«За них бьются лучшие вузы мира»: казанцы вернулись с IOI с золотыми медалями

Двое из четырех российских призеров Международной олимпиады по информатике — казанские школьники

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Минпросвещения РФ

На этой неделе в Венгрии завершилась 35-я Международная олимпиада по информатике (IOI), где все четыре участника из России получили золотые медали. Двое из них — ученики казанских лицеев. Состязание состояло из двух туров, по 5 часов каждый. Участникам необходимо было решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. Как отметили в Минпросвещения страны, поддержка таких ребят — важная работа «в условиях формирования технологического суверенитета страны». Как справились с заданиями школьники из Казани, какие перспективы открывает перед ними эта победа, и кто помог им достичь успеха — в материале «Реального времени».

«Золотая» четверка из России

В состав сборной России, которая приняла участие в Международной олимпиаде по информатике, вошли двое казанцев — Гимран Абдуллин, ученик Лицея-интерната №2 и Валерий Родионов — выпускник Лицея им. Н.И. Лобачевского.

Кроме них в команде были двое московских школьников — Иван Пискарев и Антон Степанов. Всего же в состязании приняли участие представители 78 стран, общее количество школьников достигло 343 человек. По результатам чемпионата наши школьники завоевали золотые медали, Валерий попал в лучшую двадцатку IOI.

В состав сборной России на олимпиаде по информатике вошли двое казанцев — Гимран Абдуллин и Валерий Родионов. предоставлено realnoevremya.ru И. Сафиуллиным

— Замечательный подарок наставникам и всей отечественной системе образования к началу учебного года преподнесли наши ребята — четыре золотые медали! Этот великолепный результат еще раз доказывает, что у нас создана эффективная система выявления и поддержки талантов, по всей стране появились условия для развития ребят и изучения передовых технологий и научных достижений. Продолжать подобную работу очень важно в условиях формирования технологического суверенитета страны, а также подготовки прорывных решений в информационных технологиях и других областях науки, — поздравил ребят и их педагогов министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Это уже четвертый победитель из лицея»

Валерий Родионов в этом году окончил 11-й класс Лицея имени Н.И. Лобачевского при Казанском федеральном университете. Парень поступил в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Москве.

Валерий Родионов (слева) в этом году окончил 11-й класс Лицея имени Н.И. Лобачевского при КФУ. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой КФУ

О достижениях выпускника рассказала директор учебного заведения Елена Скобельцына:



— О Валерии можно говорить только положительное. Он очень ответственный молодой человек. Говорят, что победа приходит к трудолюбивым, так вот он действительно очень трудолюбивый парень. Победа и успех приходит к тем, кто вокруг себя распространяет позитивные эмоции и мотивирует других к достижениям, помогает окружающим. И это все тоже Валерий. Он, будучи учеником 11-го класса, готовясь к соревнованиям самого высочайшего уровня, в том числе IOI, и к отборочному этапу в сборную России, всегда уделял внимание нашим лицеистам, которые вместе с ним занимались. Валерий не отказывал во внимании и помощи. Это удивительный человек. Добрый, отзывчивый, человечный!

Как рассказала руководитель лицея, в учебном заведении действует олимпиадный клуб «Лицей 2.0». Он готовит учеников к испытаниям по самым разным предметам: «У нас в лицее — это общепринятая тенденция. Мы считаем, что самая главная наша заслуга в том, что мы смогли построить систему, значимое сообщество лицеистов, где каждый в ответе друг за друга и каждый помогает друг другу продвинуться вперед».

В этом году 19 учеников лицея стали победителями и призерами всероссийских олимпиад.

«О Валерии можно говорить только положительное», — отметила директор лицея им. Лобачевского Елена Скобельцына. Азат Самигуллин/realnoevremya.ru

— Международная олимпиада по информатике (IOI) пользуется авторитетом во всем мире. За ее победителей бьются лучшие вузы всего мира. Это уже четвертая наша победа в состязаниях, начиная с 2016 года. У нас немало героев. В 2016-м ученик лицея Лобачевского Асхат Сахабиев стал призером IOI, тогда олимпиаду впервые принимала Казань. В 2019-м второе место в этом состязании завоевал Ильдар Гайнуллин, сейчас молодой человек живет и учится в Канаде. Рамазан Рахматуллин выиграл международную олимпиаду в 2020 году. А в 2023-м победителем стал Валерий Родионов, — отметила Елена Скобельцына.

«Смена поколений проходит безболезненно»



Всех призеров из лицея им. Лобачевского для олимпиады подготовил один и тот же преподаватель — известный педагог, народный учитель Татарстана Сергей Михайлин. При его кабинете работает клуб подготовки к олимпиадам по информатике, и ребята с 6-го по 11-й классы занимаются вместе, решают различные задачи.

