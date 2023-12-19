«Впервые за 20 лет олимпиады мы привезли кубок в Татарстан!»

Казанцы стали абсолютными победителями Всероссийской командной олимпиады по программированию

С главным трофеем вернулись казанские школьники с одного из самых престижных турниров по информатике — XXIV Всероссийской открытой командной олимпиады по программированию. Став абсолютными победителями, ребята впервые в истории состязаний выиграли кубок в обход москвичей, питерцев и белорусов. Один из призеров — ученик лицея-интерната №2 Гимран Абдуллин, недавно выигравший и Международную олимпиаду по информатике (IOI), поделился впечатлениями о победе. Еще в пятом классе он убедил родителей переехать из Уфы в Казань ради сильной математической школы. Как башкирская семья обосновалась в столице республики, дав новый старт и дочери, и какие планы строит одаренный сын — подробности в материале «Реального времени».



Олимпиада как возможность посоревноваться с друзьями



Всероссийская открытая командная олимпиада школьников по программированию прошла в Санкт-Петербурге. В финал прошли победители региональных этапов. Казанская команда «Not Not Today», в составе которой был десятиклассник Гимран Абдуллин, впервые в истории турнира завоевала кубок, заняв абсолютное первое место с 13 решенными задачами.

— Любая победа очень приятна, а тут еще и командная олимпиада, в которой не все зависит от тебя, а еще и от твоих сокомандников, — рассказал «Реальному времени» Гимран. — Тем более олимпиада, хотя и не дает никаких льгот при поступлении, среди «олимпиадников» считается престижной, ведь она достаточно необычна. Она проходит в формате «студенческих» олимпиад — команде из трех человек дается большое количество задач — около 12, а также 5 часов на их решение. Вам надо их решить за наименьшее время. Каждая задача либо решена, либо нет. То есть за каждую вы можете получить либо 0, либо 1 балл. Побеждает команда, решившая наибольшее количество задач.

Любая победа очень приятна, а тут еще и командная олимпиада, — рассказал Гимран (крайний слева). Алексей Чирятьев для NERCNews/ vk.com/nercnews, предоставлено realnoevremya.ru

Для сравнения призер привел в пример «школьные» олимпиады, где участникам дают меньше, примерно 3-4 задачи. Ученик решает их самостоятельно и за каждую получает от 0 до 100 баллов. «То есть каждую задачу можно решить «частично» — и получить не 100, а 50, 40 или сколько угодно еще баллов, если ваше решение работает, но не всегда».

— Для меня олимпиада в первую очередь — это возможность увидеться и посоревноваться с друзьями, — поясняет Гимран. — Но эта олимпиада мне запомнилась тем, что впервые за 20 с лишним лет проведения мы привезли кубок за абсолютное первое место в Татарстан! В команде вместе со мной был Ренат Каримов — ученик 11-го класса лицея имени Лобачевского, а также Глеб Устименко — ученик 11-го класса московской школы №179.

«Казань — мой город»

В Казани школьник живет уже пятый год, учится в 10 «А» классе лицея-интерната №2. Переехал с семьей из деревни Шамонино под Уфой, и за прошедшие годы столица Татарстана стала для него родным городом:

— Тут у меня живут родители, друзья, наставники, учителя, воспитатели — можно сказать, почти все. Казань я считаю своим городом — в нем живу, учусь, дружу и очень хорошо себя чувствую. Тут же живет и моя семья. Я представляю Казань на всероссийской и международной арене. Городу, а также людям, которые в нем живут, я безгранично благодарен.

В Казани школьник живет уже пятый год, учится в 10 «А» классе лицея-интерната №2 (на фото с преподавателем). предоставлено realnoevremya.ru Л. Абдуллиной

Старшеклассник убежден, что получает прекрасное образование, воспитание и возможности для самореализации. По его словам, он нашел в Татарстане лучших друзей, учителей и воспитателей, которые помогли ему достичь высоких результатов. В Казань Гимран переехал поначалу один, без родителей, будучи на тот момент шестиклассником. Выбрать местный лицей ему посоветовал педагог, с которым мальчик дополнительно занимался по математике.

— С первого класса его любимым предметом была математика. В уфимской школе он был лучше всех по предмету, и ему особо некуда было расти, поэтому дополнительно занимался с репетитором, который давал задачи посложнее. Он и подсказал нам про лицей, — вспоминает мама мальчика Лейсан Абдуллина. — У меня как у мамы поначалу был ступор. Все-таки ребенку 12 лет, отпускать от себя в другой город — было очень тяжело, морально я была не готова. Но понимала, что это нужно для его развития.

