Сделку ВТБ с RWB перенесли на сентябрь

Ключевые условия дополнительной эмиссии остались без существенных изменений

Фото: Динар Фатыхов

Сделка ВТБ с группой Wildberries‑Russ (RWB) перенесена с августа на сентябрь. По словам первого зампреда банка Дмитрия Пьянова, ключевые условия дополнительной эмиссии остались без существенных изменений, сообщает «Интерфакс».

Ориентировочный объем привлечения средств — 300–400 млрд рублей, при этом вероятнее значение ближе к нижней границе этого диапазона.

— Если говорить о стратегическом партнерстве с RWB, временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли в ВБ-банке и финтех-активах — сентябрь. Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями, — сказал Пьянов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ВТБ и маркетплейс заявили о стратегическом партнерстве в мае. Первый этап — покупка ВТБ 5-процентной доли в дочернем банке RWB с потенциальной возможностью увеличения владения. Для сделки ВТБ привлечет финансирование на рынке через SPO.

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года Пьянов обозначил ключевое стратегическое противоречие между классическими банками и современными маркетплейсами. По его словам, конфликт заложен не в программах лояльности, а в самой сути бизнеса: маркетплейсы уже являются «торговцами счастьем», в то время как банки остаются лишь «торговцами деньгами».

Галия Гарифуллина