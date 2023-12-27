Как навести порядок в личных финансах уже сегодня: простые рекомендации для увеличения капитала

Фото: коллаж realnoevremya.ru

Декабрь — отличная пора, чтобы подвести финансовые итоги года и поставить цели на следующий. «Реальное время» совместно с финансовыми экспертами подготовило рекомендации, чтобы уже в этом году начать разумно управлять своими деньгами и качественно улучшить жизнь в наступающем.

Начать формировать капитал

Многие получают перед Новым годом премии. Чтобы не потратить все деньги в праздничной суете, заведите вклад в надежном банке. У вас появится подушка безопасности, на которую еще и будут капать проценты. Сейчас банки предлагают очень выгодные условия по вкладам. Так вы сможете уберечь накопления от инфляции или незаметно накопить на крупную покупку. А чтобы не было соблазна потратить эти деньги — откройте вклад с возможностью пополнения, но без возможности снятия денег.

Вот несколько способов откладывать накопления незаметно для бюджета:

класть на вклад все свободные деньги, которые остаются в конце месяца;

настроить автопополнение в дату сразу после зарплаты. В таком случае приложение само будет отчислять фиксированную сумму;

весь дополнительный доход, полученный сверх обычного, зачислять сразу на вклад.

Самым мнительным напоминаем, что все банковские вклады и счета частных лиц и малых предприятий застрахованы государством. Если у банка отзывают лицензию, вкладчики гарантированно получают свои средства в пределах 1,4 миллиона рублей.

Чтобы не потратить все деньги в праздничной суете, заведите вклад в надежном банке. realnoevremya.ru

Рефинансировать кредиты

Если у вас несколько кредитов, изучите возможности рефинансирования. Возможно, вам удастся немного уменьшить свои расходы на погашение долгов. Кроме того, удобнее платить всего один раз месяц одному банку, чем несколько раз и разным. Но прежде чем оформлять рефинансирование, обязательно тщательно посчитайте и сравните переплату по старым кредитам и по новому.

Завести индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Инвестиции — это еще один способ сформировать капитал. Но они требуют определенных знаний и сопряжены с рисками потерять деньги. Новичку можно начать с открытия ИИС. Это специальный счет, с помощью которого можно покупать ценные бумаги и валюту на бирже. Преимущество — открывая индивидуальный инвестиционный счет, инвестор получает право на налоговый вычет. Если успеть это сделать в декабре, то вы получите возможность уже в следующем году вернуть 13% от суммы, которую вы положите на ИИС (но не больше 52 000 рублей). Налоговый вычет можно получить даже если просто положить деньги на ИИС, не совершая покупок.

Инвестиции — это еще один способ сформировать капитал. realnoevremya.ru

Составить финансовый план на следующий год

Учет денег — это основа финансовой грамотности. Сделайте первый шаг к разумному управлению своими деньгами уже в этом году — напишите свой личный финансовый план на следующий год. Это не просто упорядочит ваш бюджет, но и поможет превратить мечты в реальность — например, закрыть кредит, накопить нужную сумму для отпуска на море или для заветной покупки.

Материал подготовлен при содействии экспертов банка «Аверс».