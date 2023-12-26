Первый в России «Всеобуч по плаванию» реализовали в Елабуге

А через 10 лет планируют вырастить мировых чемпионов и олимпийцев

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru Сергеем Бородиным

Что получится, если усилия именитого российского тренера по плаванию объединить с инициативой крупного бизнеса и полным содействием городских властей? «Реальное время» популярно объясняет: получится так, что более 1 000 второклашек в год будут бесплатно учиться плавать. В городе откроется новая спортшкола, будут разработаны планы развития спорта на ближайшие 10 лет и появится зримая перспектива получить первого в истории олимпийского пловца-елабужанина. Кто, зачем и как реализовал в Елабуге социальный проект «Всеобуч по плаванию» — рассказываем подробнее.

«Наша мечта — через 10 лет воспитать чемпиона мира»

Вот уже второй поток «Всеобуча по плаванию» завершился в Елабуге — в честь этого в ФОК «Чемпион» прошел большой праздник. В рамках проекта всех учеников вторых классов школ Елабуги и ЕМР учат плавать. Три раза в неделю, три месяца подряд дети занимаются, а потом, во время «выпускного праздника», демонстрируют полученные навыки. Вот и сейчас, в декабре 2023-го, провели праздник уже для третьего потока проекта. Дети показали новые навыки, и каждый из них получил медаль с надписью «Умею плавать».

Может быть, для кого-то из них эта медаль станет первым шагом к олимпийской награде? Скажете: все это напрасные мечты? Но с некоторых пор в спортивной жизни Елабуги произошли такие тектонические сдвиги, что грезы об Олимпиаде уже не кажутся чем-то недостижимым. Впрочем, обо всем по порядку.

В 2022 году в Елабуге был запущен социальный проект «Всеобуч по плаванию» — инициатором его был бизнесмен, один из основателей АО «Эссен Продакшн АГ» Вадим Махеев. Глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев это начинание поддержал. Цель проекта — научить второклассников держаться на воде, поддержать здоровье детей и привить им любовь к спорту. Хотя изначально, как признается нашему изданию Вадим Махеев, у него родилась более амбициозная идея:

— Сначала я хотел создать спортшколу, которая растила бы чемпионов. Признаюсь, наша мечта — через 10 лет воспитать чемпиона мира, а через какое-то время — олимпийского призера. Мы провели опрос среди местных тренеров, они сказали: «Мы не сможем набрать детей». Тогда я обратился к заслуженному тренеру РФ Сергею Николаевичу Бородину, и он сказал: «Мы не будем набирать детей, они сами придут, даже больше, чем нужно, вот увидите». Он предложил применить советский подход, советскую школу — проводить селекцию талантливых детей через «Всеобуч по плаванию».

предоставлено для realnoevremya.ru Сергеем Бородиным

«Всех детей в нашем регионе нужно с детства учить держаться на воде и плавать»

Итак, плавать решено было учить всех без исключения. А из них уже выбирать тех, кто подает надежды, и развивать дальше. Опытный тренер Сергей Бородин объяснил, что начинать нужно со второклассников: дети младше еще не полноценно готовы к занятиям. Яркая социальная нота проекта не вызывает никаких сомнений: во-первых, как говорит Вадим Махеев, плавание — один из самых здоровых видов спорта, оно укрепляет организм, а не разрушает его. Ну а во-вторых, проект напрямую решает вопросы безопасности:

— Посмотрите статистику, — предлагает бизнесмен. — Порядка 80 человек в Татарстане в год тонет, погибает на воде. Значит, всех детей в нашем регионе нужно с детства учить держаться на воде и плавать. Кстати, когда мои дочка и сын были маленькие, я в директивном порядке учил их плавать. Поднимал в шесть утра и вел в бассейн. Дочка, когда выросла, вспоминала, как не хотелось им с братом вставать по утрам на эти уроки. Зато, когда она в 17 лет поехала на гимнастические сборы на море — оказалось, что она единственная из всех гимнасток умеет держаться на воде. Дочь — мастер спорта по гимнастике, у нее сейчас спортклуб в Челнах, она тренирует порядка 400 детей. А сын — в сборной России по тхэквондо, так что мне всегда очень близки спортивные проекты. Словом, тут, во «Всеобуче», социальная тема сама собой поднялась, хоть мы ее не планировали, но теперь она нам очень нравится. И родители тоже довольны, они нас поддерживают!

Интересно, что в России разработана аналогичная федеральная межведомственная программа. Она предполагала именно то, что происходит сейчас в Елабуге: 36-часовой курс поголовного с определенного возраста обучения детей плаванию. Изначально дух проекта не спортивный — это социальная программа, в задачи которой входит минимизировать риск гибели ребенка на воде. Программа успела пройти много согласований, прошла через Минспорта и Минпросвещения, уже была подписана на уровне Президентского совета и должна была внедряться в школы по всей стране как обязательная. А вот в Минфине документы «застряли», и неудивительно — случилось это в феврале 2022 года. Финансирование программы на неопределенный срок приостановилось.

предоставлено для realnoevremya.ru Сергеем Бородиным

«Я профессионал и пустых обещаний давать не буду»

Эту программу и ее методическую основу предложил реализовать в Елабуге заслуженный тренер России по плаванию Сергей Бородин. Более 30 лет этот человек работал тренером в сборных командах самых высоких уровней: СССР, РСФСР, Российской Федерации. Количество официальных благодарственных писем, которые были ему направлены, сосчитать сложно — среди них, например, есть благодарность от президента МОК Хуана Антонио Самаранча за личный вклад в успех Сиднейской Олимпиады. Он готовил призеров и финалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира. С августа 2014 года работал тренером-бригадиром сборной России по плаванию. А теперь поднимает детское плавание в Елабуге. Как же удалось привезти специалиста такого уровня в 80-тысячный татарстанский город?

