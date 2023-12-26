Итоги года от СМУ-88: «Яналиф», первые шаги в современном искусстве и городские инициативы
Федеральный статус «Надежного застройщика России» получила в уходящем 2023 году Группа компаний «СМУ-88». Это стало достойным завершением года, в котором произошло многое: завершено строительство двух жилых комплексов в Казани, начата грандиозная стройка «Вознесенского квартала» и на глазах растет первый жилой квартал Новой Портовой. Застройщик ищет точки соприкосновения с национальной идентичностью и татарскими художниками. Главные итоги года для группы компаний — в материале «Реального времени».
- Выход на Волгу. «Яналиф». Казань реализует самый амбициозный градостроительный проект последнего десятилетия — реновацию Новой Портовой. Редевелопмент 287 га полузаброшенной промзоны у речпорта принесет городу современное мультиформатное пространство и, самое главное, благоустроенный выход к Волге. Как говорят, путь в 1000 ли начинается с первого шага, который в данном случае сделала Группа компаний «СМУ-88». В конце 2022 года застройщик заложил первый камень в строительство первого ЖК, который появится согласно мастер-плану развития Новой Портовой.
Весной СМУ-88 выбрало название для своего первого жилого квартала, им стало татарское слово «Яналиф», которое несет в себе сразу несколько смыслов. Это слияние двух слов: «яңа» — «новый» и «алифба» — азбука. Так назывался алфавит, который официально использовался в Татарской и других тюркских республиках СССР в 1920—1930 годах. В СМУ-88 говорят, что выбрали такое название, потому что в компании проект воспринимают как новый пространственный язык и обращение к принципам современной урбанистики. А еще тут можно разглядеть «новую жизнь» («яңа» — «новый», «life» — «жизнь») — то, что реновация должна принести на эту территорию.
Проект оказался чрезвычайно успешен — всего за неделю застройщик смог реализовать 25% квартир в первой очереди. Подобную востребованность объясняют аналитики РБК, которые называют казанскую недвижимость самой инвестиционно привлекательной. Уровень доходности настолько высок, что сравним с московскими проектами. Видимо, поэтому в СМУ-88 не стали тянуть со вторым этапом — его запустили уже летом.
- Идентичность Новой Портовой и городские сообщества. Свою заинтересованность в сохранении и отражении исторического и культурного наследия города в СМУ-88 не ограничили только названием ЖК «Яналиф». Летом застройщик инициировал ряд встреч с городскими сообществами, на которых предложил экспертам и активистам из разных сфер открытый диалог о развитии бывшей промзоны у речпорта.
На первую встречу позвали историков, краеведов и татарских общественных деятелей — обсудить подходы к сохранению наследия Старо- и Ново-Татарской слобод в контексте редевелопмента Новой Портовой. По итогам двухчасовой дискуссии в ходе речной прогулки на теплоходе озвучили 15 предложений — от арт-объектов до музеев под открытым небом.
Одно из предложений уже получило развитие — главный архитектор Казани привлекла участников встречи к мозговому штурму по наименованию вновь образованных 35 улиц нового микрорайона. Собранные предложения будут вынесены на Комиссию по топонимике.
- Запуск строительства ЖК «Вознесенский квартал»*. Еще одной точкой реновации бывших промзон для СМУ-88 стала территория в районе улицы Родины и Вознесенского тракта. Тут застройщик прошедшим летом демонтировал остатки заброшенных складских помещений и приступил к строительству 10 домов своего нового проекта — ЖК «Вознесенский квартал»*.
Помимо трендовой архитектуры, современных отделочных материалов и возвращения моды на французские балкончики проект СМУ-88 выделяется богатством и разнообразием общественных пространств. Для жителей оборудуют помещения для разных повседневных сценариев: лайфворкинг, кинозал, фитнес-клуб, комнату тишины, досуговый центр для детей и многофункциональное пространство для проведения различных мероприятий. Кроме того, на первых этажах домов устроят дизайнерские лобби с художественной подсветкой, ионизаторами воздуха и мягкой мебелью со встроенными зарядками для гаджетов и зимним садом с растениями из Средней полосы России.
- Завершение строительства ЖК «Свобода» и «Яратам». Несмотря на непростое время, СМУ-88 продолжает сохранять одну из своих ключевых фишек, за которую в свое время застройщика полюбили казанцы, — сдавать ЖК раньше запланированного срока.
В этом году застройщик ввел в эксплуатацию с опережением ЖК «Свобода» и сразу две очереди ЖК «Яратам». «Свобода» появилась в Ново-Савиновском районе недалеко от моста «Миллениум» и представляет собой образец классического бизнес-класса с премиальными отделочными материалами, высокими потолками, просторными планировками и камерной территорией. Статус проекта тут подчеркивает даже канализационно-насосная станция — она отделана кортеновской сталью.
«Яратам» же в 2023 году стал одним из самых востребованных жилых комплексов в Казани. Причиной этому стала высокая сбалансированность проекта. Благодаря своей локации, качеству проработки и ценовой политике ЖК «Яратам» на сегодняшний день, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, входит в топ-3 самых востребованных проектов в массовом сегменте рынка недвижимости Казани. А еще прямо во дворе дома СМУ-88 зарезервировало участок для строительства муниципального детсада на 260 мест.
