и инвесторов. Однако юные российские стартапы все так же стремятся в Эмираты. Инвестиции в технологии и инновации, деньги на запуск и развитие, шейхи, несметные богатства и ресурсы — именно так стартаперы описывают маркетологам и пиарщикам свою заветную мечту о запуске в ОАЭ.

В текущих обстоятельствах шансы на успех даже для очень перспективных проектов значительно уменьшились, а инвесторы в ОАЭ стали гораздо строже любых американцев и европейцев. На каждый вложенный рубль спросят десять. Мы рекомендуем внимательнее присмотреться к другим странам залива, не менее обделенным ресурсами, — Бахрейну, Саудовской Аравии, Катару. Однако поделимся рекомендациями по запуску проектов в ОАЭ.

В ОАЭ очень благоприятный бизнес-климат и нет необходимости долго готовить почву. Эффективно совместить PR-кампанию в СМИ с непосредственным выходом на рынок и презентацией сервисов компании в стране, участием в релевантных мероприятиях. Однако до начала работы со СМИ и инвесторами важно проработать и создать профили компании и ее руководителей, чтобы в момент начала реализации кампании можно было опереться на них, ссылаясь на экспертность и опыт команды. В идеале мы выводим в медиаполе уже состоявшуюся компанию, а не юный стартап только что из бизнес-инкубатора. Крупные инвесторы и государственные фонды в первую очередь заинтересованы в финансировании уже довольно развитых проектов.

realnoevremya.ru/Евгения Полякова

Особенности медиарынка страны

СМИ. Деловые и отраслевые издания в основном ориентированы на коммерческое сотрудничество, получать выходы на некоммерческой основе возможно при условии того, что компания ведет активную деятельность в ОАЭ и имеет медиапредставителя на месте. Печатные СМИ наравне с онлайн-СМИ популярны и востребованы в бизнес-сообществе. Важной частью местной медиакультуры является личное знакомство. С журналистами нужно встречаться, налаживать и поддерживать контакт. Так что без местного пиарщика никакую новость в местный «Блумберг» запитчить не получится.

Соцсети. В ОАЭ распространены социальные сети, доступ в интернет в среднем составляет 95%, что выше среднемирового показателя (59%). В деловой коммуникации основной платформой является Linkedin, он особенно важен для выстраивания бизнес-связей. СМИ активнее используют Facebook*, поэтому этот канал хорош для продвижения на местном рынке. СМИ дублируют большую часть материалов в соцсетях. Этот аспект важно учитывать.

Мероприятия. В стране проводится множество мероприятий локального и глобального уровня. Участие в них положительно влияет на репутацию. Не менее важны личные встречи с потенциальными партнерами и посещение нишевых мероприятий (форумы, конференции, круглые столы).

Особое внимание рекомендуем уделить анонсирующей кампании в преддверии участия в выставке или ином мероприятии. Один из наших подопечных транспортных стартапов принимал участие в рядовом отраслевом мероприятии со скромным стендом, его участие могло остаться незамеченным, если бы мы заранее не подготовили и не опубликовали в ведущих деловых СМИ серию интервью. Результат — на второй день выставки к клиенту подошли представители шейха, назначили личную встречу, которая завершилось контрактом на серию пилотов. Тот редкий случай, когда пиар моментально конвертируется в лиды.

Сайт. Веб-сайт на арабском будет важным активом для представления компании ЦА. Сайт должен содержать основную информацию о компании и о ее деятельности в ОАЭ. Также необходимо заранее подготовить презентационные материалы, буклеты на языке.

Пиар. Пиарщики ОАЭ не простаивают, не любят характерные для российских компаний срочные запросы и не будут делиться бесплатно идеями или аналитикой. Чтобы вести предметный диалог, нужно готовить 100% предоплату.

Представительство. Наличие офиса-представительства в стране будет значительно содействовать успешному маркетинговому и пиар-продвижению на рынке. На своей площадке возможна организация своих мероприятий презентационных, отчетных или анонсирующих. Однако прежде чем открывать представительство, проведите анализ конкурентной среды, изучите особенности. Любая активность в ОАЭ — дорогое удовольствие. В этом направлении не нужно ходить ва-банк в надежде впоследствии обольстить шейха. ОАЭ — это как блогер-миллионник. Не тратьте свой годовой бюджет на одного, эффекта не будет. Яйца в разные корзины складывайте.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ОАЭ знают, что у русских хороший вкус во всем

Мы задали нашим партнерам в ОАЭ вопросы, которые волнуют нас сейчас, и делимся с вами их ответами.

— Опишите русского бизнесмена. Что характерно для российского бизнеса? Что нравится? Что раздражает?

— Российские бизнесмены довольно амбициозны, ориентированы на результат и хотят работать только с лучшими. Они доверяют, умеют слушать, выражать свою точку зрения и очень вежливы.

— Есть ли какие-то товары, продукты, бренды из России, которые известны и популярны в ОАЭ?

— Российские компании в ОАЭ представлены в основном в сферах продуктов питания и ИТ-решений. Российские технологии хорошо известны. «Российский продуктовый дом» (продукты питания) — довольно успешный проект в Дубае. В числе прочих известных брендов — IT компания iiko Middle East, «Лукойл» и Yotaphone.

— Что важно знать об ОАЭ, их жителях и особенностях ведения бизнеса в стране российским бизнесменам, которые планируют выходить на ваш рынок?

— Жители ОАЭ вежливые, гостеприимные, приветливые. В стране довольно дружно проживает более 200 национальностей. В ОАЭ знают, что у русских хороший вкус во всем. Например, россияне покупают самую роскошную недвижимость за миллионы долларов, никогда не пытаются сэкономить на качестве и сервисе. Кроме того, ОАЭ — мультикультурная страна, где люди любого происхождения и религии находят то, что ищут. Никому не позволено притеснять другого.

В нашей стране не принято открыто говорить о политике, религии и сексе. Поцелуи в щечки разрешены, но лучше избегать такой формы приветствия на деловых мероприятиях и вообще на публике. Протягивать руку эмиратской женщине не принято, если только не она сама проявляет инициативу.

— Вы почувствовали рост активности российских компаний в ОАЭ с февраля 2022 года?

— До февральских событий 2022 года в ОАЭ работало чуть более 4 000 российских компаний. Количество предпринимателей и стартапов, зарегистрированных в свободной экономической зоне только в International Free Zone Authority (IFZA) в Дубае возросло за 2022 год в 10 раз. Кроме того, спрос от граждан России на элитную недвижимость ОАЭ возрос только за первое полугодие 2022-го на 67%. Именно ОАЭ рассматривались как одно из наиболее привлекательных направлений для релокации российских IT и технологических компаний.



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