— В нашем лицее смена поколений проходит безболезненно. Это происходит за счет того, что старшие обучают младших. Ребят много, и я один не могу вести детей во всех параллелях. Я веду учеников младших классов в течение двух лет, а дальше они работают со старшими, которые в свою очередь передают свои знания, — рассказал педагог.

При кабинете Сергея Михайлина работает клуб подготовки к олимпиадам по информатике. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой КФУ

Сергей Михайлин считает, что олимпиада этого года была схожа с предыдущими и прошла стандартно, отличались только задачи. Самое сложное было попасть в сборную России, признался он:



— Выступать на самой олимпиаде проблем не составило — об этом рассказали сами ребята. А вот попасть в сборную было непросто, отбор был сложный. Кандидатов в сборную было 25, надо было попасть в первую четверку. Этот этап длится целую неделю. Отбор проходит в виде сборов. Валерий был первым по их результатам.

За спиной парня много побед в самых разных олимпиадах. Только в этом году он стал победителем и призером многих соревнований. «У него был очень хороший сезон, и он естественно и закономерно получил золотую медаль», — считает наставник. Празднуя победу, ребята готовятся к новым чемпионатам. Работа уже началась.



— Первыми идут школьные олимпиады, но они слишком простые для наших ребят, они станут испытанием только для малышей, а для тех, кто постарше, по сложности они «как выйти прогуляться». А дальше в Санкт-Петербурге в октябре пройдет полуфинал Всероссийской командной олимпиады школьников по информатике, затем в декабре — финал этого соревнования. Сейчас у нас формируются команды и проходят командные тренировки. Тут нужна особая подготовка, так как командные зачеты отличаются от индивидуальных, здесь совершенно другая тактика. Затем олимпиады будут проходить довольно часто, у нас нет подготовки к какой-то определенной. Этим мы занимаемся в постоянном режиме, — рассказал Сергей Михайлин.

«Он не похож на стандартного олимпиадника»



Гимран Абдуллин — самый молодой из членов сборной России. Он закончил 9-й класс казанского Лицея-интерната №2 и перешел в 10-й. Мальчик переехал в Татарстан из Башкортостана, когда пошел в 5-й класс.

предоставлено realnoevremya.ru И. Сафиуллиным

Как отметил директор учебного заведения Булат Гиниятуллин, школа ориентирована на одаренных детей, вся система обучения здесь выстроена под олимпиадную подготовку:

— Мы первые в олимпиадах по информатике в республике и не только по информатике. Гимран — очень воспитанный, целеустремленный, интеллигентный, образованный парень. У него и раньше были достижения в олимпиадах по математике и информатике. Он победитель Всероссийской олимпиады по информатике.

В Международной олимпиаде по информатике (IOI) ученик этого казанского лицея победил впервые. Информатику у Гимрана с самого начала его учебы в школе преподает Ильшат Сафиуллин, который работает в этом учебном заведении уже с 2007 года.

— В первую очередь мы готовились ко Всероссийской олимпиаде по информатике. Он одержал победу, и его позвали в сборную России. Здесь их дополнительно обучали, отбирали лучших их лучших. Гимран прошел все испытания и попал в команду, которая состояла из четырех человек. Он оказался самым младшим в сборной, но это не помешало ему одержать победу, — порадовался за ученика педагог.

Гимран с 6-го класса начал изучать информатику в классе Ильшата Сафиуллина. Уже в седьмом стал призером республиканской олимпиады, а в восьмом — всероссийской.



— Он не совсем стандартный олимпиадник. Не такой, какими мы их чаще всего представляем — где-то тихо сидящими и решающими задачи. Гимран не из их числа. Он очень активный, старательный, открытый, любит заниматься спортом — футболом, баскетболом, — рассказал учитель.

Победителям по 450 тысяч рублей

Говоря о перспективах, которые открывает перед Гимраном победа на международной олимпиаде, Ильшат Сафиуллин выразил и опасения в связи с тем, что существует вероятность того, что молодой человек может сменить казанскую школу на московскую.



«Гимран очень активный, старательный, открытый, любит заниматься спортом», — отметил учитель. предоставлено realnoevremya.ru И. Сафиуллиным

— Для него сейчас открывается много дорог. В плане поступления достаточно быть призером всероссийской олимпиады, чтобы пройти любой конкурс в российский вуз. Победа же в международной олимпиаде еще больше расширяет границы. Гимран пока серьезно не думает, где продолжит учебу. Надеемся, он останется. Но часто такие талантливые ученики переезжают учиться в столицу, так как там намного больше поощрений за участие в таких соревнованиях. Раньше, например, мне известно, что победителям международных олимпиад выплачивали премию в 1 миллион рублей, — говорит педагог.

Как сообщается на сайте Республиканского олимпиадного центра, победители за золотые медали получат по 450 тысяч рублей, а тренеры — по 225 тысяч рублей.