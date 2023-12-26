Первый в России «Всеобуч по плаванию» реализовали в Елабуге
А через 10 лет планируют вырастить мировых чемпионов и олимпийцев
Что получится, если усилия именитого российского тренера по плаванию объединить с инициативой крупного бизнеса и полным содействием городских властей? «Реальное время» популярно объясняет: получится так, что более 1 000 второклашек в год будут бесплатно учиться плавать. В городе откроется новая спортшкола, будут разработаны планы развития спорта на ближайшие 10 лет и появится зримая перспектива получить первого в истории олимпийского пловца-елабужанина. Кто, зачем и как реализовал в Елабуге социальный проект «Всеобуч по плаванию» — рассказываем подробнее.
«Наша мечта — через 10 лет воспитать чемпиона мира»
Вот уже второй поток «Всеобуча по плаванию» завершился в Елабуге — в честь этого в ФОК «Чемпион» прошел большой праздник. В рамках проекта всех учеников вторых классов школ Елабуги и ЕМР учат плавать. Три раза в неделю, три месяца подряд дети занимаются, а потом, во время «выпускного праздника», демонстрируют полученные навыки. Вот и сейчас, в декабре 2023-го, провели праздник уже для третьего потока проекта. Дети показали новые навыки, и каждый из них получил медаль с надписью «Умею плавать».
Может быть, для кого-то из них эта медаль станет первым шагом к олимпийской награде? Скажете: все это напрасные мечты? Но с некоторых пор в спортивной жизни Елабуги произошли такие тектонические сдвиги, что грезы об Олимпиаде уже не кажутся чем-то недостижимым. Впрочем, обо всем по порядку.
В 2022 году в Елабуге был запущен социальный проект «Всеобуч по плаванию» — инициатором его был бизнесмен, один из основателей АО «Эссен Продакшн АГ» Вадим Махеев. Глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев это начинание поддержал. Цель проекта — научить второклассников держаться на воде, поддержать здоровье детей и привить им любовь к спорту. Хотя изначально, как признается нашему изданию Вадим Махеев, у него родилась более амбициозная идея:
— Сначала я хотел создать спортшколу, которая растила бы чемпионов. Признаюсь, наша мечта — через 10 лет воспитать чемпиона мира, а через какое-то время — олимпийского призера. Мы провели опрос среди местных тренеров, они сказали: «Мы не сможем набрать детей». Тогда я обратился к заслуженному тренеру РФ Сергею Николаевичу Бородину, и он сказал: «Мы не будем набирать детей, они сами придут, даже больше, чем нужно, вот увидите». Он предложил применить советский подход, советскую школу — проводить селекцию талантливых детей через «Всеобуч по плаванию».
«Всех детей в нашем регионе нужно с детства учить держаться на воде и плавать»
Итак, плавать решено было учить всех без исключения. А из них уже выбирать тех, кто подает надежды, и развивать дальше. Опытный тренер Сергей Бородин объяснил, что начинать нужно со второклассников: дети младше еще не полноценно готовы к занятиям. Яркая социальная нота проекта не вызывает никаких сомнений: во-первых, как говорит Вадим Махеев, плавание — один из самых здоровых видов спорта, оно укрепляет организм, а не разрушает его. Ну а во-вторых, проект напрямую решает вопросы безопасности:
Интересно, что в России разработана аналогичная федеральная межведомственная программа. Она предполагала именно то, что происходит сейчас в Елабуге: 36-часовой курс поголовного с определенного возраста обучения детей плаванию. Изначально дух проекта не спортивный — это социальная программа, в задачи которой входит минимизировать риск гибели ребенка на воде. Программа успела пройти много согласований, прошла через Минспорта и Минпросвещения, уже была подписана на уровне Президентского совета и должна была внедряться в школы по всей стране как обязательная. А вот в Минфине документы «застряли», и неудивительно — случилось это в феврале 2022 года. Финансирование программы на неопределенный срок приостановилось.
«Я профессионал и пустых обещаний давать не буду»
Эту программу и ее методическую основу предложил реализовать в Елабуге заслуженный тренер России по плаванию Сергей Бородин. Более 30 лет этот человек работал тренером в сборных командах самых высоких уровней: СССР, РСФСР, Российской Федерации. Количество официальных благодарственных писем, которые были ему направлены, сосчитать сложно — среди них, например, есть благодарность от президента МОК Хуана Антонио Самаранча за личный вклад в успех Сиднейской Олимпиады. Он готовил призеров и финалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира. С августа 2014 года работал тренером-бригадиром сборной России по плаванию. А теперь поднимает детское плавание в Елабуге. Как же удалось привезти специалиста такого уровня в 80-тысячный татарстанский город?
