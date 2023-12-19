«Мэрия Казани присвоила уборку снега себе»: многодетный отец из Казани — о жизни в поселке «Семейный»

Как поселенцы создают инфраструктуру за свой счет, а городские власти узнают о существовании поселка для многодетных

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Буяновым

В 2021 году мэрия Казани присвоила вновь создаваемому жилмассиву в Советском районе города название «Семейный». Поселок предназначается для многодетных семей, а земли в нем начали раздавать еще в 2016 году. Но за это время само поселение не получило развитой инфраструктуры, там нет воды, дорог, газа. Даже снег жители вынуждены убирать с улиц за свой счет. Многодетный отец и местный житель Владислав Буянов говорит, что поселка просто нет на балансе исполкома. Как многодетные семьи решают свои проблемы и какие ответы получают от мэрии города — в интервью «Реальному времени».



«По Генплану у нас в поселке должны быть школа, детский сад, полиция и даже гипермаркет»

— Владислав, расскажите немного о своем поселке, когда вы получили тут землю?

— В 2016 году начали раздавать участки для многодетных семей в черте города. Казань на тот момент была чуть ли не единственным городом в России, который раздавал землю именно в черте города. Мы, как многодетная семья, встали в очередь на получение участка в 2012 году, тогда было порядка 1 250 семей на всю Казань, а три года назад их стало 15 тысяч с лишним. На тот момент семей с пятью детьми было порядка 170, земля в поселке «Семейный» как раз для таких и предназначалась.

предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Буяновым

Когда начали раздавать участки, возмутились семьи, у которых трое-четверо детей, долго шли суды, разбирательства прокуратуры, и в 2019 году было решено раздать землю им тоже. На сегодняшний день в поселке не роздано лишь несколько участков. В основном у нас участки по 8 соток. По Генплану у нас в поселке должны быть школа, детский сад, полиция и даже гипермаркет. На бумаге все красиво, но в реале нет ничего.

— Почему поселок развивается такими медленными темпами, он же находится в черте города?

— Очень много многодетных семей не строится по двум причинам: отсутствие денег, ведь стройка требует больших вложений, и из-за того, что в поселке не выдается разрешение на строительство. Возводить объекты здесь запрещает Казанский авиационный завод, потому как мы входим в аэродромную зону аэропорта Борисоглебское. Построиться ты не можешь официально, делать это можно только через дачную амнистию. Разрешение на строительство выдавали только до 2019 года. А исходя из этой логики — тогда вообще надо убирать и поселок Чебакса, половину Константиновки и Борисоглебское, Дербышки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Это не самая главная проблема поселка, бог с ним, с запретом, люди бы строились и по дачной амнистии, но если у тебя нет уведомления о начале строительства, то ты не можешь взять ипотеку. А многодетным строиться без ипотеки — это невозможно. Сейчас в поселке у нас порядка 20 строек, но их ведут не многодетные семьи, так как большинство из них продали свои земли. Но деления между собой мы не делаем, так как соседи подобрались хорошие.

«Денег нет, но вы держитесь»

— Обращались ли вы куда-то со своими проблемами? Может быть, в администрацию Советского района или саму мэрию?



предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Буяновым

— Ответ везде один: «Денег нет, но вы держитесь».

Во всех письмах мы просили сделать дороги, потому что ко многим участкам просто не подъедешь, нет освещения, воды, газа, нет ничего, просто голое поле. А нам отовсюду отвечают: «Источник финансирования не определен, когда он будет найден, работы будут выполнены». А тем семьям, которые немногодетные, но купили здесь землю, приходит такой ответ: «Вы не многодетные, вам вообще ничего не положено». А если семья немногодетная, то они не жители этого поселка, что ли, как будто не люди?



Прошлым летом вместе с другими поселками мы встречались с замруководителя исполкома Казани Искандером Гиниятуллиным. Если другие жители просили добавить пожарных гидрантов, запустить школьные автобусы, то нам пришлось просить хотя бы дорогу. В ответ на это Гиниятуллин удивленно спросил: «А что, у нас есть такой поселок Семейный?» А ведь у нас порядка 150 участков. Там же был и глава казанского «Водоканала» Андрей Егоров, который сказал, что для нашего поселка нет даже проекта водоснабжения. Ничего не понятно и по дорогам. Руководитель Советского района Роман Фатхутдинов обещал нам дороги отсыпать, но потом не нашлось денег даже на битый кирпич.

предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Буяновым

По карте дороги есть, улицы есть, поселок есть, а на балансе нас нет. Мы как бы есть, и нас как бы нет. У себя на въезде мы поставили шлагбаум, но и его нас заставили убрать, так как мы ограничиваем проезд по общедоступным улицам, но ведь их как таковых нет, ведь это голое поле. Все улицы мы сделали своими силами, складывались своими деньгами, сейчас там худо-бедно можно проехать на машине. А закрылись мы потому, что в поселок приезжали чужие люди, жители даже сталкивались с воровством.

«Мэрия присвоила эту уборку снега себе»

— Жаловались вы и на уборку снега, расскажите, в чем проблема?

— Зимой мы столкнулись с проблемой уборки снега. Мы и так уже сделали дороги за свой счет и больше ничего не просим, но снег-то уж можно убрать. А нам в мэрии отвечают, что нас нет на балансе. Делать нам это тоже приходится за свои деньги, каждая чистка обходится в 12—15 тысяч рублей. Скидывается на это около 15 человек.

предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Буяновым

Вопрос уборки снега в исполкоме города просто игнорируется. Один раз администрация Советского района отписалась нам, что уборку улиц от снега они провели. А на самом деле в поселок приехал кто-то из исполкома, в этот момент на улице работал заказанный нами трактор, водитель ответил им, что работает тут за деньги, так как его наняли местные жители. Но потом мэрия присвоила эту уборку снега себе, хотя работал трактор, нанятый нами. Мы об этом им и написали, но нам никто оттуда не ответил. Даже после этого в поселке техника от администрации района ни разу не появилась. Я понимаю, что не могут решить вопрос с дорогами и сетями, но в чем проблема убрать снег? На картах нас нарисовали, люди тут живут, мы же не просим каждый день нам проспект вычищать.

«Я уже устал биться головой о стену»

— Вы находитесь на границе с поселком Константиновка, почему вы не хотите присоединиться к нему?

— Официально в черту поселка Константиновка мы не входим. Присоединяться к этому поселку уже просто некуда. Если раньше эта деревня была в две-три улицы, то сейчас она «раздулась» до огромных размеров. Нас попросту некуда присоединить. Там тоже проблемы со школами, детскими садами. Мы входим в состав городского поселения Казань Советского района, но на балансе нас нет.

предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Буяновым

В поселке нет вообще ничего, без проблем проводят только электричество. Больше у нас ничего нет: ни газа, ни воды, ни дорог. Инфраструктуры — ноль. Мы надеялись, что нас сделают образцово-показательным поселком, но нет, оставили нас, как и всех остальных.

Я уже устал биться головой о стену, в прошлом году нам сказали, что поставили поселок во всевозможные очереди до 2030 года. Где 2023 год, а где 2030-й? Еще 8 лет. Я уже плюнул: не хотите ничего делать — и не надо, приходится все решать своими силами.

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