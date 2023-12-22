Как запустить бизнес в «облака»

Чтобы начать цифровизацию бизнеса, не нужно нанимать ИТ-отдел и нести большие капитальные затраты

Фото: realnoevremya.ru с использованием нейросети

Цифровизация — трендовое слово последних лет. Чтобы упорядочить бизнес-процессы, ускорить их, автоматизировать все, что возможно, без цифровых помощников не обойтись. Каждая компания решает эти вопросы по-разному, используя различные сервисы. Кто-то пишет цифровые инструменты под себя — но для этого нужен высочайший уровень компетентности ИТ-отдела. Кто-то собирает мозаику из удобных продуктов и годами работает на этом «конструкторе». Но все больше компаний предпочитает экосистемный подход — получить весь «облачный офис» от одного вендора. «Реальное время» рассказывает о том, какие возможности сегодня открыты на этом рынке.

Что мешает цифровой трансформации российского бизнеса?

Исследовательская компания Hawking Bros в 2023 году представила результаты исследования уровня цифровизации российского бизнеса. По ним, около половины опрошенных компаний используют в своей работе учетные системы, треть — CRM. Крупные предприятия, по итогам опроса, более склонны применять цифровые сервисы — иным способом не автоматизировать обилие процессов и невозможно систематизировать большие объемы информации. Компании цифровой сферы, что логично, цифровизируются активнее и разнообразнее остальных.

Степень удовлетворенности уровнем цифровизации выше у крупного бизнеса — она составляет 62%. На 42% удовлетворен своим уровнем цифровизации средний бизнес, на 49% — малый. При этом причиной неудовлетворенности многие называют разъединенность сервисов, их «несобранность» в единую экосистему — а следовательно, неудобство использования их в комплексе.

На вопрос о том, что мешает цифровизации в их компании, большая часть респондентов ответила, что виной всему — отсутствие трудовых ресурсов для реализации этого проекта (это отмечают 67% крупных компаний, 53% средних и 37% малых). Для малого бизнеса одним из определяющих препятствий становится недостаток финансирования (36%), а средний бизнес нередко сталкивается с нежеланием руководства менять бизнес-процессы (33%).

Крупные предприятия, по итогам опроса, более склонны применять цифровые сервисы. realnoevremya.ru с помощью нейросети

Еще одно исследование анонсировали Artezio совместно с ассоциацией РУССОФТ и компанией Comindware — прямо сейчас идет опрос большого пула участников рынка с целью выявить, насколько бизнес России готов к цифровой трансформации. Полные результаты будут опубликованы в начале 2024 года, однако промежуточные данные уже можно выделить. Так, большинство респондентов планируют увеличить инвестиции в эту область в ближайшие годы. А среди самых востребованных и перспективных технологий упоминают облачные сервисы и решения для автоматизации бизнес-процессов.

Итак, у малого и среднего бизнеса главным препятствием к цифровизации становится ограниченность бюджета, у крупных предприятий к этому добавляется еще и дефицит квалицированных кадров (который, впрочем, актуален для всех областей и уровней предпринимательства). При этом в современном мире невозможно расти и масштабироваться, не автоматизируя процессы внутри компании и не пользуясь электронными средствами ведения документов. Виртуальный офис и облачное хранилище — разумный и необходимый минимум для нормального развития бизнеса.

Кроме того, напомним: ряд российских компаний хотят, чтобы все решения по цифровизации были собраны в единую платформу и связаны между собой — иными словами, тяготеют к экосистемности. Действительно удобно, когда большая часть сервисов для бизнеса предоставлена одним провайдером — это сильно упрощает и использование системы, и ее обслуживание.

Как Faberlic за три дня перевел 2000 сотрудников из одного виртуального офиса в другой

До 2022 года многие российские компании использовали комплексные решения в области виртуального офиса, которые предоставляли крупнейшие западные провайдеры ПО. И для ряда предприятий это едва не обернулось бизнес-катастрофой: как, например, российское подразделение Faberlic, для которых в одночасье внезапно была отключена вся поддержка Microsoft Office 365.

