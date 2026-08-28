В России Арестовича* заочно приговорили к 11 годам лишения свободы

Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов

Бывшему внештатному советнику офиса президента Украины Алексею Арестовичу* в России заочно назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Первые три года он должен отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.



Арестовича* также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на четыре года.

Арестовича* признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

— Следствием и судом установлено, что Арестович* размещал в сети Интернет видеообращения с призывами к подрыву российских железных дорог, а также заявления с заведомо ложной информацией об ударе военнослужащими ВС РФ по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Галия Гарифуллина