Экстрасенсы, казанские морозы и мировой футбол: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стала смерть купца Адамова — причина скандала на одном из популярнейших шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». «Селебрити мира магии» братья-медиумы Александр и Олег Шепсы в попытке докопаться до истины разделились во мнении и, чтобы решить, кто же из них оказался прав, бросили клич народу. С конца прошлой недели фанаты передачи и просто неравнодушные граждане перекапывают исторические архивы, что само по себе является прецедентом для ТВ-шоу. Другими волнующими темами, к которым было проявлено наибольшее внимание, стали традиционно погода и спорт. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Магический интерес и волшебные рейтинги

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



realnoevremya.ru

Последний выпуск передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших» стал настоящим примером того, как телешоу могут влиять на общественное сознание. Однако дело тут вовсе не в магии. Комбинация финалистов разных сезонов, доступность просмотра благодаря появлению на RuTube и высокий спрос на мистику в нынешнее непростое время привели к тому, что проект вошел в топ-5 самых рейтинговых программ ТНТ. Причем, согласно данным Mediascope, он оказался популярен во всей целевой аудитории телеканала (от 14 до 44 лет) в крупных городах (с населением более 100 тысяч человек).

Двое братьев-экстрасенсов, ставших за последние два года весомыми медиаперсонами, не смогли прийти к общему мнению на традиционном консилиуме. Чтобы разобраться в ситуации, они обратились к зрителям с просьбой о помощи — найти исторические факты и свидетельства смерти известного российского купца Федора Адамова. Видный деятель XIX века прославился тем, что построил мукомольную мельницу на реке Сосне в Ливне, ставшую технологическим прорывом того времени за счет своего оборудования и использования электричества. Интересный факт: Адамовская мельница официально причислена к местам, связанным с жизнью и творчеством знаменитого советского писателя Константина Паустовского.

Если же зрители смогут найти доказательства, что смерть купца произошла не от его собственных рук, а в результате любых других процессов, то один из братьев, Олег Шепс, покинет проект за шаг до его финала. Такое решение не коррелирует с правилами шоу, что также приковывает внимание, накаляя интригу и добавляя в него свежести.

В интернете сидят одни казанцы и немножко челнинцев

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.



realnoevremya.ru

За прошедшие семь дней единственным крупным городом Татарстана, который не проявил никакого интереса ко всем темам, стал Нижнекамск. Схожая ситуация и в Альметьевске, однако часть его жителей все же оказалась футбольными болельщиками. Именно они не смогли пройти мимо Российской премьер-лиги (РПЛ). По сравнению с прошлыми неделями челнинцы также сбавили обороты поиска информации в интернете. Несмотря на спад запросов жители автограда все же выбивались в лидеры. Так, Набережные Челны получили 100 баллов сразу по двум запросам:

матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Эр-Рияд». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Наср», который и забил первый гол благодаря Криштиану Роналду, одержал победу со счетом 4:1;

портал Непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (НМО) — информационная система для обучения и повышения квалификации специалистов в сфере здравоохранения без отрыва от производства.

Казанцы же оказались самыми активными пользователями интернета. Жители столицы Татарстана собрали максимальное количество баллов по запросу о купце Адамове (следом за ними идут Челны). Также они оказались единственными, кто следил за игрой «Рубина» с калининградской «Балтикой». Подопечные Рашида Рахимова выиграли со счетом 1:0 — единственный мяч в игре забил форвард казанцев Мирлинд Даку. Также граждан волновали аномальные морозы, которые пришли в город на прошлой неделе и уже начинают отступать.

Пацаны все еще в топе

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:



realnoevremya.ru

На видеохостинге YouTube первое место по-прежнему остается за криминальной драмой Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Особое внимание приковано к предпоследней серии скандального сериала, которая была слита в Сеть неизвестными. На этой неделе о кинокартине решил высказаться и министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Вопреки мнению большинства представителей власти и общественников, он заявил, что сериал не романтизирует преступные группировки, а наоборот, показывает их как «черную страницу нашей истории».

В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила «благодарность» нашумевшему сериалу за то, что проект обнажил проблему насилия в молодежной среде. Она напомнила, что регулярно пытается привлечь внимание к подростковой преступности. По ее словам, ситуации с унижением или избиением детей происходят во многих регионах России.

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