Сергей Николаевич рассказывает в беседе с «Реальным временем»:

— Для меня это приглашение было совершенно неожиданным. В июле 2022 года на меня через своих помощников вышел Вадим Махеев с предложением приехать в Елабугу, посмотреть инфраструктуру и оценить, какую работу здесь можно построить. Он рассказал мне, что город спортивный: хоть и небольшой, но в нем пять плавательных бассейнов. И много детей! Я тогда работал в сборной команде России по плаванию. Учитывая наши международные перспективы на тот момент, настроение было, прямо скажем, не самое бодрое. И это предложение мне показалось интересным. Я прилетел в Елабугу, меня познакомили с главой города Рустемом Нуриевым. Сначала мы оценили бассейны и то, какую работу в них можно организовать. Я им сразу сказал, что прямо завтра олимпийского чемпиона вырастить не получится, потому что я профессионал и пустых обещаний давать не буду. Мое видение работы, которую в Елабуге можно было организовать, было таким: всеобуч по плаванию — первая ступень. Он должен стать родником для спортивной школы и спецклассов, в которых занимались бы талантливые дети, проходя дальнейшую селекцию — уже в федеральном масштабе.

предоставлено для realnoevremya.ru Сергеем Бородиным

«Нам в помощь собрали многоуровневую команду»

Вадим Махеев и Рустем Нуриев согласились с предложением Сергея Бородина. С заслуженным тренером России был подписан контракт до 2026 года, он приехал в Елабугу — и закипела работа. Сначала решали кадровые вопросы: Бородин набрал 14 квалифицированных, опытных тренеров, которые работают с детьми на воде. Двоих специалистов — молодую семейную пару, подающую большие надежды на тренерском поприще, — привезли в Елабугу из Тюмени, муниципалитет обеспечил ребят жильем.

— В августе я приехал в Елабугу, а с октября мы уже запустили обучение, — рассказывает Сергей Бородин. — Нам в помощь собрали многоуровневую команду. Помогали все: команда управления образования, муниципалитет, исполком — решать пришлось много вопросов. Начиная от транспорта, чтобы централизованно возить детей на занятия, заканчивая закупкой инвентаря. С моим приездом Вадим Евгеньевич организовал местную общественную организацию «Федерация плавания г. Елабуга и ЕМР», в которой он стал президентом, а я — исполнительным директором. Я поделился опытом, как такая организация должна работать, а еще ее наличие помогает нам организованно получать финансирование, в том числе грантовое. В первый год все это финансировали муниципалитет и Вадим Евгеньевич. Потом мы выиграли с этим проектом грант от «Татнефти», на эти средства провели второй сезон «Всеобуча». Вадим Махеев продолжает вкладываться: закупил тренажеров на 2 миллиона, сейчас на его деньги мы ставим электронику в бассейны за 4 миллиона рублей. А еще он компенсировал выросшие расходы на транспорт, которые в грантовой смете учтены не были.

Первый год проекта дал ошеломительные результаты: 1 200 второклассников из Елабуги и Елабужского района научились плавать. 1 300 детей прошли «Всеобуч по плаванию» на второй год.

предоставлено для realnoevremya.ru Сергеем Бородиным

Откуда будут браться чемпионы?

Вадим Махеев инициировал разработку целевой долгосрочной программы развития плавания в Елабуге на 10 лет. И «Всеобуч» в нем — первая ступень, «основание пирамиды».

За первый год развития проекта 200 детей, прошедших «Всеобуч», прошли первый этап отбора. Через сито второго этапа прошли 100 ребят — в сентябре они были зачислены в спортивную школу по секции плавания. Сейчас эти юные пловцы учатся в третьем классе. Когда они перейдут в пятый, будет проведен третий отборочный этап — 25 самых перспективных пловцов будут учиться в специальном спортивном классе, который планируется открыть на базе полилингвального лицея «Адымнар» в Елабуге, руководство которого оказывает огромную помощь проекту.

Создавая спорткласс, в Елабуге ориентируются на всероссийскую программу «Я стану чемпионом». Ее ведет и финансирует Всероссийская федерация плавания, базируется эта программа в Волгограде, где выстроен большой учебно-тренировочный центр. Там сосредоточены и научные, и тренерские кадры для того, чтобы готовить спортсменов в сборную команду России. Сергей Николаевич Бородин резюмирует:

— Так что наша задача — организовать создание специальных классов, а оттуда как можно больше юных талантливых елабужан выводить в эту программу. Они будут нести флаг Татарстана и флаг Елабуги до самых золотых олимпийских высот. Моя задача — организовать эту структуру, выстроить пирамиду. В ее основании — наш «Всеобуч», потом — ступенчатая система отборов, а следом — спортклассы, из которых дети будут отправляться в федеральные программы. Этот наш план согласован со Всероссийской федерацией плавания. Сам Владимир Сальников, ее президент и прославленный олимпиец, внимательно следит за нашей программой. Недавно мы с ним общались: он говорит, что в стране мы единственные, кто полнокровно эту программу реализует! Мне многие звонят из разных регионов России с вопросами, как так получилось. А я отвечаю, что у нас все держится на трех китах: бизнес, власть и профессионалы. Бизнес — это Вадим Махеев, власть — это Рустем Нуриев, и мы как профессионалы, которые направляем этот процесс. Поэтому у нас все срослось!

предоставлено для realnoevremya.ru Сергеем Бородиным