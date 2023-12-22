Под крышей дома своего: успеть за неделю

5 причин позвонить в My Corner by Unistroy до конца 2023 года

Фото: предоставляется realnoevremya.ru ООО «КОРНЕР АГЕНТ»

В условиях беспрецедентного роста цен на квартиры в казанских новостройках семьи все чаще выбирают индивидуальные дома. За ту же стоимость семейство получает не только более комфортную жилплощадь, но и земельный участок. Есть и те, кто уже приняли решение, но медлят: кто-то планирует подкопить денег, кто-то ждет более выгодных условий по кредитам, а кто-то не может выбрать. Вместе с директором региона Казань My Corner by Unistroy Сергеем Степановым объясняем, чем может обернуться промедление и в чем преимущества покупки дома у этого застройщика.

Причина №1: вложившись в ИЖС, можно уберечь деньги от инфляции и приумножить их



За первые полгода 2023 года в России ввели 41 млн «квадратов» индивидуального жилья — почти в полтора раза больше, чем в 2021-м. С января по сентябрь 2023 года 1,6 млн из 2,8 млн кв.м введенного в Татарстане жилья — частные дома. Таким образом, 56% строящихся в республике квадратных метров — более половины — это ИЖС!

При этом за минувший год цены на ИЖС в Татарстане выросли примерно на 50%, по оценкам специалистов из Гильдии риелторов РТ. Найдется ли другой инструмент, дающий такую доходность? Земельные участки дорожают быстрее, чем ставки по депозитам. Особенно сейчас, когда темпы инфляции угрожающе возросли. В таких условиях неудивительно, что люди покупают индивидуальные дома и участки под строительство, чтобы «спасти» свои сбережения.

Цены продолжают расти, потенциал удорожания домов и соток еще не исчерпан. Если стоимость загородного дома в республике колеблется от 50 до 100 тысяч рублей за «квадрат», то квартира на вторичном рынке стоит уже стоит в среднем 150 тысяч за квадратный метр, а «первичка» — в районе 190 тысяч рублей за метр. Рынок ИЖС более инертный, но и он уверенно двигается в сторону своих многоэтажных коллег. Особенно если имеются в виду дома и участки с полностью обустроенными коммуникациями — как те, что продаются в двух казанских комьюнити My Corner by Unistroy — CORNER BRIGHT и CORNER GARDEN.

предоставляется realnoevremya.ru ООО «КОРНЕР АГЕНТ»

Причина №2: ипотечные ставки снова вырастут

Рынок ипотеки на ИЖС с января по октябрь 2023 года вырос в России вчетверо, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го: главный аналитик ДОМ.РФ Михаил Гольдберг заявил, что за первые 10 месяцев года на строительство частных домов выдано 90 тысяч кредитов на 388 млрд рублей. По ипотеке в России сегодня строится каждый пятый дом.

Однако директор региона Казань My Corner by Unistroy Сергей Степанов предупреждает: льготная ставка под застройку или на готовые дома в ближайшем будущем может вырасти. Коммерческая ипотечная ставка — тем более. Ведь ключевая ставка регулятора выросла в декабре до 16%. Это, по мнению эксперта, может привести к существенному удорожанию коммерческой ипотеки на ИЖС. Поэтому если вы «на низком старте», но ждете наступления более выгодных условий — лучше поторопиться. Дешевле уже не будет, а растущая ключевая ставка регулятора подтягивает за собой и ипотечные ставки банков.

Директор региона Казань My Corner by Unistroy Сергей Степанов предупреждает: льготная ставка под застройку или на готовые дома в ближайшем будущем может вырасти. предоставляется realnoevremya.ru ООО «КОРНЕР АГЕНТ»

В комьюнити от My Corner by Unistroy действует и коммерческое, и льготное ипотечное кредитование. Сейчас минимальная ставка под застройку или на готовые дома составляет 5% (ИТ-ипотека). Семейная ипотека предполагает ставку 6%, а ипотека с господдержкой — 8%. Выбирайте, пока не подорожало!

Причина №3: готовые коммуникации

Велик соблазн, выбирая участок под строительство, остановиться на бюджетном варианте: сегодня это порядка 400—600 тысяч рублей за сотку земли в радиусе 20 км от Казани. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Это в подавляющем большинстве случаев земля «в чистом поле», без сетей и асфальтированных дорог.

Сергей Степанов объясняет: до 40% вашего участка впоследствии может «съесть» дорога и инфраструктура. Значит, цена за полезную площадь возрастает вплоть до 850 тысяч рублей за сотку. Плюс нужно будет вложиться в обустройство коммуникаций. По расчетам специалистов, сегодня в Казани на это нужно будет добавить порядка 550 тысяч рублей. Таким образом, «дешевый» участок обойдется в 1,1—1,4 млн за сотку. Прибавьте к этому стоимость будущего дома. Что получается?

Напрашивается вывод: выгоднее покупать участки под застройку или готовые дома у застройщика, который заранее «оптом» выкупает землю. Он может себе позволить дисконт, а вы получаете участок, полностью готовый к жизни. С качественными асфальтированными дорогами, полным спектром коммунальных сетей и социальной инфраструктурой.

предоставляется realnoevremya.ru ООО «КОРНЕР АГЕНТ»

В жилых комьюнити CORNER BRIGHT и CORNER GARDEN продаются именно такие участки: площадь можно выбрать от 5 до 35 соток, а все коммуникации уже проведены и включены в стоимость. И сети, и дороги там уже есть, и голова у покупателя об этом болеть не будет.

Причина №4: коммунальные хлопоты — не ваша забота

В обоих комьюнити от My Corner by Unistroy не просто продаются виллы и участки. Здесь создаются условия для настоящего добрососедства, а большую часть коммунальных хлопот берет на себя сервисная компания.

Комфорт и безопасность обеспечивает круглосуточная охрана, по всей территории установлены камеры видеонаблюдения. Сервисная служба берет на себя максимум забот: вам не придется откидывать снег от ворот и самостоятельно чинить замки. Сервисная компания по вашей просьбе пришлет сантехника, слесаря или электрика, профессиональных клинеров — словом, возьмет на себя максимум бытовых вопросов.

Причина №5: участки и дома в комьюнити быстро раскупаются

Готовые дома в CORNER GARDEN стремительно разлетаются. Сейчас к продаже там осталось только 2 премиальных виллы площадью в 212 и 380 квадратных метров.

Ускорились и покупатели домов и участков в CORNER BRIGHT: многие понимают, что цены растут, кредиты не дешевеют. При этом стоимость виллы на 124 квадрата свободной планировки и участком в 5 соток тут — от 10,9 млн рублей. Эта цена сравнима со стоимостью небольшой «двушки» в новостройке на окраине Казани. За свои деньги люди хотят большего комфорта и свободы — и пока могут это получить, стараются быстро и выгодно вложить свои средства.

Хотите это сделать и вы? Позвоните в My Corner By Unistroy.

Тел.: +7 (843) 208-55-95

Сайт: mycorner.ru

«ВКонтакте»: vk.com/mycorner_by_unistroy

«Телеграм»: t.me/mycornerbyunistroy

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