Всю коммуникацию, доступ к облачному хранилищу и почте компания потеряла в течение одного вечера, без рабочих инструментов остались 2 тысячи человек. Ключевые процессы в компании остановились: выпуск печатного каталога, поставки сырья, управление персоналом, финансовые потоки и менеджмент… Работу нужно было восстановить за три дня: отключение сервисов произошло 6 мая, а к окончанию праздников, 10 мая утром, все уже должно было работать.

Илья Родионов, ServiceDeskHead* компании, рассказывал, что в компании решили экстренно «переезжать» на решение другого провайдера. К тому моменту преимущества и недостатки имеющихся на рынке решений в Faberlic уже изучили. Главными критериями выбора были: экосистемность решения (все должно было быть в одной платформе: почта, календарь, мессенджер, видеоконференции, хранение файлов, совместная работа с документами); интуитивно понятный интерфейс и готовность вендора помочь в экстренном переезде. По всем этим критериям подошла экосистема сервисов Яндекс 360 для бизнеса.

— Команда Яндекс 360 для бизнеса оперативно подключилась к нашей задаче и с максимальной вовлеченностью занималась миграцией. В сложных случаях коллеги подключали к проекту высокоуровневых инженеров, а не перекидывали заявки между специалистами разных линий поддержки, — рассказывал Илья Родионов.

Итак, в субботу утром из Faberlic пришел запрос на перенос всех данных компании из Microsoft 365 в Яндекс 360 для бизнеса. Провести миграцию нужно было к утру вторника. И все получилось! Конечно, резкая смена рабочих инструментов — это всегда стресс. Но в итоге все новые сервисы в полном объеме команда Faberlic освоила за полтора месяца, благодаря поддержке Яндекс 360 для бизнеса и постоянной включенности аккаунт-менеджеров.

В современном мире невозможно расти и масштабироваться, не автоматизируя процессы внутри компании и не пользуясь электронными средствами ведения документов. realnoevremya.ru с помощью нейросети

Подобных историй у Яндекс 360 для бизнеса еще множество: не только Faberlic пришлось экстренно мигрировать на российский сервис. Есть еще кейсы торговых, логистических, сервисных и многих других компаний… И всех их объединяет одно: российский вендор смог излечить все их «боли» — быстро, эффективно, с максимальной включенностью в проблему клиентов. А сервисы, которые он предоставляет, полностью решают задачу по созданию виртуального офиса — причем «малой кровью» и практически не нуждаясь в наличии высокой ИТ-экспертизы внутри компании-заказчика.

Яндекс 360 для бизнеса: 8 китов цифровой устойчивости компании

Яндекс 360 для бизнеса — это многофункциональная платформа, в которой собраны все необходимые решения для разворачивания полноценного виртуального офиса.

Корпоративная почта с возможностью задать email-адресу название вашей компании (собственный домен автоматически повышает уровень доверия вашему бизнесу). Можно заводить почтовые ящики для каждого сотрудника, а их — объединять по отделам. В почтовый клиент встраивается адресная книга организации (со всем электронными адресами), можно создать списки рассылок (адрес, к которому привязана группа почтовых ящиков, чтобы можно было направлять письма не на всю компанию, а только в нужную группу).

Собственный домен автоматически повышает уровень доверия вашему бизнесу, а на платформе Яндекс 360 для бизнеса доступно задать адрес такого формата скриншот realnoevremya,ru

Облачный диск для бизнеса. Здесь хранятся данные, идет обмен документами и изображениями, совместная работа над файлами. На диске работает поиск, есть система защиты файлов и управление доступом. Диском можно пользоваться и со смартфона, и с десктопа. Все файлы синхронизированы. А еще диск работает без интернета — то есть работать можно даже в самолете!