Поступление в лицей-интернат с проживанием стало отдельной сложной задачей, вспоминают родители мальчика. Предстояло пройти жесткий отбор, сдать экзамены по трем предметам: математике, русскому и английскому языкам. «Попасть туда, если честно, все равно что в вуз поступить. Желающих было очень много, лицей специализируется на подготовке к олимпиадам. Для одаренных детей — это хорошая возможность и старт», — считает Лейсан.

С первого класса его любимым предметом была математика, — говорит мама Гимрана. предоставлено realnoevremya.ru Л. Абдуллиной

Через два года, устав от долгой разлуки с сыном, с которым виделись лишь на каникулах, семья Абдуллиных решила также переехать в Казань. Переезд дался нелегко, все-таки вся родня и родители остались в Уфе. Но в столице Татарстана они быстро обжились и нашли новых друзей. Будучи башкирами и хорошо владея родным языком, Абдуллины хорошо понимают и татарскую речь, ходят на спектакли в театр Камала. К тому же Лейсан хотелось и сына поддержать, ведь как ни было хорошо в интернате при лицее, где постарались создать все условия для занятий, Гимрану было удобнее заниматься дома, в своей комнате.

«Нет детей-гуманитариев или математического склада ума»

Новая среда и окружение помогли раскрыть способности и второму ребенку в семье — младшей дочери Абдуллиных. Пятиклассница Ясмин увлекалась танцами, любила вышивать и делать игрушки из бисера. Дома ее считали творческим человеком и не настаивали на углубленном изучении математики.

— Просто ей не нравилось сидеть и решать задачи. Про себя я думала: ладно, один математик в семье есть. Но потом поняла, как ошибалась. Когда мы переехали в Казань, Ясмин начала ходить на математический кружок на Фукса, где занимаются олимпиадной математикой. Поначалу ей не нравилось, она ничего не понимала, а потом подружилась с девочкой, стала ходить в кружок больше для общения, а параллельно освоила и решение задач.

Новая среда и окружение помогли раскрыть способности и второму ребенку в семье — младшей дочери Абдуллиных. предоставлено realnoevremya.ru Л. Абдуллиной

Родители сделали вывод, что очень многое зависит от среды. Если ребенок в правильном окружении, он может раскрыть свои таланты. Так и Ясмин из «творческого человека» за год доросла до призера республиканской олимпиады по математике. «Буквально за 3-4 месяца от состояния, когда ничего не знала, она обогнала ребят, которые занимались в кружке. Она их обогнала и стала четвертой, представляете, какой рывок за короткий срок! Это был для нас шок», — рассказала мама девочки.

— Для себя я поняла: нет детей-гуманитариев или математического склада ума. Бывают ребята, которым вовремя не объяснили математику. Это ведь такой предмет — что-то упустишь, заболел, не пришел, дальше будет тяжело освоить материал. А родители думают: ну, значит, ребенок — не математик, а гуманитарий, и все — забивают на ребенка. На своем примере мы поняли, что это не так.

Еще одним открытием для семьи стала особая популярность царицы наук в Казани, где большая конкуренция среди детей. Даже чтобы попасть в математический кружок для олимпиадников, пришлось пройти большой отбор и встать в очередь за несколько месяцев до занятий. «Для меня это было удивительным: если у нас, в Уфе, больше популярны спортивные кружки, то в Казани сильно развита математика, все условия созданы, чтобы ребенок занимался».

Призеров всероссийских олимпиад зачисляют в любой вуз по профилю без вступительных испытаний. Алексей Чирятьев для NERCNews/ vk.com/nercnews, предоставлено realnoevremya.ru

Победы в олимпиадах открыли Гимрану многие двери. Призеры всероссийских олимпиад могут поступать в любой вуз страны по своему профилю без вступительных испытаний.

— Свое поступление я обеспечил уже в восьмом классе. Остается только забрать аттестат и пойти учиться в вуз, — говорит Гимран. — Пока сильно над этим вопросом не думал, но многие «олимпиадники» выбирают московские вузы. Это в первую очередь из-за того, что туда идут все твои друзья и образование там на уровне. Куда буду поступать, я пока не решил — время покажет. А из планов на будущее: хочется сделать что-то великое, оставить след в истории. Надеюсь, получится.