- Девять федеральных премий. Качество проектов СМУ-88 в этом году высоко оценивали не только потребители, но и профессиональное сообщество. Жилые комплексы стали победителями и призерами сразу в девяти номинациях авторитетных федеральных премий. Кстати, пять из них в копилку СМУ-88 принес ЖК «Яналиф»: «Премьера года» федеральной премии Urban Awards 2023, «Лучшая жилая недвижимость» в России по версии федерального конкурса инновационных проектов в сфере недвижимости GOOD INNOVATIONS, «Успешный старт» международной премии PROESTATE & TOBY Awards 2023, «Лучшая концепция развития территорий» и «Выбор горожан» на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш».
Atlantis Deluxe взял серебро в летнем конкурсе ТОП ЖК 2023. Комплекс занял второе место в номинации «Лучшая архитектурная подсветка фасада», а ЖК SKYLINE, ЖК Richmond и ЖК «Норвежский» пробились в финал премии «Герои городов».
- Один из крупнейших и быстрейших застройщиков Татарстана. Сама Группа компаний «СМУ-88» в уходящем году приобрела сразу несколько новых для себя статусов. В начале года застройщик дважды возглавлял рейтинги нашего издания, которые мы составляли, исходя из независимых данных, опубликованных в открытых источниках. Сначала СМУ-88 взяло пальму первенства в качестве «Самого пунктуального застройщика», а несколько месяцев спустя стало лидером совокупного рейтинга, где мы оценивали девелоперов по скорости и качеству работы, уровню интереса у покупателей и текущим проектам.
Летом компания впервые получила статус одного из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Это стало известно по данным Единой информационной системы жилищного строительства. Чуть позднее, согласно аналитике того же ресурса, СМУ-88 вошло в топ-3 самых востребованных застройщиков казанской агломерации, сохранив этот статус почти до конца года.
Помимо этого, компания вошла в шорт-лист финалистов номинации «Девелопер года» премии PROESTATE & TOBY Awards 2023 и стала единственным казанским застройщиком из 130 компаний, попавших в финал премии в этом году.
- СМУ-88 — Надежный застройщик России. Одно дело быть лидером в собственном регионе, а другое — признание компании на федеральном уровне. В этом году СМУ-88 получило статус «Надежного застройщика России — 2023» и награждено Золотым знаком «за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Республики Татарстан». Звание присвоено по результатам гражданского контроля и по согласованию с Инспекцией государственного строительного надзора Республики Татарстан.
Премия учреждена Фондом развития механизмов гражданского контроля в 2013 году и проводится при участии Союза архитекторов России, Совета главных архитекторов субъектов РФ и МО, Ассоциации Экспертно-аналитический центр «Проектный портал», Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии и исполнительных органов власти. Надежность застройщика оценивается в несколько этапов, включая проверку юридической документации и фактической информации о строящихся объектах. Помимо этого, с помощью «тайных покупателей» оценивается качество работы отделов продаж. Компании, к которым нет претензий у контролирующих органов и жалоб покупателей, становятся номинантами и победителями премии.
- «Строительство как искусство» — самый привлекательный стенд на «Казаныш-2023». Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш», прошедший в начале декабря в театре им. Г. Камала, в этом году собрал порядка 5 тысяч участников со всего мира и оставил яркое послевкусие в виде нескольких громких сенсаций. На самом же форуме одним из заметных событий стал совместный стенд, авторами которого выступили СМУ-88 и галерея современного искусства «БИЗON». Его тема — «Строительство как искусство». Застройщик попытался объединить образы трендовой архитектуры и произведения современного искусства, отражающие размышления о национальной идентичности в контексте городской среды. Среди прочего особенно выделялся медиа-арт с переосмыслением татарских национальных паттернов в различных текстурах.
В течение трех дней форума на стенде работал известный московский скульптор Марат Наби — автор мозаик для Главного храма Вооруженных сил РФ, станций московского метро и ряда других знаковых объектов. Художник вместе с участниками форума создал мозаичный триптих — размышление о Казани будущего. Эскиз для панно Марат Наби подготовил с участием нейросетей, а первый элемент мозаики заложил мэр Казани Ильсур Метшин. По оценкам участников форума, стенд стал самой привлекательной и запоминающейся площадкой в этом году.
- Концепция реновации бывшей конторы завода братьев Крестовниковых. Пожалуй, одним из главных итогов форума «Казаныш» стал проект реновации здания бывшей конторы завода братьев Крестовниковых, которую по заказу СМУ-88 разработал московский архитектор и основатель бюро Wall Рубен Аракелян.
Архитектор предложил редкую для Казани концепцию «здание в здании». По периметру — между существующими и новыми стенами — пространство заполнят неглубокой линией воды. «Это своеобразный стык между историческим зданием и новой интервенцией. Кроме того, это отсылка к сегодняшнему состоянию этого места — оно частично затоплено», — сказал Аракелян.
Первые этажи здания наполнят общественными функциями: музей, у которого будут как закрытые, так и открытые части, небольшие рестораны и кафе с индивидуальными столиками, спа и бутики. На верхних этажах появятся апартаменты, комнаты которых частично опираются на существующее здание. В некоторых местах предусмотрены стеклянные полы. Цокольный этаж отдали под террасы и лоджии.
Проект получил большой отклик и высокую оценку среди профессионального сообщества. Например, портал Архи.ру назвал концепцию «единичной для России». «Для того нам, видимо, и дана Казань, чтобы показывать — можно по-другому, можно и получше. Не обязательно восстанавливать здание до новодельного блеска, чтобы горожане оценили его красоту. Историческую архитектуру можно дополнить современной, не уничтожив память места», — пишет о проекте Архи.ру.
К слову, творчество Аракеляна так высоко ценится в Казани, что архитектор стал первым куратором казанского Института развития города.
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Справка
*проектная декларация на наш.дом.рф
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