Сергей Николаевич рассказывает в беседе с «Реальным временем»:
— Для меня это приглашение было совершенно неожиданным. В июле 2022 года на меня через своих помощников вышел Вадим Махеев с предложением приехать в Елабугу, посмотреть инфраструктуру и оценить, какую работу здесь можно построить. Он рассказал мне, что город спортивный: хоть и небольшой, но в нем пять плавательных бассейнов. И много детей! Я тогда работал в сборной команде России по плаванию. Учитывая наши международные перспективы на тот момент, настроение было, прямо скажем, не самое бодрое. И это предложение мне показалось интересным. Я прилетел в Елабугу, меня познакомили с главой города Рустемом Нуриевым. Сначала мы оценили бассейны и то, какую работу в них можно организовать. Я им сразу сказал, что прямо завтра олимпийского чемпиона вырастить не получится, потому что я профессионал и пустых обещаний давать не буду. Мое видение работы, которую в Елабуге можно было организовать, было таким: всеобуч по плаванию — первая ступень. Он должен стать родником для спортивной школы и спецклассов, в которых занимались бы талантливые дети, проходя дальнейшую селекцию — уже в федеральном масштабе.
«Нам в помощь собрали многоуровневую команду»
Вадим Махеев и Рустем Нуриев согласились с предложением Сергея Бородина. С заслуженным тренером России был подписан контракт до 2026 года, он приехал в Елабугу — и закипела работа. Сначала решали кадровые вопросы: Бородин набрал 14 квалифицированных, опытных тренеров, которые работают с детьми на воде. Двоих специалистов — молодую семейную пару, подающую большие надежды на тренерском поприще, — привезли в Елабугу из Тюмени, муниципалитет обеспечил ребят жильем.
Первый год проекта дал ошеломительные результаты: 1 200 второклассников из Елабуги и Елабужского района научились плавать. 1 300 детей прошли «Всеобуч по плаванию» на второй год.
Откуда будут браться чемпионы?
Вадим Махеев инициировал разработку целевой долгосрочной программы развития плавания в Елабуге на 10 лет. И «Всеобуч» в нем — первая ступень, «основание пирамиды».
За первый год развития проекта 200 детей, прошедших «Всеобуч», прошли первый этап отбора. Через сито второго этапа прошли 100 ребят — в сентябре они были зачислены в спортивную школу по секции плавания. Сейчас эти юные пловцы учатся в третьем классе. Когда они перейдут в пятый, будет проведен третий отборочный этап — 25 самых перспективных пловцов будут учиться в специальном спортивном классе, который планируется открыть на базе полилингвального лицея «Адымнар» в Елабуге, руководство которого оказывает огромную помощь проекту.
Создавая спорткласс, в Елабуге ориентируются на всероссийскую программу «Я стану чемпионом». Ее ведет и финансирует Всероссийская федерация плавания, базируется эта программа в Волгограде, где выстроен большой учебно-тренировочный центр. Там сосредоточены и научные, и тренерские кадры для того, чтобы готовить спортсменов в сборную команду России. Сергей Николаевич Бородин резюмирует:
— Так что наша задача — организовать создание специальных классов, а оттуда как можно больше юных талантливых елабужан выводить в эту программу. Они будут нести флаг Татарстана и флаг Елабуги до самых золотых олимпийских высот. Моя задача — организовать эту структуру, выстроить пирамиду. В ее основании — наш «Всеобуч», потом — ступенчатая система отборов, а следом — спортклассы, из которых дети будут отправляться в федеральные программы. Этот наш план согласован со Всероссийской федерацией плавания. Сам Владимир Сальников, ее президент и прославленный олимпиец, внимательно следит за нашей программой. Недавно мы с ним общались: он говорит, что в стране мы единственные, кто полнокровно эту программу реализует! Мне многие звонят из разных регионов России с вопросами, как так получилось. А я отвечаю, что у нас все держится на трех китах: бизнес, власть и профессионалы. Бизнес — это Вадим Махеев, власть — это Рустем Нуриев, и мы как профессионалы, которые направляем этот процесс. Поэтому у нас все срослось!
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