Здесь хранятся данные, идет обмен документами и изображениями, совместная работа над файлами. На диске работает поиск, есть система защиты файлов и управление доступом. Диском можно пользоваться и со смартфона, и с десктопа. Все файлы синхронизированы. А еще диск работает без интернета — то есть работать можно даже в самолете! Телемост — платформа для проведения видеовстреч. Время встреч не лимитируется — «митингуйте», сколько захотите! Трансляцию можно распространить на 10 тысяч зрителей, телемост синхронизируется с другими продуктами Яндекс 360 для бизнеса (а значит, можно будет демонстрировать документы и работать над ними совместно). Запись встречи можно сохранять на компьютере, организатор может включить или выключить микрофон или видео любому участнику встречи. Есть чат встречи, можно выбрать виртуальный фон. Таким образом, можно проводить вебинары и конференции, не завися от западных сервисов и не нуждаясь в дополнительной оплате.

Документы — инструмент для работы во всех популярных форматах (docx, pptx, pdf, txt, html и других). Каждый документ — будь то текст, презентация, таблица — можно редактировать онлайн вместе с командой.

— инструмент для работы во всех популярных форматах (docx, pptx, pdf, txt, html и других). Каждый документ — будь то текст, презентация, таблица — можно редактировать онлайн вместе с командой. Рассылки — сервис для сбора и рассылки писем клиентам. Письма составляются в специальном конструкторе: чтобы не тратить время, можно взять готовый шаблон для рассылки, в котором потребуется только заменить текст. В списке получателей может быть до 100 000 адресов. Можно анализировать эффективность рассылки, делать тестовые отправки, персонализировать рассылки (к примеру, добавлять имя для каждого получателя).

— сервис для сбора и рассылки писем клиентам. Письма составляются в специальном конструкторе: чтобы не тратить время, можно взять готовый шаблон для рассылки, в котором потребуется только заменить текст. В списке получателей может быть до 100 000 адресов. Можно анализировать эффективность рассылки, делать тестовые отправки, персонализировать рассылки (к примеру, добавлять имя для каждого получателя). Календарь . С его помощью можно организовывать свое расписание, договариваться о встречах и делиться планами с коллегами. Запланирован Телемост с коллегами? Яндекс Календарь напомнит другим участникам встречи сообщением в Почту о том, во сколько нужно подключиться. Назначена деловая встреча? Календарь вовремя сообщит о том, что к ней пора готовиться. А еще в Календаре можно указать время, когда вы на связи, и коллеги могут назначать вам встречи (ведь мы свято чтим личные границы!).

. С его помощью можно организовывать свое расписание, договариваться о встречах и делиться планами с коллегами. Запланирован Телемост с коллегами? Яндекс Календарь напомнит другим участникам встречи сообщением в Почту о том, во сколько нужно подключиться. Назначена деловая встреча? Календарь вовремя сообщит о том, что к ней пора готовиться. А еще в Календаре можно указать время, когда вы на связи, и коллеги могут назначать вам встречи (ведь мы свято чтим личные границы!). Заметки : можно, к примеру, записать итоги встречи в Телемосте и сразу же «расшарить» на остальных участников по почте или в М ессенджере .

можно, к примеру, записать итоги встречи в Телемосте и сразу же «расшарить» на остальных участников по почте или в . Кстати, о Мессенджере. Он обеспечивает защищенное рабочее общение в привычном интерфейсе. Не секрет, что пользование сторонними мессенджерами внутри компании повышает уязвимость к цифровым атакам. Наличие внутреннего, полностью защищенного сервиса, которым пользуются только сотрудники компании, помогает значительно снизить риски.

Казанский финтех: «Нет разницы, переезжают 50 аккаунтов или 5 000»

Еще один показательный кейс продемонстрировала казанская финтех-компания «Банк 131», которая разрабатывает финансовые продукты и платежные решения. В 2019 году, на старте работы компании, в ней работали 30 человек, и чтобы всех их связать в единое рабочее онлайн-пространство, использовалось приложение Zimbra (решение на открытом коде). Для начала этого было достаточно. Но команда росла, нужно было что-то помощнее. А поскольку перед нами — финансовая организация, то западные платформы не подходили: согласно регуляторным требованиям, нужно было выбрать один из отечественных сервисов.

