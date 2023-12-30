Вечеринка Ивлеевой, зарубежный футбол и ульяновская певица: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стала скандальная вечеринка с дресс-кодом almost naked, организованная видеоблогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Мероприятие стало поводом для судебного иска, а артисты, пришедшие на него, теперь сталкиваются с «отменой». Традиционно граждан также интересуют новости спорта, а именно футбол — чемпионат Саудовской Аравии и клубный чемпионат мира. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Новая «популярность» Анастасии Ивлеевой

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



realnoevremya.ru

«Почти голая вечеринка» прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Среди гостей мероприятия были журналистка Ксения Собчак, артисты Лолита Милявская и Филипп Киркоров, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие. На сцене также выступила певица Анна Asti. Фотографии, на которых все эти «звезды» были в полупрозрачных нарядах, очень быстро разлетелись по интернету. Ситуация вызвала бурную реакцию со стороны депутатов и общественных деятелей, которые попросили прокуратуру проверить вечеринку на наличие пропаганды ЛГБТ*. Уже на второй день мероприятия, когда оно проводилось для всех желающих, в клуб нагрянули силовики. Позже признаки пропаганды ЛГБТ* на фото и видео с вечеринки выявил и Роскомнадзор.

После этой вечеринки «звезды» стали массово приносить свои извинения в социальных сетях. Например, сама Ивлеева, изначально и не согласившаяся с критикой, все же опубликовала два видеообращения. В первом она извинилась «перед обществом и гостями». По ее словам, вечеринка была частью презентации неопубликованных фотосъемок, сделанных для журнала Playboy. До момента, пока он не ушел из России, Ивлеева была его главным редактором. Во втором блогер извинилась уже перед артистами, отметив, что ей «больно осознавать, что все попали под общую гребенку».

МТС исключил Анастасию Ивлееву из амбассадоров, а рекламу с ее участием сняли с эфира. От сотрудничества с ней отказался и «Тинькофф Банк». В отношении телеведущей прошли налоговые проверки. Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, юридические лица, аффилированные с блогером, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения. По версии налоговых органов, с 2020 по 2022 годы неуплаченный налог превысил 130 миллионов рублей.

Что касается других «звездных» гостей вечеринки, то, например, Ксения Собчак также опубликовала свои извинения. Изначально она заявляла, что даже если вечеринка могла не понравиться общественности, «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело». Певец Филипп Киркоров также извинился, записав видеообращение. Сайт артиста заблокирован, а «ТНТ» убрал его с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Гендиректор телеканала Тина Канделаки сообщила, что несколько сцен в фильме будут пересняты. Певица Лолита Милявская, в свою очередь, заявила, что ее «вырезают из телевизионного эфира» и требуют отменить ее концерты.

Новогоднее выступление певицы Анны Асти в московском клубе Gipsy тоже отменили. Комментарий по поводу мероприятия дал и певец Дима Билан. По его словам, он лишь заглянул в «Мутабор» на несколько минут. Артист заявил, что посещение мероприятий — это часть его работы. Он знал о дресс-коде, но «знать заранее, что наденет» другой, «просто не мог». Еще одним артистом, которого быстро настигло наказание, оказался рэпер Vacio. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и арестовали на 15 суток по статьям о мелком хулиганстве и пропаганде ЛГБТ*. Сам клуб, в котором прошла вечеринка, опечатали на месяц. После проверки полиции и Роспотребнадзора выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась там без лицензии.

Альметьевцы не сидели в интернете

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

realnoevremya.ru

Единственным городом, жителей которого не интересовала ни одна из попавших в топ тем, оказался Альметьевск. В Набережных Челнах и Нижнекамске горожане чуть ли не активнее остальных интересовались историей «полуголой» вечеринки и персоной Анастасии Ивлеевой.

Во всех других запросах первыми оказались жители столицы Татарстана. К примеру, они активно следили за матчем 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Наср» одержал победу со счетом 3:1.

Также казанцы продолжают смотреть нашумевший сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Помимо просмотра сериалов, жители Казани также болели за хоккейный клуб «Ак Барс», который 21 декабря потерпел поражение в Екатеринбурге от «Автомобилиста». Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1 (0:0,1:1,1:0).

В лидерском топе Татарстана оказалась и ульяновская певица Гузель Хасанова. Жители республики активно искали ее в интернете. Однако все эти запросы были отправлены из небольших населенных пунктов. Еще 9 декабря на канале «Россия-1» вышел выпуск музыкальной телепередачи «Привет, Андрей!», который посвятили любимым песням для новогодних корпоративов. Артистка приняла в нем участие, выступив с композицией «Не плачь» из репертуара советской и российской эстрадной певицы Татьяны Булановой и группы «Летний сад».

Турнир компьютерного шутера прервал хайп вокруг Ивлеевой

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:



realnoevremya.ru

На видеохостинге YouTube все лидерские места также достались запросам, связанным с вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Однако прервать их смог новогодний киберспортивный турнир Recrent New Year Battle по Call of Duty: Warzone.

Call of Duty: Warzone — free-to-play компьютерная игра в жанре многопользовательского шутера от первого лица и королевской битвы, разработанная компаниями Infinity Ward и Raven Software и изданная Activision 10 марта 2020 года для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Warzone позволяет вести многопользовательскую онлайн-борьбу на одном поле боя вне зависимости от платформы между 150—200 игроками, находящимися в вымышленном городе Верданск.



Турнир начался с открытых отборочных туров, которые прошли 24, 26 и 27 декабря на платформе VK Play в формате командных отрядов по три человека. По итогам трех квалификаций в основной этап отправились по восемь команд из каждого отборочного.

Основной этап турнира начался 29 декабря. Помимо победителей отборочных, на чемпионате сыграют восемь приглашенных команд, в составе которых будут известные стримеры. Партнерами проекта выступают Федерация компьютерного спорта России, киберспортивный холдинг ESforce, турнирный оператор Epic Esports Events, а также платформа VK Play и «VK Play Арена». Призовой фонд чемпионата составит один миллион рублей.

* Международное общественное движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.

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