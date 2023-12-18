Камила Валиева и все-все-все

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет на фоне массовых отказов

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

С 20 декабря в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Уже сейчас можно предположить, что это будет один из самых слабейших чемпионатов 21-го века, сравнимый, пожалуй, с казанским, прошедшим в декабре 2008 года. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин разбирается в истории отказов.

А для чего, собственно, этот чемпионат?

Фигурное катание в нашей стране вышло на такой уровень, что превью о нем начинают появляться за определенный срок до начала, и в надежде на просмотры, лайки и прочие знаки отличия нынешнего времени СМИ изощряются в попытке создать собственный, оригинальный от остальных продукт, оповещающий о старте одного из главных событий конца года. На самом деле, если вы каким-то образом оказались в обойме спортивных или околоспортивных СМИ, то должны осознавать, что последняя декада декабря это фигурное катание, мировые блиц и рапид по шахматам, «Ирония судьбы», выступление президента и куранты. Это такая помесь беличьего колеса с днем сурка.

Правда, нынешний чемпионат выглядит максимально обесцененным по титулам участников: Камила Валиева и перешедшая в парное катание Алена Косторная, парники Бойкова — Козловский и Мишина — Галлямов, а также танцоры Степанова — Букин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо всего декабрьский Челябинск запомнится пулеметной очередью отказов. Особенно много их в парном катании: Дарья Бояринцева и Роман Плешков обосновали свой отказ тем, что «по семейным обстоятельствам были вынуждены сняться с соревнований». Вскоре «семейными обстоятельствами» обосновали свой отказ от приезда в Челябинск Таисия Собинина и Денис Ходыкин, самые звездные парники из числа тех, кого не дождутся любители фигурного катания. Виктория Васильева и Роман Запорожец, Карина Акопова и Никита Рахманин оказались в числе отказников по определению. Это как в 2016 году на Олимпиаду МОК был вынужден пропустить на Игры пловчиху Юлию Ефимову, прорубившую окно в Рио, и в него хлынул целый поток российских спортсменов, которых вынуждены были допустить до участия по определению или по прецеденту. Жаль только челнинского велогонщика Ильнура Закарина эта процедура не коснулась.

Пресловутые «семейные обстоятельства»

После урока истории с задействованием элементов американского прецедентного права, вернемся к нашим фигурно-катальным «мутонам» в тулупах. Фигурное катание вид спорта одновременно и личный, и командный, если говорить о парах и танцевальных дуэтах. Семейные обстоятельства, конечно же, могут быть такими, что влияют на участие или неучастие на старте. Перед домашней Олимпиадой в Ванкувере у канадской фигуристки Джоанни Рошетт умерла мать. Мы не знаем, чего стоило 23-летней фигуристке катать, но помним, чем завершилась та история: бронзовыми медалями. Но тогда была домашняя Олимпиада, а сейчас нейтральный к отказникам челябинский зритель.

Который не дождется еще и Артура Даниеляна, Артема Ковалева (травма ноги), Андрея Мухортова, Егора Рухина, Кирилла Сарновского, среди девушек Софью Акатьеву, Веронику Жилину, Анастасию Зинину и танцевальную пару Аннабель Морозову и Игоря Еременко. Необходимо напомнить, что танцоры даже успели выступить на этапе Гран-при в Красноярске. Поразили тем, что Аннабель докатала короткую программу после пореза на ноге: мужество Аннабель, кровь на льду. И решили поменять спортивное гражданство. История фигурного катания помнит такие перемены с казанским фигуристом Константином Милюковым, который попал в итоговую шестерку чемпионата России, со всеми вытекающими отсюда подробностями, в качестве попадания в состав сборной страны, и втекающими финансами, но ушедшего в состав сборной Беларуси. Морозов и Еременко в итоговую шестерку попали бы легко, но выбрали продолжение международной карьеры.