И здесь тоже нужна была единая платформа с понятным интерфейсом и функционалом, достаточным для обеспечения работоспособности команды. Руководитель управления информационных технологий «Банка 131» Сергей Бурдин рассказал, как в феврале 2023 года всего за три дня всю команду — 200 человек — перевели на Яндекс 360 для бизнеса:

— В пятницу мы запустили миграцию, и к понедельнику уже все данные были перенесены. На самом деле нет разницы, переезжают 50 аккаунтов или 5000, процесс только будет длиться чуть дольше. Далее мы раздали нашим коллегам учетные данные и в течение недели решили все вопросы, которые возникали у сотрудников. Экосистема Яндекс 360 для бизнеса в целом полностью закрыла наши требования.

По итогам миграции отдел маркетинга провел опрос среди сотрудников, понравилась ли им новая платформа. Те отметили в числе плюсов то, что сервисы отлично интегрируются между собой, интерфейс — интуитивно понятный и привычный. А еще особенно оценили удобство проведения митингов: сервис «Телемост» позволяет подключать к встрече до 40 человек или проводить прямую трансляцию на 10 тысяч зрителей.

Время встреч в сервисе «Телемост» не лимитируется — «митингуйте», сколько захотите! realnoevremya.ru с помощью нейросети

Подобных историй у Яндекс 360 для бизнеса еще множество: не только Faberlic и «Банк 131». Есть еще кейсы торговых, логистических, сервисных и многих других компаний… И всех их объединяет одно: российский вендор смог излечить все их «боли» — быстро, эффективно, с максимальной включенностью в проблему клиентов. А сервисы, которые он предоставляет, полностью решают проблему разворачивания виртуального офиса — причем «малой кровью» и практически не нуждаясь в наличии высокой ИТ-экспертизы внутри компании.

Как сделать первый шаг к цифровизации компании

В обычных условиях, когда нет такого форс-мажора, как было описано в предыдущих главах, подготовка к миграции данных компании на платформу Яндекс 360 для бизнеса займет порядка недели, и еще неделю займет сам «переезд». В идеале все происходит максимально бесшовно: сначала в тестовом режим мигрирует часть сотрудников, потом, когда все настроено, — остальные.

Уже настроены и отработаны сценарии миграции с большинства самых популярных западных систем виртуальных офисов. Команда Яндекс 360 для бизнеса постоянно на связи, учитывает пожелания клиентов и включается в процесс максимально плотно. Для того, чтобы пользоваться облачным офисом и администрировать его, вовсе не нужно взращивать высокие цифровые компетенции внутри компании. Все это возьмут на себя специалисты платформы.

Компания может заказать и оплатить все предложенные сервисы, а может — выбрать только тот набор, который ей нужен. Все они созданы в соответствии с требованиями современного бизнеса и постоянно развиваются, учитывая обратную связь от многочисленных клиентов.

Что немаловажно — «поднять офис в облака» могут себе позволить даже компании с весьма ограниченным бюджетом на цифровизацию. Цены удерживаются умеренные.

Это соотношение цена/качество уже оценили более 100 тысяч компаний разных масштабов и областей. За последние два с небольшим года количество клиентов экосистемы сервисов Яндекс 360 для бизнеса выросло в 10 раз.

Весь комплекс решений Яндекс 360 для бизнеса адаптирован под работу на мобильных платформах. realnoevremya.ru с помощью нейросети

В свою очередь, чем больше клиентов, тем тоньше доработанность сервисов, тем более они отстроенные и оттестированные, тем больше в них полезных функций. Чтобы навести порядок в своих делах и влиться в стройные ряды компаний, стремящихся к цифровизации, нужно сделать первый шаг. И для многих этим шагом становится звонок специалистам Яндекс 360 для бизнеса.

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Людмила Губаева