Здания бывших складов купцов Романовых в Казани планируют включить в перечень исторически ценных объектов

Об этом сообщил Комитет Татарстана по охране ОКН

Здания бывших складов купцов Романовых в Казани планируют включить в перечень исторически ценных градообразующих объектов. Об этом Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН) сообщил в ответ на обращение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) РТ.

Речь идет о зданиях складов и амбара, расположенных по адресу ул. Правобулачная/Островского, 41/12. В ВООПИК РТ уточнили, что у них был статус выявленного объекта культурного наследия, но недавно из перечня их исключили.

— Построенные в начале XIX века здания склада и амбара купцов Романовых — единственный дошедший до нас подлинный и самый крупный торгово-складской комплекс периода позднего классицизма в Татарстане. Автором этого уникального объекта является выдающийся архитектор Петр Григорьевич Пятницкий. С 1995 года территория была тесно связана с театральной средой: постройки использовались Татарским ТЮЗом им. Г. Кариева как склад декораций, а в последние годы участок принадлежит Казанскому театру юного зрителя (Казанскому ТЮЗу), — говорится в обращении ВООПИК РТ.



Сейчас завершена масштабная реконструкция комплекса зданий ТЮЗа, и у бывших складов появился шанс на новую жизнь, считают в обществе охраны памятников. «Охранный статус объекта как ИЦГФО позволят реализовать давние планы: здания будут отремонтированы и приспособлены, превратившись в новую яркую точку на карте города», — подчеркнули в нем.

Подробнее о зданиях — в материале «Реального времени».



Галия Гарифуллина