Кстати, логичный шаг, который ранее сделали Диана Дэвис и Глеб Смолкин, и такой же шаг можно посоветовать уроженцу итальянского города Кротоне Дарио Чиризано. Он зачем-то пытался связать свою карьеру с чешской фигуристкой Денизой Цимловой и выступать за Чехию, а не за Италию, с которой его связывает только место рождения. Но у Чехии есть сильный дуэт брата и сестры Ташлеров, а также чемпионы мира среди юниоров Катержина Мразкова и Даниэль Мразек, брат и сестра, которые пришли всерьез и надолго. А лидерам итальянских танцев к следующей Олимпиаде будет по 38 (Марко Фабрри) и 36 лет (Шарлен Гиньяр). И «заглядывая в даль», итальянская федерация создала дуэт Лавинии Кастелле и Владислава Касинского (недавно он катался за Боснию и Герцеговину с Екатериной Митрофановой). Итальянские танцы это и экс-россиянин Касинский, и француженка Гиньяр, и до недавнего времени японка Комацубара, так что Дарио Бенитовичу можно посоветовать присмотреться к родным пенатам и готовиться к зимней Олимпиаде 2026 года в Италии. С той же Елизаветой Пасечник, например, с которой образовал новый дуэт, поскольку россиян на Олимпиаде, скорее всего, не будет.

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

С чем связано такое количество отказов

Хорошо, что бывший партнер Дэвис — Федор Варламов вернулся из сборной Казахстана в Россию, и уровень конкуренции в танцах чуть повысился, на фоне многочисленных потерь, распадов старых дуэтов и создания новых. В конце концов, в отношении «уходящей натуры» в лице Дэвис — Смолкина, Морозов — Еременко, и вернувшегося Варламова мы понимаем, что фигурное катание «подвижный» вид спорта, в котором с легкостью распадаются и создаются дуэты, пары, меняется гражданство как в ту, так и в другую сторону. А то, что мы видим, зачастую нам только кажется и придумывается. В этом плане мне хочется познакомить широкую общественность с очередной наследницей известной фамилии в мире фигурного катания — это София-Диана Казинс. Пока еще юниорка из Питера, она катается в парном катании, как и знаменитая мама — олимпийская чемпионка 2002 года Елена Бережная. Именно Бережная создавала одну из самых запоминающихся мистерий начала 21-го века, образец идеальных взаимоотношений с партнером Антоном Сихарулидзе, что вылилось в съемки рекламы средства для подъема потенции: «Он может все, что хочет, а она — в нем уверена. Секс длиной в жизнь». Реклама была настолько навязчива как по ТВ, так и в печатных СМИ, что одной цели она добилась — буквально затрахала. Правда, участники ее, олицетворявшие рекламируемый «секс длиною в жизнь» разбежались, как в море корабли, Бережная вышла замуж за английского одиночника Стивена Казинса, а после развода воспитывала дочь. Сын советской фигуристки Светланы Ляпиной, россиянин с австралийскими корнями Джонатан Гурейро и грузино-американка Дэвис, россияно-француженка Морозова и россияно-англичанка Казинс — это недавнее прошлое, настоящее и будущее российского многополярного фигурного катания.

А его настоящее еще и в том, что экс-россиянин Никита Володин с немкой Минервой Хазе выиграл финал Гран-При. Я вспомнил о Володине, поскольку пять с половиной лет назад наблюдал за его победой на весеннем первенстве России 2018 года в Казани, когда он первенствовал с Аминой Атахановой, а мы достаточно тепло общались с тренером дуэта — чемпионом Алексеем Соколовым. Из одиночников тех стартов мы увидим сейчас Даниила Самсонова, Петра Гуменника (1-е и 2-е места), Матвея Ветлугина, Илью Яблокова (4-е и 9-е места), Ксению Синицыну, Марию Талалайкину (2-е и 19-е места), а также экс-казаночку Ясмину Кадырову в парном катании, которая будет кататься с Валерием Колесовым, также соревновавшимся в Казани, но она еще одиночницей, а он уже парником. Плюс Алексей Брюханов, нынешний партнер экс-казаночки Юлии Артемьевой, еще один парник Владимир Следь, распавшийся танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, а также еще один «осколок» танцев на льду Софья Тютюнина. Прошло пять с половиной лет, и сколько перемен они принесли всего лишь при переходе из юниорского возраста во взрослый.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

И вот эта «подвижность» фигурного катания, на наш взгляд, и служит причиной отдельных отказов от участия в чемпионате России. Потеряв статус отборочного на чемпионат Европы в Литве, чемпионат и первенство мира среди юниоров в Канаде и Тайбее, национальный чемпионат может притягивать только сиюминутными медалями и статусом членов сборной страны на следующий год. А эта перспектива меркнет перед возможностью достаточно легко перейти в состав другой сборной или занять себя выступлениями в шоу, которые в последнее время сплошным потоком стали носить характер «патриотических», активно задействовав бюджетные средства.